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Фантастичні фото передріздвяного Луцька

Фантастичні фото передріздвяного Луцька
Луцький фотограф Віктор Петрук оприлюднив чудові знімки святкової ілюмінації в облцентрі Волині.

Фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Петрук зафіксував на світлинах красу святкової ілюмінації центрі міста.

«Луцьк. Україна», - підписав він добірку фотографій.

Фантастичні фото передріздвяного Луцька
Фантастичні фото передріздвяного Луцька
Фантастичні фото передріздвяного Луцька
Фантастичні фото передріздвяного Луцька
Фантастичні фото передріздвяного Луцька

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Теги: Луцьк
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