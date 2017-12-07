Біткоін-карти не обслуговуватиме Visa

Банк-емітент Bitcoin-карт WaveCrest отримав від процесингової компанії Visa розпорядження негайно закрити всі випущені ним дебетові карти.Про це повідомляє УП з посиланням на Укрінформ.Зазначається, що кілька провайдерів дебетових карт з підтримкою Bitcoin раптово відмовили клієнтам в обслуговуванні. Серед них: Bitwala, Cryptopay, Wirex і TenX. Ці провайдери дозволяли використовувати біткоїни в звичайних торговельних точках."У Visa Europe заявили, що причиною (відмови в обслуговуванні - ЕП.) стало недотримання WaveCrest правил членства в Visa, однак це не є боротьбою з криптовалютами", - йдеться в повідомленні.Однак, у WaveCrest вважають інакше."Зміни відбулися дуже раптово, що не дало нам часу для повідомлення наших клієнтів. Це рішення вказує, що Visa, а також довірені особи інших традиційних фінансових корпорацій, не бажають обслуговувати зростаючу криптоекономіку. Це, в свою чергу, спонукає нас продовжити наше бачення щодо створення першого криптовалютного банку", - заявили в WaveCrest.