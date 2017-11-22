Готуємось святкувати: найгарніші колядки, віншування та щедрівки





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Найкращі колядки:



1. Добрий вечір тобі



Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся,

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.



Застеляйте столи, та все килимами, радуйся,

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.



Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся,

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.



Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся,

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.



А перший той празник: Рождество Христове, радуйся,

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.



А другий той празник: Святого Василя, радуйся,

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.



А третій той празник: Святе Водохреща, радуйся,

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився



Колядка “Добрий вечір тобі, пане господарю” у виконанні Тіни Кароль – дивіться відео:



2. Нова радість стала



Нова радість стала, яка не бувала:

Над вертепом звізда ясна у весь світ засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого повився. |

Пастушки з ягнятком перед тим Дитятком

На колінцях припадають, Царя-Бога вихваляють.

Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії сего дому господарю.

Сему дому господарю, і його родині,

Даруй літа щасливії нашій неньці Україні.

В мирі проводити, Тобі угодити

І з Тобою в царстві Твоїм на вік віків жити.



Колядка “Нова радість стала” у виконанні Тіни Кароль:



3. Тиха ніч



Свята ніч, тиха ніч!

Ясність б’є від зірниць,

Дитинонька Пресвята,

Така ясна, мов зоря,

Спочиває в тихім сні.



Cвята ніч, тиха ніч!

Ой, утри сльози з віч:

Бо Син Божий йде до нас,

Цілий світ любов’ю спас,

Витай нам святе Дитя!



Свята ніч настає,

Ясний блиск з неба б’є,

В людськім тілі Божий Син

Прийшо нині в Вифлеєм,

Щоб спасти цілий світ.



Колядка “Тиха ніч” у виконанні Ірини Стець:



4. Сумний святий вечір



Сумний святий вечір в сорок шостім році

по всій нашій Україні плач на кожннім кроці

Сіли вечеряти а діти питають:

“Мамо, мамо, де наш тато, чом не вичиряють.



Тато на чужині за синами плаче,

мав він їх як трьох соколів більше не побаче.



Один син у Сибіру, другий у Берліні,

третій пішов у бандери, щоб служити Україні.



Сумний святий вечір в сорок шостім році

по всій нашій Україні плач на кожнім кроці.



Колядка “Сумний святий вечір” у виконанні Ірини Федишин:



5. Старий рік минає



Старий Рік минає Новий наступає

Новий наступає



Пане Господарю Великий Владарю

Великий Владарю!



Дайте нам з Полиці із Медом Пшениці

Із Медом Пшениці!



А ще щось такого до того смачного

До того смачного!



Новий Рік приxодить Щастя в Дім приносить

Щастя в Дім приносить!



Колядка “Старий рік минає” у виконанні DZIDZIO:



Бонус:









На Різдво в Україні прийнято не тільки колядувати, але й віншувати – тобто вітати господарів із різдвяними святами. Віншування на Коляду мають знати і діти, і дорослі.

Віншування для дітей

***



Я маленький пастушок,

Маю куций кожушок,

Я прийшов до Вас до хати

Маленького Ісусика привітати!!

Христос ся Рождає!



***



Я маленька дівчинка,

Як в городі квіточка

Йду від хати до хати

З Різдвом Христовим вітати!



***



Я – маленький хлопчик,

Сів собі на стовпчик,

В сопілочку граю,

Діток забавляю.



А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте.

Яблучка, горішки –

Це мої потішки.



Бігла теличка та з березничка

Та до діда в двір.

А ти, діду, дай пиріг.

А ти, бабо, глянь на поличку.

Дай паляничку.

Паляничка впала,

Дайте кусок сала.



***



Колядин-дин,

Я, бабусю, один.

Винеси мені пиріжок

Та положи у мішок.

З руками, з ногами,

Щоб бігав за нами.



Коляда, коляда,

Дай, дядьку, пирога!

Як не даси пирога,

Візьму вола за рога,

Та виведу на моріг,

Та виломлю правий ріг.

У ріг буду трубити,

Волом буду робити,

Хвостом буду поганять

Та на гречку орать.

Добривечір!



***



Нехай малий Ісус на сіні,

Що в темну ніч

На світ прийшов,

Дарує вам і Україні

Надію, Віру і Любов!



***



Привітайте в мирній хаті

Будьте ласкаві, багаті,

Майте ласку добру й гожу.

Вірте тільки в ласку Божу.

Ласка Божа вас спасе,

З краю слабість відведе,

Зичу бути здоровеньким,

Всім дорослим і маленьким,

На потіху всій родині,

І на славу Україні.

Христос ся Рождає!



***



В гарну днину, добрий час,

Я з Різдвом вітаю вас,

І з вечерею святою,

Веселою колядою!

Нехай Бог благословляє

Вас і вашу родину!

Нехай Різдво у Вашу хату

Принесе Радості багато,

Розбудить приспані Надії,

Зерном і Щастям Вас засіє,

Зігріє сонцем та любов’ю

І подарує Вам Здоров’я!

З Різдвом Христовим!



***



Весела ніч, весела година-

Ісус народився, маленька дитина.

Хоче вам слово Боже сказати,

Благословення принести до хати.

Може, в тій хаті кого бракує?

Може, в тій хаті хтось гірко сумує?

Кого бракує не забувайте,

Хто гірко сумує – розвеселяйте!

Разом з Ісусом маленьким на сіні

Христос ся Рождає на Україні!



***



Під обрусом сіно,

на обрусі свічка.

На всю хату пахне

Свіжа паляничка,

Під обрусом – сіно

Голубе, дрібненьке.

на обрусі – миска,

у мисці – підпеньки.

У другій – капуста,

третя – з голубцями,-

Страв дванадцять нині

Є в нашої мами.

На радість дорослим,

На втіху малечі

Йде до нас у гості

Святий, добрий вечір.



***



Відчиняйте двері ясенові!

Вже Різдво ступає на поріг —

Знак добра й Господньої любові

В світлі Вифлеємської зорі.

Хай це світло лине в кожну хату,

В кожнім серці свій залишить слід!

Будьте дужі, щирі і багаті,

Щастя вам і довгих многих літ!



***



Хай Різдво з тим завітає,

Чого серце забажає.

Хай несе у кожну хату

Щастя, радості багато,

Хай смачна кутя Вам вдасться,

Хай в сім’ї панує щастя.

Щоб весела коляда

В хату радість принесла.

Христос Рождається!



Оригінальні віншування для дорослих

Нехай Різдво у вишиванці,

Розбудить Вас щасливо вранці

І принесе у вашу хату

усмішок, радості багато,

Розбудить приспані надії,

Зерном і щастям Вас засіє,

Зігріє сонцем і любов’ю

І подарує вам здоров’я!



***



Нехай різдвяні пряники

Самі знаходять вас!

Най пампушки нагадують

Про цей святковий час!

А друзі із родиною

Потішать вас разом!

Радійте з Україною!

Вітайте всіх з Різдвом!



***



Хай радість і добро несе тиха Ніч Свята,

Хай освітлює Вам шлях зірка золота,

А у небі зорепад справджує бажання!

Щастя Вам, веселих свят, миру і кохання!



***



Нехай файна львівська колядка

Буде для вас як смачна чоколядка!

Бажаю Вам Різдво у Львові зустріти

І тішитись ним, як вміють лиш діти!

А вдома залиште серйозні речі,

Проблеми, які тиснуть вам плечі!

Бо Різдво – то завжди трішки казка!

Тож веселіться собі будь ласка!



***



Нехай кутя Вам буде з медом й маком,

Веселою хай буде коляда!

І свят, і буднів Вам — в добрі зі смаком,

Нехай розквітне сила молода!



