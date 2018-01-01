У виробництво меду на Волині інвестуватимуть харків’яни
05 січень, 17:09
Представники Харківщини мають намір інвестувати у розвиток бджільництва на території Шацького національного парку.
Про це повідомили Шацькій РДА.
Голова РДА Василь Голядинець зустрівся із представниками головного офісу бджільництва міста Харкова задля залучення інвестицій галузі бджільництва
«Важливо, що плантації знаходяться в екологічно чистій місцевості, близько до кордону. Тож наші ягоди можуть постачатись як на внутрішній ринок, так і на експорт. Отож, не погано було б розвинути таким чином й бджолярську галузь. Відкриття в майбутньому автопереходу Адамчуки-Збереже, приверне більшу кількість інвесторів та туристів, що сприятиме збуту органічної продукції, адже у європейців вона давно користується попитом» - відзначив голова райдержадміністрації.
«Люди в останні роки усе більше й більше звертаються до природи і її безцінних дарів, серед них і продукти бджільництва, що залишаються необхідними для людини. Вся продукція бджільництва придатна для отримання прибутку: мед, віск, забрус, прополіс, квітковий пилок, перга, маточне молочко, бджолина отрута. Органічним медом цікавляться у всьому світі, а видобути його не так вже й легко» - поділився інформацією пасічник Вадим Сендик.
Він розповів, що його колег зацікавили екологічно чисті природні ресурси території Шацького району і вони є сприятливими для розвитку бджільництва. Адже несприятливий екологічний стан негативно позначиться і на здоров’ї самих бджіл, і на якості продукції. Вдалий вибір місця під основу пасіки - важливий аспект успішного бізнесу. Тому необхідно уникнути всіх можливих негативних факторів.
Учасники зустрічі прийшли до спільної думки розпочати заплановану справу навесні цього року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили Шацькій РДА.
Голова РДА Василь Голядинець зустрівся із представниками головного офісу бджільництва міста Харкова задля залучення інвестицій галузі бджільництва
«Важливо, що плантації знаходяться в екологічно чистій місцевості, близько до кордону. Тож наші ягоди можуть постачатись як на внутрішній ринок, так і на експорт. Отож, не погано було б розвинути таким чином й бджолярську галузь. Відкриття в майбутньому автопереходу Адамчуки-Збереже, приверне більшу кількість інвесторів та туристів, що сприятиме збуту органічної продукції, адже у європейців вона давно користується попитом» - відзначив голова райдержадміністрації.
«Люди в останні роки усе більше й більше звертаються до природи і її безцінних дарів, серед них і продукти бджільництва, що залишаються необхідними для людини. Вся продукція бджільництва придатна для отримання прибутку: мед, віск, забрус, прополіс, квітковий пилок, перга, маточне молочко, бджолина отрута. Органічним медом цікавляться у всьому світі, а видобути його не так вже й легко» - поділився інформацією пасічник Вадим Сендик.
Він розповів, що його колег зацікавили екологічно чисті природні ресурси території Шацького району і вони є сприятливими для розвитку бджільництва. Адже несприятливий екологічний стан негативно позначиться і на здоров’ї самих бджіл, і на якості продукції. Вдалий вибір місця під основу пасіки - важливий аспект успішного бізнесу. Тому необхідно уникнути всіх можливих негативних факторів.
Учасники зустрічі прийшли до спільної думки розпочати заплановану справу навесні цього року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
компанія
«Інвестор» вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Патрульні на Різдво кататимуть лучан у службових авто
05 січень, 17:25
У селі під Луцьком спалахнув скандал
05 січень, 17:16
У виробництво меду на Волині інвестуватимуть харків’яни
05 січень, 17:09
Він прославив Волинь: Дмитро Вишинський
05 січень, 16:47
Луцьких безробітних агітують на службу в Нацгвардію
05 січень, 16:24