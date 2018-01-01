7 січня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні – свято Різдва Христового.Бажаємо волинянам у цей день злагоди й достатку, миру і спокою!7 січня день народження у голови правління ПрАТ «Волинське обласне підприємство автобусних станцій»Вітаємо їх та зичимо міцного здоров’я й удачі.7 січня 1927 року у Любомлі народився український письменник, громадський діяч. У свій час він був головним редактором журналу «Жовтень» (зараз «Дзвін»), очолював Львівську організацію спілки письменників, був народним депутатом СРСР.7 січня 1945 року вийшов перший номер ківерцівської районної газети «Ленінський шлях», яка згодом стала називатися «Ленінським шляхом». З 1991 року видання має назву «Вільним шляхом».У цей же день вперше побачила світ і рожищенська районна газета «Більшовицький шлях», яка згодом називалася «Сталінська правда», «Прапор комунізму», «Світло Жовтня». З 1991 року вона отримала назву «Наш край».7 січня 1974 року була створена дирекція ДПЗ-28, що будувався.7 січня 2007 року в селі Волошки Ковельського району дотла згоріла церква Святого Миколая. Збудований у 1845 році храм був унікальною пам’яткою церковного дерев’яного зодчества. За деякими свідченнями, у цій церкві молилася Леся Українка.У 2012 році на Волинь прибув президент Віктор Янукович. Він відвідав Зимненський Свято-Успенський жіночий монастир у Володимир-Волинському районі.