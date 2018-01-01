Фантастичні фото передріздвяного Луцька

Віктор Петрук оприлюднив чудові знімки святкової ілюмінації в облцентрі Волині.



Фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.



Петрук зафіксував на світлинах красу святкової ілюмінації центрі міста.



«Луцьк. Україна», - підписав він добірку фотографій.





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