Біткоін-карти не обслуговуватиме Visa
Сьогодні, 06:54
Банк-емітент Bitcoin-карт WaveCrest отримав від процесингової компанії Visa розпорядження негайно закрити всі випущені ним дебетові карти.
Про це повідомляє УП з посиланням на Укрінформ.
Зазначається, що кілька провайдерів дебетових карт з підтримкою Bitcoin раптово відмовили клієнтам в обслуговуванні. Серед них: Bitwala, Cryptopay, Wirex і TenX. Ці провайдери дозволяли використовувати біткоїни в звичайних торговельних точках.
"У Visa Europe заявили, що причиною (відмови в обслуговуванні - ЕП.) стало недотримання WaveCrest правил членства в Visa, однак це не є боротьбою з криптовалютами", - йдеться в повідомленні.
Однак, у WaveCrest вважають інакше.
"Зміни відбулися дуже раптово, що не дало нам часу для повідомлення наших клієнтів. Це рішення вказує, що Visa, а також довірені особи інших традиційних фінансових корпорацій, не бажають обслуговувати зростаючу криптоекономіку. Це, в свою чергу, спонукає нас продовжити наше бачення щодо створення першого криптовалютного банку", - заявили в WaveCrest.
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Про це повідомляє УП з посиланням на Укрінформ.
Зазначається, що кілька провайдерів дебетових карт з підтримкою Bitcoin раптово відмовили клієнтам в обслуговуванні. Серед них: Bitwala, Cryptopay, Wirex і TenX. Ці провайдери дозволяли використовувати біткоїни в звичайних торговельних точках.
"У Visa Europe заявили, що причиною (відмови в обслуговуванні - ЕП.) стало недотримання WaveCrest правил членства в Visa, однак це не є боротьбою з криптовалютами", - йдеться в повідомленні.
Однак, у WaveCrest вважають інакше.
"Зміни відбулися дуже раптово, що не дало нам часу для повідомлення наших клієнтів. Це рішення вказує, що Visa, а також довірені особи інших традиційних фінансових корпорацій, не бажають обслуговувати зростаючу криптоекономіку. Це, в свою чергу, спонукає нас продовжити наше бачення щодо створення першого криптовалютного банку", - заявили в WaveCrest.
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