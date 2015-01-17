Якими були колядники 100 років тому. ФОТО
06 січень, 23:12
В інтернеті опублікували світлини з колядниками 100 років тому.
Фотографії в Facebook опублікувала краєзнавець Тетяна Яцечко-Блаженко.
"З дня на день в наших оселях залунають колядки. Пошукала трішки фото колядників початку ХХ століття, як виявилось, не так то їх і багато, не було тоді чим робити селфі. Але фото магічні, тут не лише українські колядники. Описи залишу під світлинами. А ви колядуєте чи водите вертеп?" - прокоментувала вона.
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Фотографії в Facebook опублікувала краєзнавець Тетяна Яцечко-Блаженко.
"З дня на день в наших оселях залунають колядки. Пошукала трішки фото колядників початку ХХ століття, як виявилось, не так то їх і багато, не було тоді чим робити селфі. Але фото магічні, тут не лише українські колядники. Описи залишу під світлинами. А ви колядуєте чи водите вертеп?" - прокоментувала вона.
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