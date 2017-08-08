У МОЗ заявили про спалах гепатиту А

В Україні зареєстрували спалах вірусного гепатиту А, тоді як епідемії немає.Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.Такого висновку медики дійшли на підставі даних про недавній спалах у Миколаєві. Так, у місті захворіли 47 людей (в тому числі 6 дітей).За інформацією МОЗ, у більшості хворих форма перебігу захворювання середньої важкості, у двох людей, у тому числі в однієї дитини – форма перебігу важка. В стаціонарі ще залишаються 35 людей.Епідеміологічне розслідування та лабораторні дослідження питної води тривають.Окрім спалаху в Миколаєві, протягом 11 місяців 2017 року в Україні зареєстрували 29 спалахів вірусного гепатиту А.Ці показники захворюваності не перевищили середніх багаторічних рівнів.Серед причин зареєстрованих випадків захворювань на гепатит А - недотримання заходів профілактики та порушення протиепідемічного режиму на об’єктах, а також недотримання правил особистої гігієни самими хворими.