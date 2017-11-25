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На Різдво в Луцьку врятували з вогню людину

На Різдво в Луцьку врятували з вогню людину
7 січня о 7:30 до служби «101» надійшло повідомлення про пожежу в будинку-пустці на вулиці Митрополита Шептицького у Луцьку.

До місця події вже за 5 хвилин прибуло відділення чергової варти Державної пожежно-рятувальної служби №1 Управління ДСНС у Волинській області. Вогнеборці розгорнули рукавну лінію, включились в апарати на стисненому повітрі та подали на гасіння пожежі в дерев’яному будинку водяний ствол, - повідомили у прес-службі волинського управління ДСНС.

Завдяки оперативним діям вдалось врятувати життя людині – безхатченку, який перебував всередині і, власне, спричинив пожежу через необережне поводження з вогнем.

Від госпіталізації 48-річний чоловік відмовився. О 7:46 пожежу ліквідували.

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Теги: пожежа, вогонь
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Коментарі 1
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Щотижня горить житло Бомжів. В Луцьку є якась влада і мусора, чи одні пугала укропом напхані що там сидять?
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