Патрульні на Різдво кататимуть лучан у службових авто
05 січень, 17:25
Лучан запрошують завітати на різдвяну зустріч із патрульними поліцейськими. У рамках заходу правоохоронці обіцяють покатати дітей на службових авто.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у Facebook.
Лучан у понеділок, 8 січня запрошують завітати на Театральний майдан перед Палацом культури. Тут о 12:00 розпочнеться різдвяна зустріч з патрульними поліцейськими.
Захід передбачає неформальне спілкування з волинськими патрульними, а також з керівниками патрульної поліції. Також у програмі зустрічі – катання на службових автомобілях, вікторини та солодкі частування.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у Facebook.
Лучан у понеділок, 8 січня запрошують завітати на Театральний майдан перед Палацом культури. Тут о 12:00 розпочнеться різдвяна зустріч з патрульними поліцейськими.
Захід передбачає неформальне спілкування з волинськими патрульними, а також з керівниками патрульної поліції. Також у програмі зустрічі – катання на службових автомобілях, вікторини та солодкі частування.
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Коментарі 2
Замість того щоб шукати хто мене побив та обікрав кишені, ви будете дітей катати. Збс.
Класно придумали молодці обовязково дітей приведу
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