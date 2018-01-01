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Завтра у Луцьку передадуть Вифлеємський вогонь миру

Завтра у Луцьку передадуть Вифлеємський вогонь миру
На Театральному майдані в Луцьку 6 січня відбудеться акція передачі Вифлеємського вогню миру громаді міста.

Про це повідомили у відділі інформаційної роботи муніципалітету.

Кожен охочий зможе принести Вогник миру до своєї домівки. Початок заходу о 16:00.

Довідково:

«Вифлеємський вогонь миру» — міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового, котра полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Вифлеємський вогонь, котрий символізує тепло, мир, злагоду і сподівання, Україною поширюють пластуни. Вогонь передають від міста до міста й заносять у церкви, державні установи, школи, сиротинці, лікарні.


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Теги: Різдво, вибір редактора
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