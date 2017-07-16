Стрімка кар'єра: луцька укропівка за чотири місяці «пройшла шлях» до заступника директора департаменту
Сьогодні, 09:27
Депутат Луцької міської ради, укропівка Тетяна Янчук за три місяці пройшла шлях від депутата до заступника директора департаменту.
2 січня секретар міської ради Григорій Пустовіт підписав розпорядження, відповідного до якого Янчук отримала посаду заступника директора департаменту соціальної політики Луцької міської ради.
"Перевести з 02 січня 2018 року Янчук Тетяну Петрівну на посаду заступника директора департаменту соціальної політики Луцької міської ради з посади начальника відділу персоніфікованого обліку департаменту соціальної політики Луцької міської ради як переможця конкурсу з посадовим окладом згідно зі штатним розписом та присвоїти 9-й (дев’ятий) ранг посадової особи місцевого самоврядування", - йдеться в документі.
Зауважимо, що обов'язки начальника відділу вона виконувала від 29 серпня. До того ж від 15 серпня вона - радниця Пустовіта.
У 2015 році Тетяна Янчук стала депутатом міськради від партії "УКРОП". До виборів вона працювала в одному з "Офісів розвитку кварталу", які створили в межах проекту фонду "Тільки разом", що фінансується укропівцем Ігорем Палицею.
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2 січня секретар міської ради Григорій Пустовіт підписав розпорядження, відповідного до якого Янчук отримала посаду заступника директора департаменту соціальної політики Луцької міської ради.
"Перевести з 02 січня 2018 року Янчук Тетяну Петрівну на посаду заступника директора департаменту соціальної політики Луцької міської ради з посади начальника відділу персоніфікованого обліку департаменту соціальної політики Луцької міської ради як переможця конкурсу з посадовим окладом згідно зі штатним розписом та присвоїти 9-й (дев’ятий) ранг посадової особи місцевого самоврядування", - йдеться в документі.
Зауважимо, що обов'язки начальника відділу вона виконувала від 29 серпня. До того ж від 15 серпня вона - радниця Пустовіта.
У 2015 році Тетяна Янчук стала депутатом міськради від партії "УКРОП". До виборів вона працювала в одному з "Офісів розвитку кварталу", які створили в межах проекту фонду "Тільки разом", що фінансується укропівцем Ігорем Палицею.
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Коментарі 2
Укропи єднаймося це наш останній бій. Багато загине але мій женевський общак врятуємо
Гниди укропівські куди ви лізете? Ще не було виборів
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