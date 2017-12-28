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Як у 14-ій бригаді Різдво зустрічали. ФОТО

Як у 14-ій бригаді Різдво зустрічали. ФОТО
Військовослужбовці строкової служби 14 окремої механізованої бригади в Святвечір у їдальні військової частини разом із нашим капеланом ієреєм Юрієм Гловою знесли святкову молитву, частувалися різдвяною кутею, яку поблагословив отець Юрій.

У переддень Різдва, 6 січня, в Святвечір, православні християни з першою зіркою, яка символізує народження маленького Ісуса, сідають за особливу пісну вечерю, незмінним атрибутам якої є кутя. А головне під час вечері на Святвечір – щира молитва новонародженому Спасителю за всіх кого любимо, за український народ, - кажуть в прес-службі частини.

"Віримо, що наступне Різдво кожен із нас, дорогі побратими, зустріне в мирній країні, з найріднішими людьми! Христос рождається! Славімо Його!" - йдеться в повідомленні частини.


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Теги: 14 бригада
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