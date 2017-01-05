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12 рецептів смачних пісних страв

12 рецептів смачних пісних страв
Цієї неділі Україна, як і весь православний світ, відзначатиме світле свято Різдва Христового. А значить, господині вже почали складати пісне меню на Святий Вечір

Увечері 6 січня традиційно готують 12 пісних страв – за кількістю апостолів, яких було саме 12. Як тільки на небі з'являється перша зірка, вся родина сідає за стіл і приступає до трапези.

Деякі молоді господині не знають, які 12 страв готують на Різдво. Більш досвідчені господині, які з року в рік накривають святковий стіл, хочуть урізноманітнити його новими рецептами. Щоб допомогти нашим читачкам у підготовці різдвяного меню, НВ Style склав добірку оригінальних страв на Різдво.

1. Кутя

Кутя є найголовнішим з усіх 12 страв на Різдво. Саме з куті починають як скромне пісне застілля на Святвечір, так і багату трапезу на наступний день. В основі куті може бути пшениця, ячмінь або рис, які потім змішують з родзинками, маком, медом і горіхами. Вважається, що чим багатша кутя, тим більше щастя і достатку чекає сім'ю в новому році.

12 рецептів смачних пісних страв


Пропонуємо рецепт незвичної різдвяної куті з малиною.

Інгредієнти:

1 склянка пшениці
4 столових ложки малинового варення
Пів склянки маку
Пів склянки родзинок
Пів склянки волоських горіхів
Мед за смаком
Цукати за бажанням
Приготування:

Замочіть зерна пшениці в холодній воді на кілька годин або на ніч. Потім залийте пшеницю свіжою водою і поставте на плиту. Коли вода закипить, зменшіть вогонь і варіть зерна до м'якості близько 2-3 годин.

Поки вариться пшениця, підготуйте інші інгредієнти для куті. Промитий ізюм насипте в чашку і залийте окропом так, щоб вода на 2-3 см покривала сухофрукти. Залиште ізюм на 20 хвилин.

Ретельно промийте і обшпарте окропом мак, залиште запарений мак під кришкою на 15 хвилин. Після цього необхідно злити воду і потовкти мак у ступці до появи білого «молочка». Потім додайте до маку трохи води та меду, перемішайте.

Підготуйте горіхи: очистіть і поріжте їх на дрібні шматочки, потім трохи підсмажте на сухій гарячій сковороді.

Коли буде готова пшениця, злийте з неї воду, додайте набряклі родзинки, подрібнені горіхи, заправте маком і малиновим варенням, перемішайте. За необхідності можна додати ще трохи меду. Для більш цікавого смаку можна насипати в готову кутю цукати.


2. Узвар

Традиційний різдвяний компот із сухофруктів. Якщо кутя – господиня Святого вечора, то узвар – його господар.

12 рецептів смачних пісних страв


Інгредієнти:

100 г чорносливу
100 г сушених яблук
100 сушених груш
50 г родзинок
Цукор і мед за смаком
5 літрів води
Приготування:

Покладіть сухофрукти в друшляк і промийте теплою проточною водою. Потім покладіть в каструлю груші й залийте гарячою водою, накрийте кришкою і варіть на слабкому вогні протягом 10 хвилин. Після цього додайте сухих яблук, а ще через 10-15 хвилин додайте чорнослив. Через п'ять хвилин висипте родзинки. Після закипання води варіть узвар ще півгодини. Потім зніміть компот з вогню і настоюйте протягом кількох годин. Щоб подати на Святий вечір ідеально настояний узвар, слід зварити його з самого ранку.

3. Печені яблука

Якщо ви не знаєте, що приготувати на Різдво Христове крім куті та узвару, зверніть увагу на печені яблука. Цей простий, корисний і смачний десерт прикрасить святковий стіл і неодмінно сподобається членам сім'ї.

12 рецептів смачних пісних страв


Інгредієнти:

4 великих яблука
100 г родзинок
Жменя горіхів (волоських, кешью, фундука або будь-яких інших)
Цукор, кориця, мед – за смаком
Приготування:

Промийте яблука і видаліть серцевину, акуратно приберіть з яблук насіння, не перетворюючи фрукти на «чашечки». Викладіть яблука на форму для запікання і наповніть попередньо вимоченими родзинками, горіхами, медом, цукром і корицею. Поставте в духовку і запікайте протягом 20-30 хвилин за температури 180 градусів.

