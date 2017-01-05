12 рецептів смачних пісних страв





Увечері 6 січня традиційно готують 12 пісних страв – за кількістю апостолів, яких було саме 12. Як тільки на небі з'являється перша зірка, вся родина сідає за стіл і приступає до трапези.



Деякі молоді господині не знають, які 12 страв готують на Різдво. Більш досвідчені господині, які з року в рік накривають святковий стіл, хочуть урізноманітнити його новими рецептами. Щоб допомогти нашим читачкам у підготовці різдвяного меню,



1. Кутя



Кутя є найголовнішим з усіх 12 страв на Різдво. Саме з куті починають як скромне пісне застілля на Святвечір, так і багату трапезу на наступний день. В основі куті може бути пшениця, ячмінь або рис, які потім змішують з родзинками, маком, медом і горіхами. Вважається, що чим багатша кутя, тим більше щастя і достатку чекає сім'ю в новому році.







Пропонуємо рецепт незвичної різдвяної куті з малиною.



Інгредієнти:



1 склянка пшениці

4 столових ложки малинового варення

Пів склянки маку

Пів склянки родзинок

Пів склянки волоських горіхів

Мед за смаком

Цукати за бажанням

Приготування:



Замочіть зерна пшениці в холодній воді на кілька годин або на ніч. Потім залийте пшеницю свіжою водою і поставте на плиту. Коли вода закипить, зменшіть вогонь і варіть зерна до м'якості близько 2-3 годин.



Поки вариться пшениця, підготуйте інші інгредієнти для куті. Промитий ізюм насипте в чашку і залийте окропом так, щоб вода на 2-3 см покривала сухофрукти. Залиште ізюм на 20 хвилин.



Ретельно промийте і обшпарте окропом мак, залиште запарений мак під кришкою на 15 хвилин. Після цього необхідно злити воду і потовкти мак у ступці до появи білого «молочка». Потім додайте до маку трохи води та меду, перемішайте.



Підготуйте горіхи: очистіть і поріжте їх на дрібні шматочки, потім трохи підсмажте на сухій гарячій сковороді.



Коли буде готова пшениця, злийте з неї воду, додайте набряклі родзинки, подрібнені горіхи, заправте маком і малиновим варенням, перемішайте. За необхідності можна додати ще трохи меду. Для більш цікавого смаку можна насипати в готову кутю цукати.





2. Узвар



Традиційний різдвяний компот із сухофруктів. Якщо кутя – господиня Святого вечора, то узвар – його господар.







Інгредієнти:



100 г чорносливу

100 г сушених яблук

100 сушених груш

50 г родзинок

Цукор і мед за смаком

5 літрів води

Приготування:



Покладіть сухофрукти в друшляк і промийте теплою проточною водою. Потім покладіть в каструлю груші й залийте гарячою водою, накрийте кришкою і варіть на слабкому вогні протягом 10 хвилин. Після цього додайте сухих яблук, а ще через 10-15 хвилин додайте чорнослив. Через п'ять хвилин висипте родзинки. Після закипання води варіть узвар ще півгодини. Потім зніміть компот з вогню і настоюйте протягом кількох годин. Щоб подати на Святий вечір ідеально настояний узвар, слід зварити його з самого ранку.



3. Печені яблука



Якщо ви не знаєте, що приготувати на Різдво Христове крім куті та узвару, зверніть увагу на печені яблука. Цей простий, корисний і смачний десерт прикрасить святковий стіл і неодмінно сподобається членам сім'ї.







Інгредієнти:



4 великих яблука

100 г родзинок

Жменя горіхів (волоських, кешью, фундука або будь-яких інших)

Цукор, кориця, мед – за смаком

Приготування:



Промийте яблука і видаліть серцевину, акуратно приберіть з яблук насіння, не перетворюючи фрукти на «чашечки». Викладіть яблука на форму для запікання і наповніть попередньо вимоченими родзинками, горіхами, медом, цукром і корицею. Поставте в духовку і запікайте протягом 20-30 хвилин за температури 180 градусів.



4. Пісний борщ







Інгредієнти:



2-3 шт. картоплі

1-2 шт. цибулі

1 морква

1 буряк

200 г білокачанної капусти

50 г сушених білих грибів

Пів склянки квасолі

2 зубчики часнику

2 ст. л. томатної пасти

Сіль, перець, лавровий лист та інші спеції за смаком

Приготування:



Перед приготуванням борщу на ніч замочіть у воді квасолю, а за годину до готування – намочіть сушені гриби. Налийте в каструлю два літри води, додайте мокру квасолю, щіпку солі та лавровий лист, доведіть до кипіння і зменшіть вогонь. Варіть квасолю протягом півгодини.



