Завтра у Луцьку передадуть Вифлеємський вогонь миру





Про це повідомили у відділі інформаційної роботи муніципалітету.



Кожен охочий зможе принести Вогник миру до своєї домівки. Початок заходу о 16:00.



Довідково:



«Вифлеємський вогонь миру» — міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового, котра полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Вифлеємський вогонь, котрий символізує тепло, мир, злагоду і сподівання, Україною поширюють пластуни. Вогонь передають від міста до міста й заносять у церкви, державні установи, школи, сиротинці, лікарні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Театральному майдані в Луцьку 6 січня відбудеться акція передачі Вифлеємського вогню миру громаді міста.Про це повідомили у відділі інформаційної роботи муніципалітету.Кожен охочий зможе принести Вогник миру до своєї домівки. Початок заходу о 16:00.«Вифлеємський вогонь миру» — міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового, котра полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Вифлеємський вогонь, котрий символізує тепло, мир, злагоду і сподівання, Україною поширюють пластуни. Вогонь передають від міста до міста й заносять у церкви, державні установи, школи, сиротинці, лікарні.

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