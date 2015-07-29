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Ковельські діти поїдуть на відпочинок до Німеччини

Ковельські діти поїдуть на відпочинок до Німеччини
Ковельський міський голова Олег Кіндер зустрівся з делегацією з міста-партнера Вальсроде (Німеччина).

Цьогоріч вони знову завітали до Ковеля з доброчинною місією. Щоправда, вперше без свого керівника Міхаеля Хааке, який з вагомих причин не зміг приїхати, - повідомили у міській раді.

Олег Кіндер подякував німецьким гостям за їх милосердя, чудову організацію відпочинку для юних містян.

«Ви робите надзвичайно важливу справу. Ми горді, що маємо таких прекрасних партнерів, які вміють малечі створити свято, зігріти їх своєю увагою і любов’ю, підтримати добрим словом і порадою. Ви допомагаєте діткам з непростою долею матеріально та дбаєте про їх відпочинок», - сказав Олег Кіндер.

У свою чергу, пані Петра, дружина Міхаеля Хааке, запевнила, що у Вальсроде готуються влітку знову зустріти ковельських школярів. Робота в цьому напрямку уже ведеться. Вони дуже хвилюються, чи встигнуть діти зробити біометричні паспорти. Мер Ковеля пообіцяв посприяти і при необхідності направити лист-звернення у відповідні служби.

У ці новорічні дні гості з Німеччини традиційно привезли гостинці юним ковельчанам, які там відпочивали.

80 подарунків напередодні Різдва вручили дітям пільгових категорій та з особливими потребами. Захід відбувся у Палаці учнівської молоді.

Прийшов з ними на зустріч колишній міський голова Ковеля Анатолій Семенюк, який розпочинав цю співпрацю. Він пригадав, що саме у німецьких колег перейняли досвід роботи з дітьми, які мають серйозні проблеми зі здоров’ям. Він висловив подяку закордонним друзям за те, що вони не полишають доброчинну діяльність, яку розпочали 25 років тому.

У ці дні представники благодійного товариства також побували в громадській організації «Реабілітаційний центр», дитячих садках №№ 6,7, відділенні стаціонарного догляду територіального центру соціального обслуговування.

Їх радо зустрічають родини, діти з яких відпочивали у Вальсроде. Також їх вітав фольклорний гурт «Намисто», який влітку побував у цьому місті. Програма на кілька днів у благодійників розписана похвилинно.

Варто сказати, що з ініціативи організації «Допомога дітям Ковеля» та особисто Міхаеля Хааке з 1999 року на оздоровленні у Вальсроде щоліта відпочиває півсотні дітей з малозабезпечених сімей, сиріт та напівсиріт.


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Теги: Ковель, Німеччина
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