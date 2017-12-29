СОТ готує позов проти Росії з претензіями на понад 5 млрд євро

Світова організація торгівлі (СОТ) подала позов проти Росії до Арбітражного судуд через заборону на імпорт європейської свинини до країни з 2014 рок.Про це повідомило Politico з посиланням на власні джерела.У позові вимагається компенсувати ЄС втрати після дзеркальних санкцій Росії у 2014 році. Загалом сума претензій складає понад 5,5 млрд євро. Це втрачений дохід за чотири роки дії політики РФ щодо імпортозаміщення. Зазначається, що до 2013 року ЄС імпортував на російський ринок свинини на 1,39 млрд євро щорічно. Сума компенсацію ростиме на 15% щорічно.Нагадаємо, в жовтні минулого року Україна направила вимогу про консультації з Російською Федерацією до Світової організації торгівлі у зв'язку з численними обмеженнями імпорту соків, пива і пивних напоїв, кондитерських виробів і шпалер з боку Росії.