Поки вариться квасоля, підготуйте овочі: цибулю, моркву і буряк наріжте соломкою, а часник нарубайте ножем. Додайте овочі в каструлю і варіть разом з квасолею близько 15 хвилин. Потім додайте гриби і нарізану кубиками картоплю. Доведіть пісний борщ до кипіння і варіть до готовності картоплі. Потім додайте томатну пасту і розмішайте. Через п'ять хвилин додайте подрібнену до тонкої соломки капусту. Посоліть, поперчіть, потримайте борщ на вогні ще протягом п'яти хвилин, після чого вимкніть і дайте настоятися.



5. Голубці з рисом та грибами







Інгредієнти:



10-15 капустяних листів

Пів склянки рису

1 морква

1 шт. ріпчастої цибулі

300 г печериць

Сіль, перець, часник, томатна паста за смаком

Приготування:



Відваріть рис до напівготовності і відкладіть. Якщо в томатній пасті достатньо солі, то солити рис на етапі варіння не варто. Поставте на вогонь глибоку каструлю з водою. Листи капусти промийте під холодною водою і просушіть за допомогою чистого рушника. Опускайте листи в киплячу воду і проварюйте протягом однієї хвилини. Витягуючи капусту з окропу, одразу ж занурюйте листи в холодну воду.



До наполовину готового рису додайте терту моркву і дрібно нарізані гриби. Потім викладайте начинку в центр кожного капустяного листа та загортайте в конвертики. Викладайте голубці в товстостінну каструлю, заливайте склянкою води, томатною пастою, додайте рубаний часник, сіль і перець. Тушкуйте голубці до повної готовності, поки вода не википить, а соус не загусне.



6. Запечений лосось







Інгредієнти:



Стейки лосося

Соєвий соус

Лимонний сік

Приправа для риби

Свіжа зелень

Приготування:



Візьміть стейки лосося, змастіть їх соєвим соусом і посипте приправою для риби. Поставте рибу в розігріту до 200 градусів духовку і запікайте протягом півгодини. Готового лосося збризніть лимонним соком і прикрасьте свіжою зеленню. Коли риба трохи охолоне, для красивої подачі її можна перекласти на листя салату.



7. Вінегрет



Популярний і смачний салат, який може стати однією з 12 пісних страв на Різдво.







Інгредієнти:



4-5 шт. картоплі

3 моркви

5 шт. буряка

2-3 солоних огірка

Банка консервованого зеленого горошка або 350 г вареної квасолі

3-4 ст. л. рослинної олії

Сіль, перець і спеції за смаком

Приготування:



Якщо для вінегрету ви збираєтеся використовувати квасолю, а не горошок, то її треба попередньо замочити на кілька годин, а потім зварити. Моркву, картоплю і буряк слід промити і відварити в мундирах. Коли овочі зваряться, їм потрібно дати час для охолодження.



Після цього овочі потрібно очистити, порізати на кубики і висипати в миску. Далі додайте до салату подрібнені на кубики солоні огірки і відварену квасолю або консервований горошок. Перемішайте всі інгредієнти, посоліть, поперчіть, заправте олією та подавайте до різдвяного столу.



8. Теплий салат із зеленою квасолею











Інгредієнти:



400 г зеленої стручкової квасолі

10-15 помідорів черрі

5 листочків базиліка

1 лимон

2 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. кунжуту

Сіль, перець за смаком

Приготування:



Відваріть квасолю протягом 2-3 хвилин, потім перекладіть її в салатницю, додайте нарізані на половинки помідори, рубаний базилік, полийте оливковою олією і лимонним соком, посипте кунжутом, сіллю, перцем і перемішайте. Подавайте теплим.



9. Вареники з вишнею











Інгредієнти:



Тісто:



200 мл кефіру

1 яйце

350 г борошна

1 ст. л. рослинної олії

Пів чайної ложки солі та пів чайної ложки соди

Начинка:



500 г вишні

Пів чайної ложки кориці

4 ст. л. цукру

1 чайна ложка кукурудзяного крохмалю

Приготування:



Для тіста змішайте кефір, яйце, рослинну олію, сіль і соду. Потім поступово додавайте борошно, постійно перемішуючи тісто. Коли тісто стане щільним, його потрібно замішувати руками, поки воно не стане еластичним і не перестане липнути до рук. Після цього скачайте тісто в кулю, загорніть у харчову плівку і поставте в тепле місце на півгодини.



