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Погода в Луцьку та у Волинській області на Різдво

Погода в Луцьку та у Волинській області на Різдво
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.

У суботу і в неділю у Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах, Ковелі, Любешеві, Світязі можливий дрібний дощ за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі від +2 до +4 градусів, удень до +5…+8. Вітер західний, південно-західний, північно-західний і південний, 1-5 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ зі снігом.

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Теги: погода, Луцьк, Різдво
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