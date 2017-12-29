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Патрульні на Різдво кататимуть лучан у службових авто

Патрульні на Різдво кататимуть лучан у службових авто
Лучан запрошують завітати на різдвяну зустріч із патрульними поліцейськими. У рамках заходу правоохоронці обіцяють покатати дітей на службових авто.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у Facebook.

Лучан у понеділок, 8 січня запрошують завітати на Театральний майдан перед Палацом культури. Тут о 12:00 розпочнеться різдвяна зустріч з патрульними поліцейськими.

Захід передбачає неформальне спілкування з волинськими патрульними, а також з керівниками патрульної поліції. Також у програмі зустрічі – катання на службових автомобілях, вікторини та солодкі частування.

Патрульні на Різдво кататимуть лучан у службових авто

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Теги: відпочинок
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Коментарі 2
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Замість того щоб шукати хто мене побив та обікрав кишені, ви будете дітей катати. Збс.
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Класно придумали молодці обовязково дітей приведу
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