4. Пісний борщ

12 рецептів смачних пісних страв


Інгредієнти:

2-3 шт. картоплі
1-2 шт. цибулі
1 морква
1 буряк
200 г білокачанної капусти
50 г сушених білих грибів
Пів склянки квасолі
2 зубчики часнику
2 ст. л. томатної пасти
Сіль, перець, лавровий лист та інші спеції за смаком
Приготування:

Перед приготуванням борщу на ніч замочіть у воді квасолю, а за годину до готування – намочіть сушені гриби. Налийте в каструлю два літри води, додайте мокру квасолю, щіпку солі та лавровий лист, доведіть до кипіння і зменшіть вогонь. Варіть квасолю протягом півгодини.

Поки вариться квасоля, підготуйте овочі: цибулю, моркву і буряк наріжте соломкою, а часник нарубайте ножем. Додайте овочі в каструлю і варіть разом з квасолею близько 15 хвилин. Потім додайте гриби і нарізану кубиками картоплю. Доведіть пісний борщ до кипіння і варіть до готовності картоплі. Потім додайте томатну пасту і розмішайте. Через п'ять хвилин додайте подрібнену до тонкої соломки капусту. Посоліть, поперчіть, потримайте борщ на вогні ще протягом п'яти хвилин, після чого вимкніть і дайте настоятися.

5. Голубці з рисом та грибами

12 рецептів смачних пісних страв


Інгредієнти:

10-15 капустяних листів
Пів склянки рису
1 морква
1 шт. ріпчастої цибулі
300 г печериць
Сіль, перець, часник, томатна паста за смаком
Приготування:

Відваріть рис до напівготовності і відкладіть. Якщо в томатній пасті достатньо солі, то солити рис на етапі варіння не варто. Поставте на вогонь глибоку каструлю з водою. Листи капусти промийте під холодною водою і просушіть за допомогою чистого рушника. Опускайте листи в киплячу воду і проварюйте протягом однієї хвилини. Витягуючи капусту з окропу, одразу ж занурюйте листи в холодну воду.

До наполовину готового рису додайте терту моркву і дрібно нарізані гриби. Потім викладайте начинку в центр кожного капустяного листа та загортайте в конвертики. Викладайте голубці в товстостінну каструлю, заливайте склянкою води, томатною пастою, додайте рубаний часник, сіль і перець. Тушкуйте голубці до повної готовності, поки вода не википить, а соус не загусне.

6. Запечений лосось

12 рецептів смачних пісних страв


Інгредієнти:

Стейки лосося
Соєвий соус
Лимонний сік
Приправа для риби
Свіжа зелень
Приготування:

Візьміть стейки лосося, змастіть їх соєвим соусом і посипте приправою для риби. Поставте рибу в розігріту до 200 градусів духовку і запікайте протягом півгодини. Готового лосося збризніть лимонним соком і прикрасьте свіжою зеленню. Коли риба трохи охолоне, для красивої подачі її можна перекласти на листя салату.

7. Вінегрет

Популярний і смачний салат, який може стати однією з 12 пісних страв на Різдво.

12 рецептів смачних пісних страв


Інгредієнти:

4-5 шт. картоплі
3 моркви
5 шт. буряка
2-3 солоних огірка
Банка консервованого зеленого горошка або 350 г вареної квасолі
3-4 ст. л. рослинної олії
Сіль, перець і спеції за смаком
Приготування:

Якщо для вінегрету ви збираєтеся використовувати квасолю, а не горошок, то її треба попередньо замочити на кілька годин, а потім зварити. Моркву, картоплю і буряк слід промити і відварити в мундирах. Коли овочі зваряться, їм потрібно дати час для охолодження.

Після цього овочі потрібно очистити, порізати на кубики і висипати в миску. Далі додайте до салату подрібнені на кубики солоні огірки і відварену квасолю або консервований горошок. Перемішайте всі інгредієнти, посоліть, поперчіть, заправте олією та подавайте до різдвяного столу.

