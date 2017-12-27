У Луцьку пограбували та до смерті побили жінку
07 січень, 19:56
У Луцьку в районі РАЦСу побили та пограбували жінку. Від отриманих травм вона померла у лікарні.
Про це повідомив власкор «Волинь24».
Шокуючий випадок трапився 6 січня, близько 20:00, у районі РАЦСу.
Жінку 1975 року народження доставили у лікарню з численними гематомами голови. Вона боролося за життя декілька годин, але близько 2:00 померла від отриманих травм.
Як зазначив кореспондент, у неї була розірвана селезінка та пошкоджена печінка.
Родичі померлої заявили, що її також пограбували: при жінці не виявили сумочки, мобільного телефону та інших речей.
Жінка була неодружена та проживала у Струмівці.
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Про це повідомив власкор «Волинь24».
Шокуючий випадок трапився 6 січня, близько 20:00, у районі РАЦСу.
Жінку 1975 року народження доставили у лікарню з численними гематомами голови. Вона боролося за життя декілька годин, але близько 2:00 померла від отриманих травм.
Як зазначив кореспондент, у неї була розірвана селезінка та пошкоджена печінка.
Родичі померлої заявили, що її також пограбували: при жінці не виявили сумочки, мобільного телефону та інших речей.
Жінка була неодружена та проживала у Струмівці.
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Коментарі 3
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