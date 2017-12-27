На Волині два райони – децентралізаційні аутсайдери

Протягом 2015-2017 років в Україні у 321 районі 24 областей сформували 665 ОТГ.Серед лідерів об'єднавчого процесу і Волинська область. Тут вже функціонує 40 об’єднаних територіальних громад. Як не раз наголошували консультанти проекту ПУЛЬС, який втілює Асоціація міст України за підтримки USAID, 2017 рік став для Волині одним із найуспішніших років втілення децентралізаційної реформи, адже торік в області утворили 25 ОТГ, - повідомили у волинському відділенні Асоціації міст України.Попри гарні темпи в об’єднавчому процесі, Волинь ще має в цьому плані райони-аутсайдери.– До завершення зазначеного процесу підійшли Любомльський, Володимир-Волинський, Іваничівський, Любешівський райони, в якихзалишилосянеоб'єднанимивідоднієї до декількох сільських тергромад. Разом із тим, не створено жодної ОТГ у Камінь-Каширському та Горохівському районах. Суттєво відстали від лідерів Рожищенський та Локачинський, – наголошує консультант з юридичних питань проекту ПУЛЬСВін також додав, що 2018-ий має стати вирішальним роком децентралізаційної реформи, а територіальні громади районів-аутсайдерів повинні, нарешті, наважитися на кардинальну зміну свого майбутнього.До речі, торік на Волині процес об’єднаннявже розпочали місто Горохів, селища Торчин, Ратне, Стара Вижівка, Маневичі, Мар'янівка, села Липини, Підгайці, Старий Чорторийськ.Також триває приєднання територіальних громад до вже створених ОТГ, вісім із них очікують призначення ЦВК додаткових виборів депутатів, ще кілька тергромад перебувають у процесі приєднання.