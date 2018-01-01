Куті смачної, коляди гучної: як волиняни вітають з Різдвом у Facebook

Настали ті дні, коли українці забувають, хай і ненадовго, про політику, комунальні, побутові проблеми і згадують про хороше.Від Святвечора, 6 січня, у Facebook користувачі вітають родичів, друзів, знайомих та всіх-всіх-всіх з Різдвом.У вітаннях переважають побажання смачної куті, гучної коляди, щасливого Різдва, гарного настрою та хоча б трішки снігу.Вашій увазі традиційна підбірка:Настали ті дні, коли українці забувають, хай і ненадовго, про політику, комунальні та побутові проблеми і згадують про хороше.