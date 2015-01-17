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Терористи порушують режим тиші: обстріляли українців під Новолуганським

Терористи порушують режим тиші: обстріляли українців під Новолуганським
Попри досягнуті домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська не спромоглися у повній мірі забезпечити режим тиші та обстріляли українські позиції під Новолуганським.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

За даними штабу, з початку доби, уздовж лінії розмежування, зафіксовано 1 обстріл оборонних укріплень Збройних Сил України з боку противника.
"Бойовики зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів вели вогонь по позиціях сил АТО біля Новолуганського. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в повідомленні.

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Теги: АТО, війна з Росією, обстріл
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