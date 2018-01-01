У виробництво меду на Волині інвестуватимуть харків’яни

Представники Харківщини мають намір інвестувати у розвиток бджільництва на території Шацького національного парку.Про це повідомили Шацькій РДА.Голова РДАзустрівся із представниками головного офісу бджільництва міста Харкова задля залучення інвестицій галузі бджільництва«Важливо, що плантації знаходяться в екологічно чистій місцевості, близько до кордону. Тож наші ягоди можуть постачатись як на внутрішній ринок, так і на експорт. Отож, не погано було б розвинути таким чином й бджолярську галузь. Відкриття в майбутньому автопереходу Адамчуки-Збереже, приверне більшу кількість інвесторів та туристів, що сприятиме збуту органічної продукції, адже у європейців вона давно користується попитом» - відзначив голова райдержадміністрації.«Люди в останні роки усе більше й більше звертаються до природи і її безцінних дарів, серед них і продукти бджільництва, що залишаються необхідними для людини. Вся продукція бджільництва придатна для отримання прибутку: мед, віск, забрус, прополіс, квітковий пилок, перга, маточне молочко, бджолина отрута. Органічним медом цікавляться у всьому світі, а видобути його не так вже й легко» - поділився інформацією пасічникВін розповів, що його колег зацікавили екологічно чисті природні ресурси території Шацького району і вони є сприятливими для розвитку бджільництва. Адже несприятливий екологічний стан негативно позначиться і на здоров’ї самих бджіл, і на якості продукції. Вдалий вибір місця під основу пасіки - важливий аспект успішного бізнесу. Тому необхідно уникнути всіх можливих негативних факторів.Учасники зустрічі прийшли до спільної думки розпочати заплановану справу навесні цього року.