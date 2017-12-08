Створили премію імені відомого волинського письменника і благодійника





Про це йдеться в повідомленні на сторінці видавництва «Ярославів Вал» у Facebook.



Підстави для номінації на здобуття премії:



1) Твір обов’язково має бути присвячений саме історії України.

2) Твір повинен бути написаний на високому художньому рівні і мати позитивні відгуки в пресі й добрий читацький розголос.

3) Твір має бути написаний українською мовою.

4) До конкурсу на здобуття премії не приймаються твори, відзначені іншими преміями.

5) Твір, номінований на премію, має бути опублікований не пізніше ніж за три роки до подачі його на конкурс для здобуття премії.

6) До конкурсу приймаються книжкові видання й твори, опубліковані в періодиці. Електронні варіанти текстів журі не розглядає.

7) Кожен член журі голосує тільки за один твір.

8) Премія вважається присудженою, якщо за неї проголосувало більше половини присутніх членів журі.

9) Якщо жоден із номінантів не набрав зазначеної кількості голосів, то журі голосує повторно, лишивши у списку двох претендентів, які набрали найбільше голосів і визначає лауреата.

10) Визначення лауреата відбувається шляхом таємного голосування.

11) Засідання вважається чинним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 від її складу, а саме – 7 осіб.

12) Якщо журі дійде висновку, що справді яскравого твору не з’явилося, премія може не присуджуватися.



Право номінації на здобуття премії:



1) Твори історичного жанру (романи й повісті) висувають на здобуття премії обласні відділення Національної спілки письменників України і її правління, а також ВО «Просвіта».

2) Право номінувати твори на здобуття премії мають також члени журі.



Терміни висунення кандидатів на здобуття премії і її присудження:



1) Висунення творів на здобуття премії оголошується в ЗМІ з 1 червня і завершується 25 серпня.

2) Повідомлення про лауреата подається в ЗМІ до кінця серпня.

3) Премія присуджується тільки один раз.

4) Члени журі не можуть номінуватися на здобуття премії.

5) Вручення премії відбувається до дня народження письменника 15 вересня щорічно.

6) Вручення премії відбувається в урочистій обстановці в Національному музеї літератури України з участю літературної громадськості та ЗМІ.

7) Лауреат одержує диплом, медаль, а також грошову винагороду в сумі 50 000 гривень.





Голова журі - прозаїк, критик, літературознавець, публіцист, громадський діяч Михайло Слабошпицький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пам'ять про видатного волинського письменника і благодійника Івана Корсака заснували літературну премію.Про це йдеться в повідомленні на сторінці видавництва «Ярославів Вал» у Facebook.Підстави для номінації на здобуття премії:1) Твір обов’язково має бути присвячений саме історії України.2) Твір повинен бути написаний на високому художньому рівні і мати позитивні відгуки в пресі й добрий читацький розголос.3) Твір має бути написаний українською мовою.4) До конкурсу на здобуття премії не приймаються твори, відзначені іншими преміями.5) Твір, номінований на премію, має бути опублікований не пізніше ніж за три роки до подачі його на конкурс для здобуття премії.6) До конкурсу приймаються книжкові видання й твори, опубліковані в періодиці. Електронні варіанти текстів журі не розглядає.7) Кожен член журі голосує тільки за один твір.8) Премія вважається присудженою, якщо за неї проголосувало більше половини присутніх членів журі.9) Якщо жоден із номінантів не набрав зазначеної кількості голосів, то журі голосує повторно, лишивши у списку двох претендентів, які набрали найбільше голосів і визначає лауреата.10) Визначення лауреата відбувається шляхом таємного голосування.11) Засідання вважається чинним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 від її складу, а саме – 7 осіб.12) Якщо журі дійде висновку, що справді яскравого твору не з’явилося, премія може не присуджуватися.Право номінації на здобуття премії:1) Твори історичного жанру (романи й повісті) висувають на здобуття премії обласні відділення Національної спілки письменників України і її правління, а також ВО «Просвіта».2) Право номінувати твори на здобуття премії мають також члени журі.Терміни висунення кандидатів на здобуття премії і її присудження:1) Висунення творів на здобуття премії оголошується в ЗМІ з 1 червня і завершується 25 серпня.2) Повідомлення про лауреата подається в ЗМІ до кінця серпня.3) Премія присуджується тільки один раз.4) Члени журі не можуть номінуватися на здобуття премії.5) Вручення премії відбувається до дня народження письменника 15 вересня щорічно.6) Вручення премії відбувається в урочистій обстановці в Національному музеї літератури України з участю літературної громадськості та ЗМІ.7) Лауреат одержує диплом, медаль, а також грошову винагороду в сумі 50 000 гривень.Голова журі - прозаїк, критик, літературознавець, публіцист, громадський діяч Михайло Слабошпицький.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію