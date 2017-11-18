Показали оновлену студію волинського телешоу
Сьогодні, 10:27
У студії телевізійного шоу "Ранок Нової Волині" "змінився дизайн.
"Поки ви, любі глядачі, святкуєте - наша команда невтомно працює над новим форматом Телешоу "Ранок Нової Волині"!" - пише в facebook головний продюсер редакції програм телеканалу "Нова Волинь" Михайло Кузьмич.
"Наші ефіри - з волинянами для волинян і про волинян. Оновлена студія, свіжі погляди на улюблені рубрики та ще більше молодих і класних ведучих!"
"І найголовніше - із 15 січня ми вже розпочнемо виходити у будні із 7:00 впродовж двох годин у прямому ефірі на Телеканал "Нова Волинь"
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"Поки ви, любі глядачі, святкуєте - наша команда невтомно працює над новим форматом Телешоу "Ранок Нової Волині"!" - пише в facebook головний продюсер редакції програм телеканалу "Нова Волинь" Михайло Кузьмич.
"Наші ефіри - з волинянами для волинян і про волинян. Оновлена студія, свіжі погляди на улюблені рубрики та ще більше молодих і класних ведучих!"
"І найголовніше - із 15 січня ми вже розпочнемо виходити у будні із 7:00 впродовж двох годин у прямому ефірі на Телеканал "Нова Волинь"
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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