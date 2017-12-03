У Луцьку вночі «масово» крали номери
06 січень, 13:57
Користувачі Facebook повідомляють, що в Луцьку вночі "масово" крали номерні знаки автомобілів.
За їхніми словами, це трапилося в ніч на 6 січня.
"Сьогодні 6.01.2018р. по місті Луцьку пройшовся рейд, з масовими викраданням номерних знаків, як з українських авто так і євро номера. Номер зловмисників 0994088582 вимагають 500 грн на карточку 4323355202349866", - пише одна з користувачів.
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За їхніми словами, це трапилося в ніч на 6 січня.
"Сьогодні 6.01.2018р. по місті Луцьку пройшовся рейд, з масовими викраданням номерних знаків, як з українських авто так і євро номера. Номер зловмисників 0994088582 вимагають 500 грн на карточку 4323355202349866", - пише одна з користувачів.
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