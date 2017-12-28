Екс-гравець «Волині» переїхав до Польщі

Андрія Богданова.



Півзахисник підписав з польським клубом контракт до кінця сезону з можливістю продовження, - пише



Це вже третій легіонерський досвід 27-річного гравця. Раніше Андрій Богданов виступав у складі грецького "Ерготеліса" і молдавского "Саксану".



Нагадаємо, що "Арка" зацікавилася Зурабом Очігавою і Валерієм Федорчуком.

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