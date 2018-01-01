У Запоріжжі фура зіткнулася зі «швидкою» з пацієнтом. ФОТО





Про це повідомляє сайт



На центральному проспекті Запоріжжя зіткнулися фура "АТБ" і машина швидкої допомоги, яка везла хворого.



Про це повідомив глава профспілки медиків Анатолій Сидоренко.



Як розповів Анатолій, сьогодні о 1:35 його колеги-медики везли пацієнта в лікарню, коли вантажівка поїхала на червоне світло, через що автомобілі зіткнулися. Медики викликали ще одну машину швидкої допомоги, щоб госпіталізувати хворого. На щастя, серйозних травм у медиків та пацієнта не виявлено.



За словами прес-сектретаря патрульної поліції міста Юлії Шеймухової, в авто «швидкої» Peugeot Boxer врізался вантажівка МАН. Водій, молодша медсестра, фельдшер та пацієнт отримали тілесні ушкодження різної тяжкості, їх забрали у лікарню.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Запоріжжі в перший день Різдва, 7 січня, сталась автопригода за участю автомобіля швидкої медичної допомоги.Про це повідомляє сайт 061 На центральному проспекті Запоріжжя зіткнулися фура "АТБ" і машина швидкої допомоги, яка везла хворого.Про це повідомив глава профспілки медиківЯк розповів Анатолій, сьогодні о 1:35 його колеги-медики везли пацієнта в лікарню, коли вантажівка поїхала на червоне світло, через що автомобілі зіткнулися. Медики викликали ще одну машину швидкої допомоги, щоб госпіталізувати хворого. На щастя, серйозних травм у медиків та пацієнта не виявлено.За словами прес-сектретаря патрульної поліції міста Юлії Шеймухової, в авто «швидкої» Peugeot Boxer врізался вантажівка МАН. Водій, молодша медсестра, фельдшер та пацієнт отримали тілесні ушкодження різної тяжкості, їх забрали у лікарню.

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