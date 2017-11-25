На Різдво в Луцьку врятували з вогню людину
Сьогодні, 10:54
7 січня о 7:30 до служби «101» надійшло повідомлення про пожежу в будинку-пустці на вулиці Митрополита Шептицького у Луцьку.
До місця події вже за 5 хвилин прибуло відділення чергової варти Державної пожежно-рятувальної служби №1 Управління ДСНС у Волинській області. Вогнеборці розгорнули рукавну лінію, включились в апарати на стисненому повітрі та подали на гасіння пожежі в дерев’яному будинку водяний ствол, - повідомили у прес-службі волинського управління ДСНС.
Завдяки оперативним діям вдалось врятувати життя людині – безхатченку, який перебував всередині і, власне, спричинив пожежу через необережне поводження з вогнем.
Від госпіталізації 48-річний чоловік відмовився. О 7:46 пожежу ліквідували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
До місця події вже за 5 хвилин прибуло відділення чергової варти Державної пожежно-рятувальної служби №1 Управління ДСНС у Волинській області. Вогнеборці розгорнули рукавну лінію, включились в апарати на стисненому повітрі та подали на гасіння пожежі в дерев’яному будинку водяний ствол, - повідомили у прес-службі волинського управління ДСНС.
Завдяки оперативним діям вдалось врятувати життя людині – безхатченку, який перебував всередині і, власне, спричинив пожежу через необережне поводження з вогнем.
Від госпіталізації 48-річний чоловік відмовився. О 7:46 пожежу ліквідували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Щотижня горить житло Бомжів. В Луцьку є якась влада і мусора, чи одні пугала укропом напхані що там сидять?
Вибір редактора
Кіндер вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
СОТ готує позов проти Росії з претензіями на понад 5 млрд євро
Сьогодні, 12:09
На Різдво в Луцьку врятували з вогню людину
Сьогодні, 10:54
«Вірю, що Софійка ходитиме»: маленькій лучанці потрібна допомога
Сьогодні, 10:00