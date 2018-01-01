ТОП-6 кращих фільмів на Різдво





До того ж, це мій особистий блог, тому пишу, про що хочу, - пише Олексій Бондарєв у блозі на



Я, м'яко кажучи, не релігійна людина. Тому Різдво особливих емоцій не викликає. Але в цілому, це досить приємний і в чомусь навіть романтичний час.



Особливо сильно це відчуваєш після того, як в твоєму житті з'являються діти.



Словом, в різдвяний вечір (в незалежності від того, за яким календарем) хочеться подивитися щось позитивне і життєстверджуюче. Навіть якщо там трохи стріляють і часом лаються матом :)



Ось добірка фільмів, які мені здаються найбільш доречними для Різдва.



Міцний горішок 1-2

Die Hard







З дитинства страшно люблю перші дві частини Міцного горішка. Є в них щось справжнє і щире. Хоча, можливо, вся справа в дитячих спогадах. І коли б я був старший на момент знайомства з цими фільмами, оцінював би їх інакше.



А так - для різдвяного перегляду в самий раз. Особливо, зважаючи на те, що дія обох фільмів відбувається під Різдво. У першому фільмі бравий поліцейський опиняється занозою в одному місці у групи бандитів захопили хмарочос в Лос-Анджелесі. У другому - те ж саме відбувається в аеропорту Вашингтона.



Третій фільм вже слабший. Четвертий - ще слабше (якби героя звали інакше, можна було б подумати, що це інша франшиза). А про п'ятий я навіть згадувати не хочу. Хто б міг подумати, що Брюс Вілліс перетвориться в таке сумне желе.



Смертельна зброя

Lethal Weapon







Ще один бойовичок з мого дитинства, дія якого відбувається під час Різдва. Сюжет і перестрілки в цьому фільмі самі по собі - вже класика. Але по справжньому цінним цей фільм робить "хімія" між Мелом Гібсоном і Денні Гловером, що грають поліцейських напарників.



У фільму є друга частина, яка мало в чому поступається оригіналу. І третя - слабше (занадто великий акцент на комедійну складову, на мій погляд). Пізніше вийшла четверта частина, яку я ледве додивився і смутно пам'ятаю, що там молодий Джет Лі активно лупцює дупу і Гібсону і Гловеру.



Нещодавно в одному інтерв'ю Гібсон, відповідаючи на питання про можливу 5-ї частини франшизи, заявив, що вона могла б називатися "Смертельний геморой".



Щиро сподіваюся, цей сарказм свідчить про те, що ніякої 5-ї частини насправді не буде.



Один вдома

Home Alone







Цей фільм - така ж банальність на зимових канікулах, як олів'є і Іронія долі. І все ж - я регулярно його переглядаю.



Велике сімейство відправляється в Париж, забувши вдома "молодшенького", який в підсумку захищає будинок від грабіжників усіма підручними засобами.



Хоча з моменту, коли я вперше бачив цю комедію, пройшло років 25. І я за цей час трохи підріс і полюбив кілька більш змістовне кіно :)



Це прекрасне життя

It's a Wonderful Life







Чорно-білий фільм 1946, який, як я вважаю, потрібно подивитися хоча б раз в житті. А можна і в середньому раз на рік.



Це історія про людину, яка вирішила накласти на себе руки напередодні Різдва, але в долю втручається ангел-хранитель, який показує, як багато хорошого вона насправді зробила у своєму житті.



Світле і життєстверджуюче кіно, як би пафосно це не звучало.



Кучерява Сью

Curly Sue







Фільм з тієї епохи, коли Джеймс Белуші ще був зіркою першої величини. Він грає батька маленької дівчинки, разом з якою провертає дрібні афери, щоб заробити на життя.



В ході однієї з афер вони знайомляться з самотньою жінкою, процвітаючим адвокатом, і ця зустріч змінює життя всіх трьох героїв.



Милий, хоча і надмірно сентиментальний фільм "старої школи". Так і хочеться сказати, що "зараз так не знімають".



Реальне кохання

Love Actually







Фільм, що став класикою відразу після виходу і породив масу наслідувань. Їх легко впізнати за ознакою - історія побудована навколо одного свята (в даному випадку Різдва) і пов'язує воєдино мікро-історії безлічі різних людей, які врешті-решт сходяться в одній точці.



В даному випадку історію прикрашає ще і дике безліч зірок різної величини в головних ролях. Мені найбільше подобаються образи, створені Ліамом Нісоном, Кірою Найтлі, Коліном Фертом, Біллом Найі і Х'ю Грантом. Двоє останніх ще й відрізняються сольними музично-танцювальними номерами.



