Як у 14-ій бригаді Різдво зустрічали. ФОТО

Військовослужбовці строкової служби 14 окремої механізованої бригади в Святвечір у їдальні військової частини разом із нашим капеланом ієреєм Юрієм Гловою знесли святкову молитву, частувалися різдвяною кутею, яку поблагословив отець Юрій.У переддень Різдва, 6 січня, в Святвечір, православні християни з першою зіркою, яка символізує народження маленького Ісуса, сідають за особливу пісну вечерю, незмінним атрибутам якої є кутя. А головне під час вечері на Святвечір – щира молитва новонародженому Спасителю за всіх кого любимо, за український народ, - кажуть в прес-службі частини."Віримо, що наступне Різдво кожен із нас, дорогі побратими, зустріне в мирній країні, з найріднішими людьми! Христос рождається! Славімо Його!" - йдеться в повідомленні частини.