Як у Луцьку зустрічали Різдво. ФОТО





Віряни почали сходитись ще з 7:00, проте найбільше їх було близько 11:00, коли вже розпочалась літургії у верхньому та нижньому храмах.



Особливо багато людей було саме у верхньому храмі. Ті, хто прийшов пізніше, стояли у довжелезних чергах, щоб купити і поставити свічу, написати записку «за здоров’я» та «за упокій». Згодом прихожани перестали уміщатись у храмі, тож частині довелось слухати богослужіння на сходах, лавочках та просто на подвір’ї собору.



Послухати різдвяні молитви завітали люди різного віку. Для дітей правилась окрема літургія, проте багато малечі було і на «дорослій» відправі.



У соборі було по-особливому гарно: люстри та підсвічники причепурили білими іграшками-кульками, всюди поставили ялинки з прикрасами та вази зі свіжими білими трояндами.



Очолив літургію митрополит Луцький і Волинський Михаїл, який привітав усіх зі святом. Священик Микола зачитав для присутніх різдвяне послання предстоятеля Української Православної Церкви Київського Патріархату Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, в якому розповідалось про сутність Різдва та роль Ісуса для спасіння людства і вічного життя.



Після літургії архієрейський хор «Оранта» виконав колядки. З особливою радістю їх прийшли послухати ті, кому не вдалось потрапити усередину собору під час богослужіння.



Також прихожан запросили на вечірню та



А тим часом на Театральному майдані міста та біля входу у храм ходили янголята, роздавали листівки та вітали усіх з народженням Христа.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для сотень лучан 7 січня – перший день Різдва Христового – розпочався у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.Віряни почали сходитись ще з 7:00, проте найбільше їх було близько 11:00, коли вже розпочалась літургії у верхньому та нижньому храмах.Особливо багато людей було саме у верхньому храмі. Ті, хто прийшов пізніше, стояли у довжелезних чергах, щоб купити і поставити свічу, написати записку «за здоров’я» та «за упокій». Згодом прихожани перестали уміщатись у храмі, тож частині довелось слухати богослужіння на сходах, лавочках та просто на подвір’ї собору.Послухати різдвяні молитви завітали люди різного віку. Для дітей правилась окрема літургія, проте багато малечі було і на «дорослій» відправі.У соборі було по-особливому гарно: люстри та підсвічники причепурили білими іграшками-кульками, всюди поставили ялинки з прикрасами та вази зі свіжими білими трояндами.Очолив літургію митрополит Луцький і Волинський Михаїл, який привітав усіх зі святом. Священик Микола зачитав для присутніх різдвяне послання предстоятеля Української Православної Церкви Київського Патріархату Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, в якому розповідалось про сутність Різдва та роль Ісуса для спасіння людства і вічного життя.Після літургії архієрейський хор «Оранта» виконав колядки. З особливою радістю їх прийшли послухати ті, кому не вдалось потрапити усередину собору під час богослужіння.Також прихожан запросили на вечірню та інші літургії , які відбудуться 8 січня.А тим часом на Театральному майдані міста та біля входу у храм ходили янголята, роздавали листівки та вітали усіх з народженням Христа.

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