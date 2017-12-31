У селі під Луцьком спалахнув скандал

Олену Твердохліб звинувачують у тому, що вона «по-тихому» змінила склад адміністративної комісії сільської ради.



Про це у Facebook написав колишній учасник комісії, вчитель і завуч Княгининівської школи Сергій Шудра, - пише



Чоловік зазначив, що його вивели зі складу комісії і не проінформували про це.



«Тут постійно пишуть про те, що ми не такі як всі, що ми йдемо в Європу. Але судячи з того, як приймають рішення, про це важко сказати. У різні часи по-різному ставилися до «неугодних». За царя-батюшки їх вішали, за Сталіна – розстрілювали, у часи «застою» їх відправляли в психлікарні. А в нас мовчки просто «прибирають» зі шляху. До чого це я? Коли Олена Олегівна стала сільським головою, то запропонувала мені стати членом адмінкомісії, на що я дав згоду. Але мене дуже здивувало рішення виконкому від 25.10.2017 року № 220 «Про внесення змін до складу адміністративної комісії», де мене вивели зі складу комісії і не повідомили», – написав Сергій Шудра.



За його словами, причиною такого рішення стало те, що на одному з засідань він пішов проти всіх і проголосував «проти», в той час, які всі проголосували «за». У тому, що причина «ховається» саме тут, Сергій Шудра впевнений на 100%.



Окрім того, колишній член виконкому зазначив, що дозволяв собі висловлюватися критично відносно деяких реплік очільниці громади. Чоловік зауважує, що це теж стало приводом «тихого усунення» з адміністративної комісії.



Знизу під дописом Олена Твердохліб зазначила, що нечесно звинувачувати її в навмисному усуненні.



У коментарі журналістам Олена Твердохліб заперечує те, що написав Сергій Шудра.



«Адмінкомісії часто проводять без моєї участі в зв'язку з виконанням моїх службових обов’язків. Ніяких претензій до Сергія Шудри в мене немає. Останнім часом в сільську раду надходить дуже велика кількість адмінпротоколів, і залучати членів комісії, які не працюють в сільраді, стає важче, тому що їх основна робота заважає приходити на ці комісії. Тому була пропозиція від членів комісії замінити Сергія Шудру, який є вчителем та завучем в школі, і має щільний графік, на начальника гуманітарного відділу сільської ради», – прокоментувала Олена Твердохліб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голову Княгининівської ОТГзвинувачують у тому, що вона «по-тихому» змінила склад адміністративної комісії сільської ради.Про це у Facebook написав колишній учасник комісії, вчитель і завуч Княгининівської школи, - пише Район. Луцьк Чоловік зазначив, що його вивели зі складу комісії і не проінформували про це.«Тут постійно пишуть про те, що ми не такі як всі, що ми йдемо в Європу. Але судячи з того, як приймають рішення, про це важко сказати. У різні часи по-різному ставилися до «неугодних». За царя-батюшки їх вішали, за Сталіна – розстрілювали, у часи «застою» їх відправляли в психлікарні. А в нас мовчки просто «прибирають» зі шляху. До чого це я? Коли Олена Олегівна стала сільським головою, то запропонувала мені стати членом адмінкомісії, на що я дав згоду. Але мене дуже здивувало рішення виконкому від 25.10.2017 року № 220 «Про внесення змін до складу адміністративної комісії», де мене вивели зі складу комісії і не повідомили», – написав Сергій Шудра.За його словами, причиною такого рішення стало те, що на одному з засідань він пішов проти всіх і проголосував «проти», в той час, які всі проголосували «за». У тому, що причина «ховається» саме тут, Сергій Шудра впевнений на 100%.Окрім того, колишній член виконкому зазначив, що дозволяв собі висловлюватися критично відносно деяких реплік очільниці громади. Чоловік зауважує, що це теж стало приводом «тихого усунення» з адміністративної комісії.Знизу під дописом Олена Твердохліб зазначила, що нечесно звинувачувати її в навмисному усуненні.У коментарі журналістам Олена Твердохліб заперечує те, що написав Сергій Шудра.«Адмінкомісії часто проводять без моєї участі в зв'язку з виконанням моїх службових обов’язків. Ніяких претензій до Сергія Шудри в мене немає. Останнім часом в сільську раду надходить дуже велика кількість адмінпротоколів, і залучати членів комісії, які не працюють в сільраді, стає важче, тому що їх основна робота заважає приходити на ці комісії. Тому була пропозиція від членів комісії замінити Сергія Шудру, який є вчителем та завучем в школі, і має щільний графік, на начальника гуманітарного відділу сільської ради», – прокоментувала Олена Твердохліб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію