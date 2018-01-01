Смертельна аварія в Луцьку: опублікували відео





Пересічні громадяни та очевидці звертають увагу на те, що водієм автівки Opel на іноземній реєстрації був таксист. Авто з водієм та двома пасажирами врізалося у відбійник, - пише



Близько 21.50 білий Opel рухався зі сторони Київського майдану та врізався у відбійник на шляхопроводі. Як стверджують очевидці, автомобіль хотів "проскочити" зелений блимаючий світлофор на перехресті вулиці Рівненської та Авторемонтної , тому "летів" на високій швидкості, близько 100 км/годину. У цьому можна переконатися, переглянувши відео, яке є в розпорядженні ІА "Конкурент".



Як повідомив сам водій "Опеля" відразу після аварії, з прилеглої території автозаводу виїхало інше таксі темного кольору та здійснило заборонений лівий поворот на Вулицю Рівненську через подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки. Ймовірно це був "Форд" чорного кольору із білою шашечкою таксі. За словами водія "Опеля" він хотів уникнути зіткнення, тому дав вправо та врізався у відбійник.







Як стверджують очевидці, після аварії водій чорного таксі зупинився на 10-20 секунд і поїхав далі.







Таксі, яке ймовірно спричинило смертельну аварію

Внаслідок аварії один із пасажирів Opel загинув на місці події, інший – після доправлення у Луцьку міську клінічну лікарню. Їм обом було по 24 роки. З власних джерел стало відомо, що водій автомобіля 23-річний атовець. Нині він перебуває у травматологічному відділенні у стані середньої тяжкості. У нього зламана нога.



Слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.



Якщо ви були свідком цієї аварії або вам відома будь-яка додаткова інформація, телефонуйте за номером 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Місто Луцьк 3 січня сколихнула страшна новина про смертельну ДТП на вулиці Рівненській.Пересічні громадяни та очевидці звертають увагу на те, що водієм автівки Opel на іноземній реєстрації був таксист. Авто з водієм та двома пасажирами врізалося у відбійник, - пише Конкурент Близько 21.50 білий Opel рухався зі сторони Київського майдану та врізався у відбійник на шляхопроводі. Як стверджують очевидці, автомобіль хотів "проскочити" зелений блимаючий світлофор на перехресті вулиці Рівненської та Авторемонтної , тому "летів" на високій швидкості, близько 100 км/годину. У цьому можна переконатися, переглянувши відео, яке є в розпорядженні ІА "Конкурент".Як повідомив сам водій "Опеля" відразу після аварії, з прилеглої території автозаводу виїхало інше таксі темного кольору та здійснило заборонений лівий поворот на Вулицю Рівненську через подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки. Ймовірно це був "Форд" чорного кольору із білою шашечкою таксі. За словами водія "Опеля" він хотів уникнути зіткнення, тому дав вправо та врізався у відбійник.Як стверджують очевидці, після аварії водій чорного таксі зупинився на 10-20 секунд і поїхав далі.Таксі, яке ймовірно спричинило смертельну аваріюВнаслідок аварії один із пасажирів Opel загинув на місці події, інший – після доправлення у Луцьку міську клінічну лікарню. Їм обом було по 24 роки. З власних джерел стало відомо, що водій автомобіля 23-річний атовець. Нині він перебуває у травматологічному відділенні у стані середньої тяжкості. У нього зламана нога.Слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.Якщо ви були свідком цієї аварії або вам відома будь-яка додаткова інформація, телефонуйте за номером 102.

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