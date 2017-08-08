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У МОЗ заявили про спалах гепатиту А

У МОЗ заявили про спалах гепатиту А
В Україні зареєстрували спалах вірусного гепатиту А, тоді як епідемії немає.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Такого висновку медики дійшли на підставі даних про недавній спалах у Миколаєві. Так, у місті захворіли 47 людей (в тому числі 6 дітей).

За інформацією МОЗ, у більшості хворих форма перебігу захворювання середньої важкості, у двох людей, у тому числі в однієї дитини – форма перебігу важка. В стаціонарі ще залишаються 35 людей.

Епідеміологічне розслідування та лабораторні дослідження питної води тривають.

Окрім спалаху в Миколаєві, протягом 11 місяців 2017 року в Україні зареєстрували 29 спалахів вірусного гепатиту А.

Ці показники захворюваності не перевищили середніх багаторічних рівнів.

Серед причин зареєстрованих випадків захворювань на гепатит А - недотримання заходів профілактики та порушення протиепідемічного режиму на об’єктах, а також недотримання правил особистої гігієни самими хворими.

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Теги: гепатит А, вірус
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