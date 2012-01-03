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Як у Луцьку зустрічали Різдво. ФОТО

Як у Луцьку зустрічали Різдво. ФОТО
Для сотень лучан 7 січня – перший день Різдва Христового – розпочався у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.

Віряни почали сходитись ще з 7:00, проте найбільше їх було близько 11:00, коли вже розпочалась літургії у верхньому та нижньому храмах.

Особливо багато людей було саме у верхньому храмі. Ті, хто прийшов пізніше, стояли у довжелезних чергах, щоб купити і поставити свічу, написати записку «за здоров’я» та «за упокій». Згодом прихожани перестали уміщатись у храмі, тож частині довелось слухати богослужіння на сходах, лавочках та просто на подвір’ї собору.

Послухати різдвяні молитви завітали люди різного віку. Для дітей правилась окрема літургія, проте багато малечі було і на «дорослій» відправі.

У соборі було по-особливому гарно: люстри та підсвічники причепурили білими іграшками-кульками, всюди поставили ялинки з прикрасами та вази зі свіжими білими трояндами.

Очолив літургію митрополит Луцький і Волинський Михаїл, який привітав усіх зі святом. Священик Микола зачитав для присутніх різдвяне послання предстоятеля Української Православної Церкви Київського Патріархату Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, в якому розповідалось про сутність Різдва та роль Ісуса для спасіння людства і вічного життя.

Після літургії архієрейський хор «Оранта» виконав колядки. З особливою радістю їх прийшли послухати ті, кому не вдалось потрапити усередину собору під час богослужіння.

Також прихожан запросили на вечірню та інші літургії, які відбудуться 8 січня.

А тим часом на Театральному майдані міста та біля входу у храм ходили янголята, роздавали листівки та вітали усіх з народженням Христа.

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Теги: Різдво, Луцьк, Свято-Троїцький собор, богослужіння, свято
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