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У Луцьку гвардійці затримали наркомана

У Луцьку гвардійці затримали наркомана
Військовослужбовці Луцького батальйону Національної гвардії затримали громадянина, під час поверхневого огляду в якого виявили близько 5 грам речовини рослинного походження, яка на вигляд нагадувала марихуану.

5 січня спільний наряд в складі військовослужбовців Національної гвардії та поліцейських Управління патрульної поліції Волинської області, завершуючи виконання завдання з охорони громадського порядку на визначеному маршруті, помітили групу молодиків, які порушували тишу в одному з спальних районів міста.

Під час розмови з ними у військовослужбовців виникли підозри, бо громадяни відповідали невпевнено, уривчасто, суперечили самі собі. Саме тому вирішили провести поверхневий огляд.

Підозра гвардійців підтвердилася, адже в одного з молодиків знайшли згорток з речовиною рослинного походження.

На місце події прибули працівники Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області, даний громадянин затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

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