Тим часом займіться начинкою. Видаліть з вишень кісточки. В окремій ємності змішати корицю, крохмаль і дві-три столові ложки цукру. Потім з'єднайте вишню з цукрово-крохмальною масою і перемішайте.



Починайте ліпити вареники. За допомогою склянки вирізайте з розкатаного тіста кружечки, потім кожен кружечок посипайте цукром і викладайте вишневу начинку. Завертайте тісто у вареник, поєднуючи протилежні краї. Сформовані вареники викладайте на посипану борошном дошку, а потім кидайте в окріп. Варіть вареники, постійно помішуючи, протягом 5-7 хвилин. Готові вареники полийте вершковим маслом, посипте цукром і подавайте до столу.



10. Запечена картопля з авокадо







Інгредієнти:



1 кг картоплі

2 шт. цибулі

1 авокадо

1 ст. л. рослинної олії

3 ст. л. сметани

Сіль, перець, спеції за смаком

Приготування:



Очистіть картоплю і наріжте її скибочками. Відваріть картоплю до напівготовності, розкладіть по горщиках для запікання і додайте нарізану на кільця цибулю, попередньо підсмажені кубики авокадо і соус зі сметани, солі, перцю та інших спецій. Запікайте протягом 20 хвилин. Готову картоплю посипте зеленню.



11. Фруктові цукерки









Інгредієнти:



300 г сухофруктів: курага, родзинки і чорнослив (можна взяти свої улюблені сухофрукти)

100 г горіхів: волоських і фундука

Какао-порошок або кокосова стружка для декору

Приготування:



Промийте і обшпарте окропом сухофрукти. Потім подрібніть у блендері або м'ясорубці. Також подрібніть волоські горіхи, а фундук залиште цілим. Змішайте горіхи із сухофруктами і починайте формувати цукерки: візьміть горішок фундука і скачайте навколо нього кульку з раніше приготованої маси. Готову цукерку обваляйте в какао-порошку або кокосовій стружці. Щоб цукерки були солодшими, до начинки можна додати мед.



12. Запечений лаваш з овочами



Легка та смачна закуска, яку можна приготувати на Різдво 2017. Овочі для такого рулету можна обирати будь-які.







Інгредієнти:



3 листи тонкого лаваша

200 г свіжої капусти

1 цибуля

1-2 помідора

150 г моркви по-корейськи

100 г маринованих грибів

Томатна паста

Приготування:



Нашаткуйте тонкою соломкою капусту і протушкуйте на сковорідці. Помідори промийте і наріжте кубиками, дрібно нарубайте цибулю, подрібніть гриби. Якщо морква по-корейськи занадто довга, трохи подрібніть і її.



Потім розкладіть на робочій поверхні лист лавашу, змастіть його томатною пастою і викладайте підготовані овочі. Акуратно загорніть лаваш в рулет і поставте у заздалегідь розігріту до 200 градусів духовку. Запікайте близько 15 хвилин до утворення золотистої скоринки.