Приємний і позитивний фільм. Ідеальний для різдвяного вечора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Комусь такий вибір фільмів може здатися досить передбачуваним, але з пісні слів не викинеш.До того ж, це мій особистий блог, тому пишу, про що хочу, - пише Олексій Бондарєв у блозі на Новое Время Я, м'яко кажучи, не релігійна людина. Тому Різдво особливих емоцій не викликає. Але в цілому, це досить приємний і в чомусь навіть романтичний час.Особливо сильно це відчуваєш після того, як в твоєму житті з'являються діти.Словом, в різдвяний вечір (в незалежності від того, за яким календарем) хочеться подивитися щось позитивне і життєстверджуюче. Навіть якщо там трохи стріляють і часом лаються матом :)Ось добірка фільмів, які мені здаються найбільш доречними для Різдва.Міцний горішок 1-2Die HardЗ дитинства страшно люблю перші дві частини Міцного горішка. Є в них щось справжнє і щире. Хоча, можливо, вся справа в дитячих спогадах. І коли б я був старший на момент знайомства з цими фільмами, оцінював би їх інакше.А так - для різдвяного перегляду в самий раз. Особливо, зважаючи на те, що дія обох фільмів відбувається під Різдво. У першому фільмі бравий поліцейський опиняється занозою в одному місці у групи бандитів захопили хмарочос в Лос-Анджелесі. У другому - те ж саме відбувається в аеропорту Вашингтона.Третій фільм вже слабший. Четвертий - ще слабше (якби героя звали інакше, можна було б подумати, що це інша франшиза). А про п'ятий я навіть згадувати не хочу. Хто б міг подумати, що Брюс Вілліс перетвориться в таке сумне желе.Смертельна зброяLethal WeaponЩе один бойовичок з мого дитинства, дія якого відбувається під час Різдва. Сюжет і перестрілки в цьому фільмі самі по собі - вже класика. Але по справжньому цінним цей фільм робить "хімія" між Мелом Гібсоном і Денні Гловером, що грають поліцейських напарників.У фільму є друга частина, яка мало в чому поступається оригіналу. І третя - слабше (занадто великий акцент на комедійну складову, на мій погляд). Пізніше вийшла четверта частина, яку я ледве додивився і смутно пам'ятаю, що там молодий Джет Лі активно лупцює дупу і Гібсону і Гловеру.Нещодавно в одному інтерв'ю Гібсон, відповідаючи на питання про можливу 5-ї частини франшизи, заявив, що вона могла б називатися "Смертельний геморой".Щиро сподіваюся, цей сарказм свідчить про те, що ніякої 5-ї частини насправді не буде.Один вдомаHome AloneЦей фільм - така ж банальність на зимових канікулах, як олів'є і Іронія долі. І все ж - я регулярно його переглядаю.Велике сімейство відправляється в Париж, забувши вдома "молодшенького", який в підсумку захищає будинок від грабіжників усіма підручними засобами.Хоча з моменту, коли я вперше бачив цю комедію, пройшло років 25. І я за цей час трохи підріс і полюбив кілька більш змістовне кіно :)Це прекрасне життяIt's a Wonderful LifeЧорно-білий фільм 1946, який, як я вважаю, потрібно подивитися хоча б раз в житті. А можна і в середньому раз на рік.Це історія про людину, яка вирішила накласти на себе руки напередодні Різдва, але в долю втручається ангел-хранитель, який показує, як багато хорошого вона насправді зробила у своєму житті.Світле і життєстверджуюче кіно, як би пафосно це не звучало.Кучерява СьюCurly SueФільм з тієї епохи, коли Джеймс Белуші ще був зіркою першої величини. Він грає батька маленької дівчинки, разом з якою провертає дрібні афери, щоб заробити на життя.В ході однієї з афер вони знайомляться з самотньою жінкою, процвітаючим адвокатом, і ця зустріч змінює життя всіх трьох героїв.Милий, хоча і надмірно сентиментальний фільм "старої школи". Так і хочеться сказати, що "зараз так не знімають".Реальне коханняLove ActuallyФільм, що став класикою відразу після виходу і породив масу наслідувань. Їх легко впізнати за ознакою - історія побудована навколо одного свята (в даному випадку Різдва) і пов'язує воєдино мікро-історії безлічі різних людей, які врешті-решт сходяться в одній точці.В даному випадку історію прикрашає ще і дике безліч зірок різної величини в головних ролях. Мені найбільше подобаються образи, створені Ліамом Нісоном, Кірою Найтлі, Коліном Фертом, Біллом Найі і Х'ю Грантом. Двоє останніх ще й відрізняються сольними музично-танцювальними номерами.Приємний і позитивний фільм. Ідеальний для різдвяного вечора.

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