З’явилось відео, як у Луцьку врятували з пожежі людину





Про це інформує



Сьогодні, близько 7.30, патрульні отримали виклик про



За словами заявника, дим ішов з закинутої будівлі, а поруч – знаходиться чийсь будинок, де проживають люди.



Полісмени прибули в лічені хвилини й одразу кинулись всередину, аби перевірити, чи немає там людей.



Професійне чуття не підвело: у приміщені справді перебував чоловік, який спав, а поруч палала підлога та було багато диму.



«Ще кілька хвилин – і громадянин задихнувся б. Дихати взагалі не було чим. Ми також надихались диму, але треба було врятувати людину», - розповів інспектор Патрульної поліції Волинської області Володимир.



Його розбудили та витягли на вулицю через вікно. Чоловік мав ознаки сп’яніння, згодом розповів, що не має постійного місця проживання.



Працівники ДСНС загасили полум’я, на місце прибули і медики, які надали допомогу потерпілому.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчасно прибувши та зреагувавши, поліцейські витягли чоловіка з полум’я, запобігли можливому розгортанню вогню на сусідський житловий будинок.Про це інформує прес-служба патрульної поліції Волинської області.Сьогодні, близько 7.30, патрульні отримали виклик про пожежу на вулиці Шептицького. За словами заявника, дим ішов з закинутої будівлі, а поруч – знаходиться чийсь будинок, де проживають люди.Полісмени прибули в лічені хвилини й одразу кинулись всередину, аби перевірити, чи немає там людей.Професійне чуття не підвело: у приміщені справді перебував чоловік, який спав, а поруч палала підлога та було багато диму.«Ще кілька хвилин – і громадянин задихнувся б. Дихати взагалі не було чим. Ми також надихались диму, але треба було врятувати людину», - розповів інспектор Патрульної поліції Волинської області Володимир.Його розбудили та витягли на вулицю через вікно. Чоловік мав ознаки сп’яніння, згодом розповів, що не має постійного місця проживання.Працівники ДСНС загасили полум’я, на місце прибули і медики, які надали допомогу потерпілому.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію