У Луцьку пограбували та до смерті побили жінку





Про це повідомив власкор



Шокуючий випадок трапився 6 січня, близько 20:00, у районі РАЦСу.



Жінку 1975 року народження доставили у лікарню з численними гематомами голови. Вона боролося за життя декілька годин, але близько 2:00 померла від отриманих травм.



Як зазначив кореспондент, у неї була розірвана селезінка та пошкоджена печінка.



Родичі померлої заявили, що її також пограбували: при жінці не виявили сумочки, мобільного телефону та інших речей.



Жінка була неодружена та проживала у Струмівці.

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