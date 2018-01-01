На Волині відкриють сезон гонок по бездоріжжю
07 січень, 15:57
Любителів ралі запрошують на екстремальні автоперегони, які відбудуться 9 січня у Любомльському районі.
Про це пише Кордон.
Учасники «Клубу 4х4 Буран» пропонують однодумцям, фанатам «залізних коней», а також глядачам та вболівальникам побувати на відкритті цьогорічного сезону їзди на позашляховиках (“Джипах”, “УАЗах”) по бездоріжжю.
Гонки пройдуть 9 січня о 10:00 за містом Любомль (територія між Любомлем та селом Лисняки).
Телефон для реєстрації та уточнення даних: 096 484 83 36 – Андрій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Кордон.
Учасники «Клубу 4х4 Буран» пропонують однодумцям, фанатам «залізних коней», а також глядачам та вболівальникам побувати на відкритті цьогорічного сезону їзди на позашляховиках (“Джипах”, “УАЗах”) по бездоріжжю.
Гонки пройдуть 9 січня о 10:00 за містом Любомль (територія між Любомлем та селом Лисняки).
Телефон для реєстрації та уточнення даних: 096 484 83 36 – Андрій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Нестерук вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
У Запоріжжі фура зіткнулася зі «швидкою» з пацієнтом. ФОТО
07 січень, 17:11
Як луцькі гвардійці зустрічали Різдво. ФОТО
07 січень, 16:30
На Волині відкриють сезон гонок по бездоріжжю
07 січень, 15:57
Як «росте» луцька «Супернова». ФОТО. ВІДЕО
07 січень, 15:15
З’явилось відео, як у Луцьку врятували з пожежі людину
07 січень, 15:00