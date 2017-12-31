Погода в Луцьку та у Волинській області на Різдво
Сьогодні, 13:03
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.
У суботу і в неділю у Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах, Ковелі, Любешеві, Світязі можливий дрібний дощ за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі від +2 до +4 градусів, удень до +5…+8. Вітер західний, південно-західний, північно-західний і південний, 1-5 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ зі снігом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У суботу і в неділю у Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах, Ковелі, Любешеві, Світязі можливий дрібний дощ за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі від +2 до +4 градусів, удень до +5…+8. Вітер західний, південно-західний, північно-західний і південний, 1-5 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ зі снігом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Нестерук вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Українська тенісистка виграла перший турнір у 2018-му
Сьогодні, 13:16
Погода в Луцьку та у Волинській області на Різдво
Сьогодні, 13:03
Концерт «Бумбоксу» у Луцьку відбудеться навесні
Сьогодні, 12:41
Як діти відпочивали у резиденції Санта-Клауса під Луцьком. ФОТО
Сьогодні, 11:36
У МОЗ заявили про спалах гепатиту А
Сьогодні, 11:08