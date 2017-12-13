Аварія в Ковелі: легковик в'їхав у вантажівку
06 січень, 15:41
У Ковелі на Театральній при повороті на вулицю Косачів легковик зіткнувся з вантажівкою.
Про це пише Район.Ковель з посиланням на сторінку Максима Бурди у Фейсбук.
«Знову аварія, вулиця Театральна. Постраждалих немає, всі живі та здорові. За версією очевидців винен водій автівки «Ford»,( мол перевищив швидкість) але деякі кажуть, що водій автівки «Ford» їхав із адекватною швидкістю (тобто 50км за годину)», – написав він у дописі.
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Про це пише Район.Ковель з посиланням на сторінку Максима Бурди у Фейсбук.
«Знову аварія, вулиця Театральна. Постраждалих немає, всі живі та здорові. За версією очевидців винен водій автівки «Ford»,( мол перевищив швидкість) але деякі кажуть, що водій автівки «Ford» їхав із адекватною швидкістю (тобто 50км за годину)», – написав він у дописі.
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