У МОЗ заявили про спалах гепатиту А
Сьогодні, 11:08
В Україні зареєстрували спалах вірусного гепатиту А, тоді як епідемії немає.
Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
Такого висновку медики дійшли на підставі даних про недавній спалах у Миколаєві. Так, у місті захворіли 47 людей (в тому числі 6 дітей).
За інформацією МОЗ, у більшості хворих форма перебігу захворювання середньої важкості, у двох людей, у тому числі в однієї дитини – форма перебігу важка. В стаціонарі ще залишаються 35 людей.
Епідеміологічне розслідування та лабораторні дослідження питної води тривають.
Окрім спалаху в Миколаєві, протягом 11 місяців 2017 року в Україні зареєстрували 29 спалахів вірусного гепатиту А.
Ці показники захворюваності не перевищили середніх багаторічних рівнів.
Серед причин зареєстрованих випадків захворювань на гепатит А - недотримання заходів профілактики та порушення протиепідемічного режиму на об’єктах, а також недотримання правил особистої гігієни самими хворими.
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Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
Такого висновку медики дійшли на підставі даних про недавній спалах у Миколаєві. Так, у місті захворіли 47 людей (в тому числі 6 дітей).
За інформацією МОЗ, у більшості хворих форма перебігу захворювання середньої важкості, у двох людей, у тому числі в однієї дитини – форма перебігу важка. В стаціонарі ще залишаються 35 людей.
Епідеміологічне розслідування та лабораторні дослідження питної води тривають.
Окрім спалаху в Миколаєві, протягом 11 місяців 2017 року в Україні зареєстрували 29 спалахів вірусного гепатиту А.
Ці показники захворюваності не перевищили середніх багаторічних рівнів.
Серед причин зареєстрованих випадків захворювань на гепатит А - недотримання заходів профілактики та порушення протиепідемічного режиму на об’єктах, а також недотримання правил особистої гігієни самими хворими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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