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В основі куті може бути пшениця, ячмінь або рис, які потім змішують з родзинками, маком, медом і горіхами. Вважається, що чим багатша кутя, тим більше щастя і достатку чекає сім'ю в новому році.Пропонуємо рецепт незвичної різдвяної куті з малиною.Інгредієнти:1 склянка пшениці4 столових ложки малинового варенняПів склянки макуПів склянки родзинокПів склянки волоських горіхівМед за смакомЦукати за бажаннямПриготування:Замочіть зерна пшениці в холодній воді на кілька годин або на ніч. Потім залийте пшеницю свіжою водою і поставте на плиту. Коли вода закипить, зменшіть вогонь і варіть зерна до м'якості близько 2-3 годин.Поки вариться пшениця, підготуйте інші інгредієнти для куті. Промитий ізюм насипте в чашку і залийте окропом так, щоб вода на 2-3 см покривала сухофрукти. Залиште ізюм на 20 хвилин.Ретельно промийте і обшпарте окропом мак, залиште запарений мак під кришкою на 15 хвилин. Після цього необхідно злити воду і потовкти мак у ступці до появи білого «молочка». Потім додайте до маку трохи води та меду, перемішайте.Підготуйте горіхи: очистіть і поріжте їх на дрібні шматочки, потім трохи підсмажте на сухій гарячій сковороді.Коли буде готова пшениця, злийте з неї воду, додайте набряклі родзинки, подрібнені горіхи, заправте маком і малиновим варенням, перемішайте. За необхідності можна додати ще трохи меду. Для більш цікавого смаку можна насипати в готову кутю цукати.Традиційний різдвяний компот із сухофруктів. Якщо кутя – господиня Святого вечора, то узвар – його господар.Інгредієнти:100 г чорносливу100 г сушених яблук100 сушених груш50 г родзинокЦукор і мед за смаком5 літрів водиПриготування:Покладіть сухофрукти в друшляк і промийте теплою проточною водою. Потім покладіть в каструлю груші й залийте гарячою водою, накрийте кришкою і варіть на слабкому вогні протягом 10 хвилин. Після цього додайте сухих яблук, а ще через 10-15 хвилин додайте чорнослив. Через п'ять хвилин висипте родзинки. Після закипання води варіть узвар ще півгодини. Потім зніміть компот з вогню і настоюйте протягом кількох годин. Щоб подати на Святий вечір ідеально настояний узвар, слід зварити його з самого ранку.Якщо ви не знаєте, що приготувати на Різдво Христове крім куті та узвару, зверніть увагу на печені яблука. Цей простий, корисний і смачний десерт прикрасить святковий стіл і неодмінно сподобається членам сім'ї.Інгредієнти:4 великих яблука100 г родзинокЖменя горіхів (волоських, кешью, фундука або будь-яких інших)Цукор, кориця, мед – за смакомПриготування:Промийте яблука і видаліть серцевину, акуратно приберіть з яблук насіння, не перетворюючи фрукти на «чашечки». Викладіть яблука на форму для запікання і наповніть попередньо вимоченими родзинками, горіхами, медом, цукром і корицею. Поставте в духовку і запікайте протягом 20-30 хвилин за температури 180 градусів.Інгредієнти:2-3 шт. картоплі1-2 шт. цибулі1 морква1 буряк200 г білокачанної капусти50 г сушених білих грибівПів склянки квасолі2 зубчики часнику2 ст. л. томатної пастиСіль, перець, лавровий лист та інші спеції за смакомПриготування:Перед приготуванням борщу на ніч замочіть у воді квасолю, а за годину до готування – намочіть сушені гриби. Налийте в каструлю два літри води, додайте мокру квасолю, щіпку солі та лавровий лист, доведіть до кипіння і зменшіть вогонь. Варіть квасолю протягом півгодини.Поки вариться квасоля, підготуйте овочі: цибулю, моркву і буряк наріжте соломкою, а часник нарубайте ножем. Додайте овочі в каструлю і варіть разом з квасолею близько 15 хвилин. Потім додайте гриби і нарізану кубиками картоплю. Доведіть пісний борщ до кипіння і варіть до готовності картоплі. Потім додайте томатну пасту і розмішайте. Через п'ять хвилин додайте подрібнену до тонкої соломки капусту. Посоліть, поперчіть, потримайте борщ на вогні ще протягом п'яти хвилин, після чого вимкніть і дайте настоятися.Інгредієнти:10-15 капустяних листівПів склянки рису1 морква1 шт. ріпчастої цибулі300 г печерицьСіль, перець, часник, томатна паста за смакомПриготування:Відваріть рис до напівготовності і відкладіть. Якщо в томатній пасті достатньо солі, то солити рис на етапі варіння не варто. Поставте на вогонь глибоку каструлю з водою. Листи капусти промийте під холодною водою і просушіть за допомогою чистого рушника. Опускайте листи в киплячу воду і проварюйте протягом однієї хвилини. Витягуючи капусту з окропу, одразу ж занурюйте листи в холодну воду.До наполовину готового рису додайте терту моркву і дрібно нарізані гриби. Потім викладайте начинку в центр кожного капустяного листа та загортайте в конвертики. Викладайте голубці в товстостінну каструлю, заливайте склянкою води, томатною пастою, додайте рубаний часник, сіль і перець. Тушкуйте голубці до повної готовності, поки вода не википить, а соус не загусне.Інгредієнти:Стейки лососяСоєвий соусЛимонний сікПриправа для рибиСвіжа зеленьПриготування:Візьміть стейки лосося, змастіть їх соєвим соусом і посипте приправою для риби. Поставте рибу в розігріту до 200 градусів духовку і запікайте протягом півгодини. Готового лосося збризніть лимонним соком і прикрасьте свіжою зеленню. Коли риба трохи охолоне, для красивої подачі її можна перекласти на листя салату.Популярний і смачний салат, який може стати однією з 12 пісних страв на Різдво.Інгредієнти:4-5 шт. картоплі3 моркви5 шт. буряка2-3 солоних огіркаБанка консервованого зеленого горошка або 350 г вареної квасолі3-4 ст. л. рослинної оліїСіль, перець і спеції за смакомПриготування:Якщо для вінегрету ви збираєтеся використовувати квасолю, а не горошок, то її треба попередньо замочити на кілька годин, а потім зварити. Моркву, картоплю і буряк слід промити і відварити в мундирах. Коли овочі зваряться, їм потрібно дати час для охолодження.Після цього овочі потрібно очистити, порізати на кубики і висипати в миску. Далі додайте до салату подрібнені на кубики солоні огірки і відварену квасолю або консервований горошок. Перемішайте всі інгредієнти, посоліть, поперчіть, заправте олією та подавайте до різдвяного столу.Інгредієнти:400 г зеленої стручкової квасолі10-15 помідорів черрі5 листочків базиліка1 лимон2 ст. л. оливкової олії1 ст. л. кунжутуСіль, перець за смакомПриготування:Відваріть квасолю протягом 2-3 хвилин, потім перекладіть її в салатницю, додайте нарізані на половинки помідори, рубаний базилік, полийте оливковою олією і лимонним соком, посипте кунжутом, сіллю, перцем і перемішайте. Подавайте теплим.9. Вареники з вишнеюІнгредієнти:Тісто:200 мл кефіру1 яйце350 г борошна1 ст. л. рослинної оліїПів чайної ложки солі та пів чайної ложки содиНачинка:500 г вишніПів чайної ложки кориці4 ст. л. цукру1 чайна ложка кукурудзяного крохмалюПриготування:Для тіста змішайте кефір, яйце, рослинну олію, сіль і соду. Потім поступово додавайте борошно, постійно перемішуючи тісто. Коли тісто стане щільним, його потрібно замішувати руками, поки воно не стане еластичним і не перестане липнути до рук. Після цього скачайте тісто в кулю, загорніть у харчову плівку і поставте в тепле місце на півгодини.Тим часом займіться начинкою. Видаліть з вишень кісточки. В окремій ємності змішати корицю, крохмаль і дві-три столові ложки цукру. Потім з'єднайте вишню з цукрово-крохмальною масою і перемішайте.Починайте ліпити вареники. За допомогою склянки вирізайте з розкатаного тіста кружечки, потім кожен кружечок посипайте цукром і викладайте вишневу начинку. Завертайте тісто у вареник, поєднуючи протилежні краї. Сформовані вареники викладайте на посипану борошном дошку, а потім кидайте в окріп. Варіть вареники, постійно помішуючи, протягом 5-7 хвилин. Готові вареники полийте вершковим маслом, посипте цукром і подавайте до столу.10. Запечена картопля з авокадоІнгредієнти:1 кг картоплі2 шт. цибулі1 авокадо1 ст. л. рослинної олії3 ст. л. сметаниСіль, перець, спеції за смакомПриготування:Очистіть картоплю і наріжте її скибочками. Відваріть картоплю до напівготовності, розкладіть по горщиках для запікання і додайте нарізану на кільця цибулю, попередньо підсмажені кубики авокадо і соус зі сметани, солі, перцю та інших спецій. Запікайте протягом 20 хвилин. Готову картоплю посипте зеленню.11. Фруктові цукеркиІнгредієнти:300 г сухофруктів: курага, родзинки і чорнослив (можна взяти свої улюблені сухофрукти)100 г горіхів: волоських і фундукаКакао-порошок або кокосова стружка для декоруПриготування:Промийте і обшпарте окропом сухофрукти. Потім подрібніть у блендері або м'ясорубці. Також подрібніть волоські горіхи, а фундук залиште цілим. Змішайте горіхи із сухофруктами і починайте формувати цукерки: візьміть горішок фундука і скачайте навколо нього кульку з раніше приготованої маси. Готову цукерку обваляйте в какао-порошку або кокосовій стружці. Щоб цукерки були солодшими, до начинки можна додати мед.12. Запечений лаваш з овочамиЛегка та смачна закуска, яку можна приготувати на Різдво 2017. Овочі для такого рулету можна обирати будь-які.Інгредієнти:3 листи тонкого лаваша200 г свіжої капусти1 цибуля1-2 помідора150 г моркви по-корейськи100 г маринованих грибівТоматна пастаПриготування:Нашаткуйте тонкою соломкою капусту і протушкуйте на сковорідці. Помідори промийте і наріжте кубиками, дрібно нарубайте цибулю, подрібніть гриби. Якщо морква по-корейськи занадто довга, трохи подрібніть і її.Потім розкладіть на робочій поверхні лист лавашу, змастіть його томатною пастою і викладайте підготовані овочі. Акуратно загорніть лаваш в рулет і поставте у заздалегідь розігріту до 200 градусів духовку. Запікайте близько 15 хвилин до утворення золотистої скоринки.

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