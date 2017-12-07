вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Біткоін-карти не обслуговуватиме Visa

Біткоін-карти не обслуговуватиме Visa
Банк-емітент Bitcoin-карт WaveCrest отримав від процесингової компанії Visa розпорядження негайно закрити всі випущені ним дебетові карти.

Про це повідомляє УП з посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що кілька провайдерів дебетових карт з підтримкою Bitcoin раптово відмовили клієнтам в обслуговуванні. Серед них: Bitwala, Cryptopay, Wirex і TenX. Ці провайдери дозволяли використовувати біткоїни в звичайних торговельних точках.

"У Visa Europe заявили, що причиною (відмови в обслуговуванні - ЕП.) стало недотримання WaveCrest правил членства в Visa, однак це не є боротьбою з криптовалютами", - йдеться в повідомленні.

Однак, у WaveCrest вважають інакше.

"Зміни відбулися дуже раптово, що не дало нам часу для повідомлення наших клієнтів. Це рішення вказує, що Visa, а також довірені особи інших традиційних фінансових корпорацій, не бажають обслуговувати зростаючу криптоекономіку. Це, в свою чергу, спонукає нас продовжити наше бачення щодо створення першого криптовалютного банку", - заявили в WaveCrest.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: біткоін, Visa
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Створили премію імені відомого волинського письменника і благодійника
Стрімка кар'єра: луцька укропівка за чотири місяці «пройшла шлях» до заступника директора департаменту
Палиця чи Гунчик: хто допоміг розблокувати рахунки «Луцьктепла»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Будівельна компанія «Інвестор» Будівельна
компанія
«Інвестор» вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
«Вірю, що Софійка ходитиме»: маленькій лучанці потрібна допомога
Сьогодні, 10:00
Створили премію імені відомого волинського письменника і благодійника
Сьогодні, 07:56
Біткоін-карти не обслуговуватиме Visa
Сьогодні, 06:54
ТОП-6 кращих фільмів на Різдво
Сьогодні, 01:29
Тепла зима в Шацьку: квітнуть троянди та розпускаються бруньки
Сьогодні, 00:44
Схожі новини
Біткоін встановив рекорд - 14 тисяч доларів за монету Біткоін встановив рекорд - 14 тисяч доларів за монету
07 грудень, 2017, 09:30
США офіційно визнали біткоін США офіційно визнали біткоін
02 грудень, 2017, 05:14
Біткоін встановив історичний рекорд Біткоін встановив історичний рекорд
28 листопад, 2017, 11:55
Біткоін побив новий рекорд - 9 тисяч доларів за монету Біткоін побив новий рекорд - 9 тисяч доларів за монету
26 листопад, 2017, 13:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як діти відпочивали у резиденції Санта-Клауса під Луцьком. ФОТО
06 січень, 11:36
 1
«Пригоди» автобуса з волинянами: страх на митниці та аварія в Польщі
Сьогодні, 13:16
 0
СОТ готує позов проти Росії з претензіями на понад 5 млрд євро
Сьогодні, 12:09
 0
На Різдво в Луцьку врятували з вогню людину
Сьогодні, 10:54
 0
«Вірю, що Софійка ходитиме»: маленькій лучанці потрібна допомога
Сьогодні, 10:00
 0
Медіа
відео
1/8