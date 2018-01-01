Як луцькі гвардійці зустрічали Різдво. ФОТО

У вечір 6 січня, з появою першої зірки на небі, збирається вся родина, щоб разом, за Святою вечерею, зустріти народження Ісуса, Сина Божого.Не стали винятком і гвардійці Луцького батальйону. У цей святковий день для військовослужбовців строкової служби командування частини організувало святкову вечерю, - інформує прес-служба військової частини.Зі спільної молитви разом з військовим капеланом, отцем Сергієм розпочалася святкова вечеря в солдатській їдальні частини. Також військовий священик зачитав привітання предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату, патріарха Філарета.Та перш ніж скуштувати 12 традиційних страв, які з любов’ю до військовослужбовців приготували кухарі солдатської їдальні, на присутніх чекав різдвяний сюрприз. Військовий оркестр частини разом з військовослужбовцями строкової служби підготували та виконали традиційні українські колядки, такі як: «Добрий вечір, Тобі…», «Нова радість стала», «Славимо Різдво», «Коляд, коляд, колядниця» та багато інших. Музичний подарунок став несподіванкою та подарував присутнім море позитивних емоцій.Під час вечері в солдатській їдальні панувала домашня атмосфера. Всі присутні надовго запам’ятають цю Святу вечерю, оскільки вперше зустрічатимуть Різдво Христове в колі військової родини.