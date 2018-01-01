Куті смачної, коляди гучної: як волиняни вітають з Різдвом у Facebook
06 січень, 21:30
Настали ті дні, коли українці забувають, хай і ненадовго, про політику, комунальні, побутові проблеми і згадують про хороше.
Від Святвечора, 6 січня, у Facebook користувачі вітають родичів, друзів, знайомих та всіх-всіх-всіх з Різдвом.
У вітаннях переважають побажання смачної куті, гучної коляди, щасливого Різдва, гарного настрою та хоча б трішки снігу.
Вашій увазі традиційна підбірка:
Настали ті дні, коли українці забувають, хай і ненадовго, про політику, комунальні та побутові проблеми і згадують про хороше.
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Від Святвечора, 6 січня, у Facebook користувачі вітають родичів, друзів, знайомих та всіх-всіх-всіх з Різдвом.
У вітаннях переважають побажання смачної куті, гучної коляди, щасливого Різдва, гарного настрою та хоча б трішки снігу.
Вашій увазі традиційна підбірка:
Настали ті дні, коли українці забувають, хай і ненадовго, про політику, комунальні та побутові проблеми і згадують про хороше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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