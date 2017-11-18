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Показали оновлену студію волинського телешоу

Показали оновлену студію волинського телешоу
У студії телевізійного шоу "Ранок Нової Волині" "змінився дизайн.

"Поки ви, любі глядачі, святкуєте - наша команда невтомно працює над новим форматом Телешоу "Ранок Нової Волині"!" - пише в facebook головний продюсер редакції програм телеканалу "Нова Волинь" Михайло Кузьмич.

"Наші ефіри - з волинянами для волинян і про волинян. Оновлена студія, свіжі погляди на улюблені рубрики та ще більше молодих і класних ведучих!"

"І найголовніше - із 15 січня ми вже розпочнемо виходити у будні із 7:00 впродовж двох годин у прямому ефірі на Телеканал "Нова Волинь"


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Теги: Ранок Нової Волині, телешоу, Михайло Кузьмич
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