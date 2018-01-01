Фантастичні фото передріздвяного Луцька
05 січень, 18:39
Луцький фотограф Віктор Петрук оприлюднив чудові знімки святкової ілюмінації в облцентрі Волині.
Фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
Петрук зафіксував на світлинах красу святкової ілюмінації центрі міста.
«Луцьк. Україна», - підписав він добірку фотографій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
Петрук зафіксував на світлинах красу святкової ілюмінації центрі міста.
«Луцьк. Україна», - підписав він добірку фотографій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
компанія
«Інвестор» вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
«Протилежний погляд LIVE» повернеться в прямий ефір у лютому
05 січень, 19:45
Фантастичні фото передріздвяного Луцька
05 січень, 18:39
На Волині прогнозують повінь
05 січень, 18:22
Розшукали зниклого безвісти волинянина
05 січень, 18:08