Як луцькі гвардійці зустрічали Різдво. ФОТО
07 січень, 16:30
У вечір 6 січня, з появою першої зірки на небі, збирається вся родина, щоб разом, за Святою вечерею, зустріти народження Ісуса, Сина Божого.
Не стали винятком і гвардійці Луцького батальйону. У цей святковий день для військовослужбовців строкової служби командування частини організувало святкову вечерю, - інформує прес-служба військової частини.
Зі спільної молитви разом з військовим капеланом, отцем Сергієм розпочалася святкова вечеря в солдатській їдальні частини. Також військовий священик зачитав привітання предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату, патріарха Філарета.
Та перш ніж скуштувати 12 традиційних страв, які з любов’ю до військовослужбовців приготували кухарі солдатської їдальні, на присутніх чекав різдвяний сюрприз. Військовий оркестр частини разом з військовослужбовцями строкової служби підготували та виконали традиційні українські колядки, такі як: «Добрий вечір, Тобі…», «Нова радість стала», «Славимо Різдво», «Коляд, коляд, колядниця» та багато інших. Музичний подарунок став несподіванкою та подарував присутнім море позитивних емоцій.
Під час вечері в солдатській їдальні панувала домашня атмосфера. Всі присутні надовго запам’ятають цю Святу вечерю, оскільки вперше зустрічатимуть Різдво Христове в колі військової родини.
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Не стали винятком і гвардійці Луцького батальйону. У цей святковий день для військовослужбовців строкової служби командування частини організувало святкову вечерю, - інформує прес-служба військової частини.
Зі спільної молитви разом з військовим капеланом, отцем Сергієм розпочалася святкова вечеря в солдатській їдальні частини. Також військовий священик зачитав привітання предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату, патріарха Філарета.
Та перш ніж скуштувати 12 традиційних страв, які з любов’ю до військовослужбовців приготували кухарі солдатської їдальні, на присутніх чекав різдвяний сюрприз. Військовий оркестр частини разом з військовослужбовцями строкової служби підготували та виконали традиційні українські колядки, такі як: «Добрий вечір, Тобі…», «Нова радість стала», «Славимо Різдво», «Коляд, коляд, колядниця» та багато інших. Музичний подарунок став несподіванкою та подарував присутнім море позитивних емоцій.
Під час вечері в солдатській їдальні панувала домашня атмосфера. Всі присутні надовго запам’ятають цю Святу вечерю, оскільки вперше зустрічатимуть Різдво Христове в колі військової родини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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