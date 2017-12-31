У селі під Луцьком спалахнув скандал
05 січень, 17:16
Голову Княгининівської ОТГ Олену Твердохліб звинувачують у тому, що вона «по-тихому» змінила склад адміністративної комісії сільської ради.
Про це у Facebook написав колишній учасник комісії, вчитель і завуч Княгининівської школи Сергій Шудра, - пише Район. Луцьк.
Чоловік зазначив, що його вивели зі складу комісії і не проінформували про це.
«Тут постійно пишуть про те, що ми не такі як всі, що ми йдемо в Європу. Але судячи з того, як приймають рішення, про це важко сказати. У різні часи по-різному ставилися до «неугодних». За царя-батюшки їх вішали, за Сталіна – розстрілювали, у часи «застою» їх відправляли в психлікарні. А в нас мовчки просто «прибирають» зі шляху. До чого це я? Коли Олена Олегівна стала сільським головою, то запропонувала мені стати членом адмінкомісії, на що я дав згоду. Але мене дуже здивувало рішення виконкому від 25.10.2017 року № 220 «Про внесення змін до складу адміністративної комісії», де мене вивели зі складу комісії і не повідомили», – написав Сергій Шудра.
За його словами, причиною такого рішення стало те, що на одному з засідань він пішов проти всіх і проголосував «проти», в той час, які всі проголосували «за». У тому, що причина «ховається» саме тут, Сергій Шудра впевнений на 100%.
Окрім того, колишній член виконкому зазначив, що дозволяв собі висловлюватися критично відносно деяких реплік очільниці громади. Чоловік зауважує, що це теж стало приводом «тихого усунення» з адміністративної комісії.
Знизу під дописом Олена Твердохліб зазначила, що нечесно звинувачувати її в навмисному усуненні.
У коментарі журналістам Олена Твердохліб заперечує те, що написав Сергій Шудра.
«Адмінкомісії часто проводять без моєї участі в зв'язку з виконанням моїх службових обов’язків. Ніяких претензій до Сергія Шудри в мене немає. Останнім часом в сільську раду надходить дуже велика кількість адмінпротоколів, і залучати членів комісії, які не працюють в сільраді, стає важче, тому що їх основна робота заважає приходити на ці комісії. Тому була пропозиція від членів комісії замінити Сергія Шудру, який є вчителем та завучем в школі, і має щільний графік, на начальника гуманітарного відділу сільської ради», – прокоментувала Олена Твердохліб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у Facebook написав колишній учасник комісії, вчитель і завуч Княгининівської школи Сергій Шудра, - пише Район. Луцьк.
Чоловік зазначив, що його вивели зі складу комісії і не проінформували про це.
«Тут постійно пишуть про те, що ми не такі як всі, що ми йдемо в Європу. Але судячи з того, як приймають рішення, про це важко сказати. У різні часи по-різному ставилися до «неугодних». За царя-батюшки їх вішали, за Сталіна – розстрілювали, у часи «застою» їх відправляли в психлікарні. А в нас мовчки просто «прибирають» зі шляху. До чого це я? Коли Олена Олегівна стала сільським головою, то запропонувала мені стати членом адмінкомісії, на що я дав згоду. Але мене дуже здивувало рішення виконкому від 25.10.2017 року № 220 «Про внесення змін до складу адміністративної комісії», де мене вивели зі складу комісії і не повідомили», – написав Сергій Шудра.
За його словами, причиною такого рішення стало те, що на одному з засідань він пішов проти всіх і проголосував «проти», в той час, які всі проголосували «за». У тому, що причина «ховається» саме тут, Сергій Шудра впевнений на 100%.
Окрім того, колишній член виконкому зазначив, що дозволяв собі висловлюватися критично відносно деяких реплік очільниці громади. Чоловік зауважує, що це теж стало приводом «тихого усунення» з адміністративної комісії.
Знизу під дописом Олена Твердохліб зазначила, що нечесно звинувачувати її в навмисному усуненні.
У коментарі журналістам Олена Твердохліб заперечує те, що написав Сергій Шудра.
«Адмінкомісії часто проводять без моєї участі в зв'язку з виконанням моїх службових обов’язків. Ніяких претензій до Сергія Шудри в мене немає. Останнім часом в сільську раду надходить дуже велика кількість адмінпротоколів, і залучати членів комісії, які не працюють в сільраді, стає важче, тому що їх основна робота заважає приходити на ці комісії. Тому була пропозиція від членів комісії замінити Сергія Шудру, який є вчителем та завучем в школі, і має щільний графік, на начальника гуманітарного відділу сільської ради», – прокоментувала Олена Твердохліб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 3
А в сільраді працюють люди залежні від сільского голови і рішення будуть приймати для сільского голови. І де демократія?
Чудовий керівник! Дійсно працює ДЛЯ громади!
Демократія?Про,що ви говорите.Спробуйте відкрити рот всупереч голови то будете найгіршою людинию в громаді, і вампіром назве і придурком і дибілом.Ці слова чути часто в сільській раді.Зате вона трудиться аж на 300% премії щомісяця, подивіться рішення сільської ради на сайті за грудень зарплату собі гарненьку зробила. Зі всіма надбавками і премією всього навсього 32000 гривень в місяць виходить. От вам і демократія.
Вибір редактора
Нестерук вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Завтра у Луцьку передадуть Вифлеємський вогонь миру
05 січень, 17:46
Патрульні на Різдво кататимуть лучан у службових авто
05 січень, 17:25
У селі під Луцьком спалахнув скандал
05 січень, 17:16
У виробництво меду на Волині інвестуватимуть харків’яни
05 січень, 17:09
Він прославив Волинь: Дмитро Вишинський
05 січень, 16:47