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У Луцьку пограбували та до смерті побили жінку

У Луцьку пограбували та до смерті побили жінку
У Луцьку в районі РАЦСу побили та пограбували жінку. Від отриманих травм вона померла у лікарні.

Про це повідомив власкор «Волинь24».

Шокуючий випадок трапився 6 січня, близько 20:00, у районі РАЦСу.

Жінку 1975 року народження доставили у лікарню з численними гематомами голови. Вона боролося за життя декілька годин, але близько 2:00 померла від отриманих травм.

Як зазначив кореспондент, у неї була розірвана селезінка та пошкоджена печінка.

Родичі померлої заявили, що її також пограбували: при жінці не виявили сумочки, мобільного телефону та інших речей.

Жінка була неодружена та проживала у Струмівці.

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Теги: смерть, побиття, пограбування, Луцьк
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Коментарі 3
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джунглі Гейропс!
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Это гоблины которые на автоматах играют. Пыхнули и пошли на поиск денег. Позакрывать эти места.
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Не можливо уявити, що цей випадок стався без свідків. Жінку о 20 просто вбивали на вулиці і ніхто не чув, не бачив.... Жахіття... Невже всі такі збайдужілі, що ніхто не відреагував... У що перетворюється наше місто, наші мешканці? Це могла бути рідна людина кожного з нас - мати, сестра, дружина, донька....
Молю Бога, щоб тих покидьків знайшли і вони отримали сповна свою кару.
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