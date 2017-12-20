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Сміття і болото: сумні реалії луцького двору

Сміття і болото: сумні реалії луцького двору
Територію між будинками №4 та №6 на вулиці Ковельській у Луцьку «окупували» сміття та болото.

Про це повідомляє Район. Луцьк.

Місцевим жителям стан двору не подобається. Тут постійний бардак, сміття ніхто не прибирає. Жителі не знають, на що здають гроші, якщо будинки ніхто не утримує.

«У дворі подобається проживати, тому що близько до центру. А от що не прибирають, то не добре. Дорога, знову ж таки, жахлива в нас, посеред двору завжди є «озеро», як влітку, так і взимку», – розповів місцевий мешканець Сергій.

Ще одна жителька – Тетяна – переконана, що в них найгірша прибудинкова територія в Луцьку.

«Постійно брудно, що аж соромно за наш двір», – ділиться вона наболілим.

Лучанин Юрій Михайлович зазначив, що те сміття, що в баку – забирають, а те, що збоку на землі – чомусь ні.

«Кажуть, що то ЖЕК повинен прибирати, а в результаті ніхто цього не робить», – пдодав він.

У цьому дворі жителі поставили для своїх діток майданчик і доглядають за ним. За словами Тетяни, їм ніхто не допомагає.

«Немає прибиральниці ні в дворі, ні в домі. Ми живемо вже тут більше тридцяти років, і ніхто нічого за цей час тут не робив. Самі скидалися на шлагбаум, щоб чужі автомобілі не заїзджали до нас, та це не допомогло. Єдине, що нам зробили за стільки років – це ремонт у під'їзді, але яким дивом, то не знаю», – додала вона.

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Теги: двір, Луцьк
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