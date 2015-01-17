Якими були колядники 100 років тому. ФОТО

Польща, 1918 рік

Могильовська губернія, 1903 рік.

Колядники, Бухарест, 1929 р.

Десь в Україні, 1930 рік.

Дніпропетровщина, 1910 – 1912 рр.

Буковина, пер. пол. ХХ ст. Румунські колядувальники

Буковина, пер. пол. ХХ ст. Румунські колядувальники.

В інтернеті опублікували світлини з колядниками 100 років тому.Фотографії в Facebook опублікувала краєзнавець Тетяна Яцечко-Блаженко."З дня на день в наших оселях залунають колядки. Пошукала трішки фото колядників початку ХХ століття, як виявилось, не так то їх і багато, не було тоді чим робити селфі. Але фото магічні, тут не лише українські колядники. Описи залишу під світлинами. А ви колядуєте чи водите вертеп?" - прокоментувала вона.