***



Хай джазовий настрій зимових свят

До вас прилетить на крилах коляд!

Хай спокій, як кіт білий, ляже до ніг

Дивитись, як тихо падає сніг!

Адже на Різдво ви так довго чекали –

Побути в теплі зі своїми думками!



***



Нехай вам засяють різдвяні вогні!

Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!

Бажаю, щоб завжди робота була,

І щоб раділа вся ваша сім’я.

Щоб рік що наступить,

Був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі і в справах усіх!



***



Хай різдвяна добра казка

Подарує тепло й ласку,

Хай різдвяні світлі зорі

Знищать смуток весь і горе!

Щастя, радість і добро

Хай несе до вас Різдво!



***



В Новий рік, в Різдво Христове

Будьте радісні, панове!

Хай до вашої оселі

Колядки прийдуть веселі,

Буде щастя і здоров’я,

В справах лад, комора повна,

А на вашому столі — паляниці запашні.

Щоб ви нас не забували,

З нами завжди справу мали,

Хай завжди щастить і всюди,

З Вами хай добробут буде!



***



Віншуємо вам, пане господарю, і вам, господине

З цими святами здоровя і щастя.

Дай, Боже, святкувати в радості

І в добрім достатку, а на другий рік

Ще кращої Божої благодаті діждатись!

Христос ся рождає!



***



Віншую вас тими святами,

Щоб ті свята відпровадили,

До Нового року дочекали,

Від Нового року – до Богоявління,

Від Богоявління – до Воскресіння,

І на другий рік, поки Пан Біг призначив вік.

Христос ся рождає!



***



Віншую вам нині,

Господарю й господині,

І старому, і малому, –

Всьому люду земному.

Дай вам Боже в цій господі

Жити в радості і згоді.

Щоб родилося на ниві,

Діти щоб росли щасливі:

Що синочок – місяць ясний,

А що дочка – зірка красна.

Буде хай різдвяна хата

Світла, щедра і багата.

Пахне сіном хай в оборі,

Всяке збіжжя у коморі.

Хай минає хату злоба,

Водиться нехай худоба.

Щоб весело святкувалось,

Куті з медом скуштувалось,

У віншівках, у дотепах,

З колядою і з вертепом.

Щоб добро жило в родині

І у нашій Україні.

Хай бажання це здійсняється

Христос рождається!



***



Бажаєм вам веселих свят

І всій вашій родині,

Нехай радість запанує

В вашім домі нині.

Хай добробут прибува вам кожну мить,

Хай ніколи голова в Вас не болить.

Хай вам хліб і білий цукор на столі,

Хай вам радісні дороги – по землі.

Хай з роси вам, і з води, і з ясних зір.

Хай гостей вам щонеділі – повен двір.

Хай надіями вас манить далина,

Хай вас щастя і здоров’я не мина.

Хай пташки вам прилітають щовесни,

Вашим дітям й вам хай сняться гарні сни.

Хай співаються пісні вам голосні,

Хай вам ночі будуть мирні й мирні дні.

Хай різдвяна коляда вас звеселяє.

Веселіться усі разом.

Христос ся рождає!



За тиждень після коляди, напередодні Нового Року (за старим стилем), – Щедрий Вечір. Це – залишок стародавнього, імовірно, дохристиянського звичаю. За християнським календарем – це день преподобної Меланії. В народній традиції обидва свята об’єднались, і тепер маємо Щедрий Вечір, або свято Меланки



Найкращі щедрівки:

1. Щедрик, щедрик, щедрівочка



Щедрик, щедрик, щедрівочка

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:



Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.



В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші,то полова,

В тебе жінка чорноброва.



Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.



Перший аудіозапис української пісні «Щедрик» Леонтовича – найпопулярнішої різдвяної мелодії у світі:



2. Ой у полі при дорозі



Ой у полі при дорозі

Щедрий вечір, добрий вечір,

Там Василько сіно косить

Щедрий вечір, добрий вечір.



