Аварія в Ковелі: легковик в'їхав у вантажівку





Про це пише



«Знову аварія, вулиця Театральна. Постраждалих немає, всі живі та здорові. За версією очевидців винен водій автівки «Ford»,( мол перевищив швидкість) але деякі кажуть, що водій автівки «Ford» їхав із адекватною швидкістю (тобто 50км за годину)», – написав він у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на Театральній при повороті на вулицю Косачів легковик зіткнувся з вантажівкою.Про це пише Район.Ковель з посиланням на сторінку Максима Бурди у Фейсбук.«Знову аварія, вулиця Театральна. Постраждалих немає, всі живі та здорові. За версією очевидців винен водій автівки «Ford»,( мол перевищив швидкість) але деякі кажуть, що водій автівки «Ford» їхав із адекватною швидкістю (тобто 50км за годину)», – написав він у дописі.

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