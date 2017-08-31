«Пригоди» автобуса з волинянами: страх на митниці та аварія в Польщі





Це трапилося 24 грудня, - пише в



Він повідомив, що "пригоди" автобуса розпочалися на пункті пропуску "Устилуг-Зосин". Спочатку польські митники перевірили речі пасажирів та водії, а опісля того відігнали автобус для перевірки "на яму".



За словами Руслана Пилипчука, одна з пасажирок обіцяла скандалити, якщо польські митники захочуть відібрати спирт, який та везла.



Зрештою автобус пропустили і за 66-67 кілометрів від Варшави він потрапив у ДТП - злетів у кювет. Постраждалих не було.







"Коли я виліз з машини, поліція вже стояла та пропонувала сідати в автобус компанії PolskiBus, який безкоштовно довіз до Варшави", - додав автор.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі злетів з траси автобус з волинянами.Це трапилося 24 грудня, - пише в блозі на Конкуренті Руслан Пилипчук.Він повідомив, що "пригоди" автобуса розпочалися на пункті пропуску "Устилуг-Зосин". Спочатку польські митники перевірили речі пасажирів та водії, а опісля того відігнали автобус для перевірки "на яму".За словами Руслана Пилипчука, одна з пасажирок обіцяла скандалити, якщо польські митники захочуть відібрати спирт, який та везла.Зрештою автобус пропустили і за 66-67 кілометрів від Варшави він потрапив у ДТП - злетів у кювет. Постраждалих не було."Коли я виліз з машини, поліція вже стояла та пропонувала сідати в автобус компанії PolskiBus, який безкоштовно довіз до Варшави", - додав автор.

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