Екс-гравець «Волині» переїхав до Польщі
Сьогодні, 09:51
Польський клуб "Арка" оголосив про перехід українця Андрія Богданова.
Півзахисник підписав з польським клубом контракт до кінця сезону з можливістю продовження, - пише UA-Football.
Це вже третій легіонерський досвід 27-річного гравця. Раніше Андрій Богданов виступав у складі грецького "Ерготеліса" і молдавского "Саксану".
Нагадаємо, що "Арка" зацікавилася Зурабом Очігавою і Валерієм Федорчуком.
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Півзахисник підписав з польським клубом контракт до кінця сезону з можливістю продовження, - пише UA-Football.
Це вже третій легіонерський досвід 27-річного гравця. Раніше Андрій Богданов виступав у складі грецького "Ерготеліса" і молдавского "Саксану".
Нагадаємо, що "Арка" зацікавилася Зурабом Очігавою і Валерієм Федорчуком.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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