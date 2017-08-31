«Пригоди» автобуса з волинянами: страх на митниці та аварія в Польщі
Сьогодні, 13:16
У Польщі злетів з траси автобус з волинянами.
Це трапилося 24 грудня, - пише в блозі на Конкуренті Руслан Пилипчук.
Він повідомив, що "пригоди" автобуса розпочалися на пункті пропуску "Устилуг-Зосин". Спочатку польські митники перевірили речі пасажирів та водії, а опісля того відігнали автобус для перевірки "на яму".
За словами Руслана Пилипчука, одна з пасажирок обіцяла скандалити, якщо польські митники захочуть відібрати спирт, який та везла.
Зрештою автобус пропустили і за 66-67 кілометрів від Варшави він потрапив у ДТП - злетів у кювет. Постраждалих не було.
"Коли я виліз з машини, поліція вже стояла та пропонувала сідати в автобус компанії PolskiBus, який безкоштовно довіз до Варшави", - додав автор.
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Це трапилося 24 грудня, - пише в блозі на Конкуренті Руслан Пилипчук.
Він повідомив, що "пригоди" автобуса розпочалися на пункті пропуску "Устилуг-Зосин". Спочатку польські митники перевірили речі пасажирів та водії, а опісля того відігнали автобус для перевірки "на яму".
За словами Руслана Пилипчука, одна з пасажирок обіцяла скандалити, якщо польські митники захочуть відібрати спирт, який та везла.
Зрештою автобус пропустили і за 66-67 кілометрів від Варшави він потрапив у ДТП - злетів у кювет. Постраждалих не було.
"Коли я виліз з машини, поліція вже стояла та пропонувала сідати в автобус компанії PolskiBus, який безкоштовно довіз до Варшави", - додав автор.
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