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Якими були колядники 100 років тому. ФОТО

Якими були колядники 100 років тому. ФОТО
В інтернеті опублікували світлини з колядниками 100 років тому.

Фотографії в Facebook опублікувала краєзнавець Тетяна Яцечко-Блаженко.

"З дня на день в наших оселях залунають колядки. Пошукала трішки фото колядників початку ХХ століття, як виявилось, не так то їх і багато, не було тоді чим робити селфі. Але фото магічні, тут не лише українські колядники. Описи залишу під світлинами. А ви колядуєте чи водите вертеп?" - прокоментувала вона.

Польща, 1918 рік
Польща, 1918 рік
Могильовська губернія, 1903 рік.
Могильовська губернія, 1903 рік.
Колядники, Бухарест, 1929 р.
Колядники, Бухарест, 1929 р.
Десь в Україні, 1930 рік.
Десь в Україні, 1930 рік.
Дніпропетровщина, 1910 – 1912 рр.
Дніпропетровщина, 1910 – 1912 рр.
Буковина, пер. пол. ХХ ст. Румунські колядувальники
Буковина, пер. пол. ХХ ст. Румунські колядувальники
Буковина, пер. пол. ХХ ст. Румунські колядувальники.
Буковина, пер. пол. ХХ ст. Румунські колядувальники.

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Теги: Різдво, колядники, фото
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