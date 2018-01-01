На Волині відкриють сезон гонок по бездоріжжю





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Учасники «Клубу 4х4 Буран» пропонують однодумцям, фанатам «залізних коней», а також глядачам та вболівальникам побувати на відкритті цьогорічного сезону їзди на позашляховиках (“Джипах”, “УАЗах”) по бездоріжжю.



Гонки пройдуть 9 січня о 10:00 за містом Любомль (територія між Любомлем та селом Лисняки).



Телефон для реєстрації та уточнення даних: 096 484 83 36 – Андрій.

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