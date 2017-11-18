Показали оновлену студію волинського телешоу

У студії телевізійного шоу "Ранок Нової Волині" "змінився дизайн."Поки ви, любі глядачі, святкуєте - наша команда невтомно працює над новим форматом Телешоу "Ранок Нової Волині"!" - пише в facebook головний продюсер редакції програм телеканалу "Нова Волинь" Михайло Кузьмич."Наші ефіри - з волинянами для волинян і про волинян. Оновлена студія, свіжі погляди на улюблені рубрики та ще більше молодих і класних ведучих!""І найголовніше - із 15 січня ми вже розпочнемо виходити у будні із 7:00 впродовж двох годин у прямому ефірі на Телеканал "Нова Волинь"