8. Теплий салат із зеленою квасолею


12 рецептів смачних пісних страв



Інгредієнти:

400 г зеленої стручкової квасолі
10-15 помідорів черрі
5 листочків базиліка
1 лимон
2 ст. л. оливкової олії
1 ст. л. кунжуту
Сіль, перець за смаком
Приготування:

Відваріть квасолю протягом 2-3 хвилин, потім перекладіть її в салатницю, додайте нарізані на половинки помідори, рубаний базилік, полийте оливковою олією і лимонним соком, посипте кунжутом, сіллю, перцем і перемішайте. Подавайте теплим.

9. Вареники з вишнею


12 рецептів смачних пісних страв



Інгредієнти:

Тісто:

200 мл кефіру
1 яйце
350 г борошна
1 ст. л. рослинної олії
Пів чайної ложки солі та пів чайної ложки соди
Начинка:

500 г вишні
Пів чайної ложки кориці
4 ст. л. цукру
1 чайна ложка кукурудзяного крохмалю
Приготування:

Для тіста змішайте кефір, яйце, рослинну олію, сіль і соду. Потім поступово додавайте борошно, постійно перемішуючи тісто. Коли тісто стане щільним, його потрібно замішувати руками, поки воно не стане еластичним і не перестане липнути до рук. Після цього скачайте тісто в кулю, загорніть у харчову плівку і поставте в тепле місце на півгодини.

Тим часом займіться начинкою. Видаліть з вишень кісточки. В окремій ємності змішати корицю, крохмаль і дві-три столові ложки цукру. Потім з'єднайте вишню з цукрово-крохмальною масою і перемішайте.

Починайте ліпити вареники. За допомогою склянки вирізайте з розкатаного тіста кружечки, потім кожен кружечок посипайте цукром і викладайте вишневу начинку. Завертайте тісто у вареник, поєднуючи протилежні краї. Сформовані вареники викладайте на посипану борошном дошку, а потім кидайте в окріп. Варіть вареники, постійно помішуючи, протягом 5-7 хвилин. Готові вареники полийте вершковим маслом, посипте цукром і подавайте до столу.

10. Запечена картопля з авокадо

12 рецептів смачних пісних страв


Інгредієнти:

1 кг картоплі
2 шт. цибулі
1 авокадо
1 ст. л. рослинної олії
3 ст. л. сметани
Сіль, перець, спеції за смаком
Приготування:

Очистіть картоплю і наріжте її скибочками. Відваріть картоплю до напівготовності, розкладіть по горщиках для запікання і додайте нарізану на кільця цибулю, попередньо підсмажені кубики авокадо і соус зі сметани, солі, перцю та інших спецій. Запікайте протягом 20 хвилин. Готову картоплю посипте зеленню.

11. Фруктові цукерки

12 рецептів смачних пісних страв



Інгредієнти:

300 г сухофруктів: курага, родзинки і чорнослив (можна взяти свої улюблені сухофрукти)
100 г горіхів: волоських і фундука
Какао-порошок або кокосова стружка для декору
Приготування:

Промийте і обшпарте окропом сухофрукти. Потім подрібніть у блендері або м'ясорубці. Також подрібніть волоські горіхи, а фундук залиште цілим. Змішайте горіхи із сухофруктами і починайте формувати цукерки: візьміть горішок фундука і скачайте навколо нього кульку з раніше приготованої маси. Готову цукерку обваляйте в какао-порошку або кокосовій стружці. Щоб цукерки були солодшими, до начинки можна додати мед.

12. Запечений лаваш з овочами

Легка та смачна закуска, яку можна приготувати на Різдво 2017. Овочі для такого рулету можна обирати будь-які.

12 рецептів смачних пісних страв


Інгредієнти:

3 листи тонкого лаваша
200 г свіжої капусти
1 цибуля
1-2 помідора
150 г моркви по-корейськи
100 г маринованих грибів
Томатна паста
Приготування:

Нашаткуйте тонкою соломкою капусту і протушкуйте на сковорідці. Помідори промийте і наріжте кубиками, дрібно нарубайте цибулю, подрібніть гриби. Якщо морква по-корейськи занадто довга, трохи подрібніть і її.

Потім розкладіть на робочій поверхні лист лавашу, змастіть його томатною пастою і викладайте підготовані овочі. Акуратно загорніть лаваш в рулет і поставте у заздалегідь розігріту до 200 градусів духовку. Запікайте близько 15 хвилин до утворення золотистої скоринки.

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Теги: рецепт, кутя
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