Терористи порушують режим тиші: обстріляли українців під Новолуганським





Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.



За даними штабу, з початку доби, уздовж лінії розмежування, зафіксовано 1 обстріл оборонних укріплень Збройних Сил України з боку противника.

"Бойовики зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів вели вогонь по позиціях сил АТО біля Новолуганського. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попри досягнуті домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська не спромоглися у повній мірі забезпечити режим тиші та обстріляли українські позиції під Новолуганським.Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.За даними штабу, з початку доби, уздовж лінії розмежування, зафіксовано 1 обстріл оборонних укріплень Збройних Сил України з боку противника."Бойовики зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів вели вогонь по позиціях сил АТО біля Новолуганського. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в повідомленні.

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