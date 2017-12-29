Патрульні на Різдво кататимуть лучан у службових авто

Лучан запрошують завітати на різдвяну зустріч із патрульними поліцейськими. У рамках заходу правоохоронці обіцяють покатати дітей на службових авто.Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у Facebook.Лучан у понеділок, 8 січня запрошують завітати на Театральний майдан перед Палацом культури. Тут о 12:00 розпочнеться різдвяна зустріч з патрульними поліцейськими.Захід передбачає неформальне спілкування з волинськими патрульними, а також з керівниками патрульної поліції. Також у програмі зустрічі – катання на службових автомобілях, вікторини та солодкі частування.