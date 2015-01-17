Терористи порушують режим тиші: обстріляли українців під Новолуганським
06 січень, 19:20
Попри досягнуті домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська не спромоглися у повній мірі забезпечити режим тиші та обстріляли українські позиції під Новолуганським.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
За даними штабу, з початку доби, уздовж лінії розмежування, зафіксовано 1 обстріл оборонних укріплень Збройних Сил України з боку противника.
"Бойовики зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів вели вогонь по позиціях сил АТО біля Новолуганського. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
За даними штабу, з початку доби, уздовж лінії розмежування, зафіксовано 1 обстріл оборонних укріплень Збройних Сил України з боку противника.
"Бойовики зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів вели вогонь по позиціях сил АТО біля Новолуганського. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Нестерук вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
У Луцьку гвардійці затримали наркомана
06 січень, 20:28
Програма святкування Нового року та Різдва у Луцьку
06 січень, 19:24
Терористи порушують режим тиші: обстріляли українців під Новолуганським
06 січень, 19:20
На Волині два райони – децентралізаційні аутсайдери
06 січень, 18:02
Біатлон: Українка виборола «бронзу» в гонці переслідування
06 січень, 17:09