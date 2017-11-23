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Нардепи отримали 32,6 мільйона гривень компенсації за оренду житла. СПИСОК

Нардепи отримали 32,6 мільйона гривень компенсації за оренду житла. СПИСОК
Голова Верховної Ради Андрій Парубій та 175 депутатів отримали 32,6 мільйона гривень з державного бюджету для компенсації вартості оренди житла або винайму готельного номера у 2017 році.

Про це йдеться у відповіді апарату ВР на запит "Українських Новин".

Зазначаєтсья, що кожен із 162 депутатів отримали по 192 тисяч гривень, серед них - Парубій, голова фракції "Об'єднання "Самопоміч" Олег Березюк і голова "Народного фронту" Максим Бурбак.

У фракції "Блок Петра Порошенко" кошти з держбюджету надали 61 з 138 депутатів, зокрема депутатам Андрію Вадатурському, Павлу Кишкарю, Аркадію Корнацькому, Івану Куліченко, Богдану Онуфрику, Олександру Сугоняку, Костянтину Усову і Олександру Черненку.

У фракції "Народний фронт" компенсацію отримали 44 з 81 депутата - заступник голови фракції Юрій Береза, депутати Євген Дейдей, Андрій Левус, Михайло Гаврилюк, Максим Поляков та Павло Унгурян.

В "Об'єднанні "Самопоміч" гроші отримали 14 з 25 депутатів, в тому числі голова фракції Олег Березюк та його заступник Олег Лаврик, депутати Тарас Пастух, Семен Семенченко; в "Опозиційному блоці" - 9 із 43.

Крім того, компенсацію отримали 11 з 26 депутатів групи "Партія "Відродження", серед яких Євген Геллер та Антон Кіссе; 3 з 18 депутатів групи "Воля народу" (в тому числі Михайло Ланьо); 7 з 21 депутатів фракції Радикальної партії Олега Ляшка (зокрема Кошелева Олена і Юрій-Богдан Шухевич) та 4 з 20 депутатів фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" (у тому числі Сергій Євтушок, Вадим Івченко та Юрій Одарченко).

Також компенсацію отримали 22 з 51 позафракційного депутата, зокрема Анатолій Денисенко, Андрій Денисенко, Євген Мураєв, Володимир Парасюк і Яків Безбах.

Нардепи отримали 32,6 мільйона гривень компенсації за оренду житла. СПИСОК
Нардепи отримали 32,6 мільйона гривень компенсації за оренду житла. СПИСОК
Нардепи отримали 32,6 мільйона гривень компенсації за оренду житла. СПИСОК
Нардепи отримали 32,6 мільйона гривень компенсації за оренду житла. СПИСОК

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Теги: Верховна Рада
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