Сіно косить, коню носить,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Коню носить, коня просить

Щедрий вечір, добрий вечір.



Коню носить, коня просить,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Буде йому три дорозі,

Щедрий вечір, добрий вечір.



А що перша – до батечка,

Щедрий вечір, добрий вечір,

А другая – до матінки,

Щедрий вечір, добрий вечір.



А що третя – до дівчини,

Щедрий вечір, добрий вечір,

До дівчини по хусточку,

Щедрий вечір, добрий вечір.



До матінки по шапочку,

Щедрий вечір, добрий вечір,

До батенька по сорочку,

Щедрий вечір, добрий вечір.



Ой у полі при дорозі

Щедрий вечір, добрий вечір,

Там Василько сіно косить

Щедрий вечір, добрий вечір.



Коню носить, коня просить,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Буде йому три дорозі,

Щедрий вечір, добрий вечір.



3. Ой там за горою



Ой там за горою, та за кам’яною.

Щедрий вечір, добрий вечір!



Там пан Володимир коника сідлає.

Коника сідлає, на гору вступає.

Щедрий вечір, добрий вечір!

На гору вступає, до царя стріляє.

Ой винесли йому полумисок срібла.

Щедрий вечір, добрий вечір!



А він на той дар ані не дивився.

Ой винесли йому полумисок злота.

А він на той дар ані подивився.

Щедрий вечір, добрий вечір!



Принесли до нього третій подарунок.

А у тім дарунку там була царівна.

А він на той дар пильно подивився,

І шапочку зняв, низенько вклонився.



Щедрий вечір, добрий вечір!



4. Ой сивая та і зозуленька



Ой сивая та і зозуленька.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!



Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!



А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!



А в тім саду три тереми:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!



У першому – красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!



У другому – ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!



А в третьому – дрібні зірки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!



Ясен місяць – пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!



Красне сонце – жона його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!



Дрібні зірки – його дітки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!



5. Павочка ходить



Павочка ходить,

Пір’ячко губить.

Щедрий вечір добрим людям!



За нею ходить

Красна дівонька

Щедрий вечір добрим людям!



Пір’я збирає

В рукав ховає.

Щедрий вечір добрим людям!



З рукава бере,

На лавку кладе.

Щедрий вечір добрим людям!



З лавоньки бере,

Віночки плете.

Щедрий вечір добрим людям!



А звивши вінок,

Понесла в танок.

Щедрий вечір добрим людям!



Добірку склала Вікторія ДЕМИДЮК



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ось уже й настав цей магічний час, коли у кожному домі лунає спів, а по вулицях ходять колядники, а згодом будуть щедрівники. Якщо хочете долучитись до них, то поспішайте вивчити найгарніші колядки і щедрівки.Сайт ВСВІТІ на такий випадок підготував цілу добірку:Найкращі колядки:1. Добрий вечір тобіДобрий вечір тобі, пане господарю, радуйся,Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.Застеляйте столи, та все килимами, радуйся,Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся,Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся,Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.А перший той празник: Рождество Христове, радуйся,Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.А другий той празник: Святого Василя, радуйся,Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.А третій той празник: Святе Водохреща, радуйся,Ой, радуйся, земле, Син Божий народивсяКолядка “Добрий вечір тобі, пане господарю” у виконанні Тіни Кароль – дивіться відео:2. Нова радість сталаНова радість стала, яка не бувала:Над вертепом звізда ясна у весь світ засіяла.Де Христос родився, з Діви воплотився,Як чоловік пеленами убого повився. |Пастушки з ягнятком перед тим ДитяткомНа колінцях припадають, Царя-Бога вихваляють.Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,Даруй літа щасливії сего дому господарю.Сему дому господарю, і його родині,Даруй літа щасливії нашій неньці Україні.В мирі проводити, Тобі угодитиІ з Тобою в царстві Твоїм на вік віків жити.Колядка “Нова радість стала” у виконанні Тіни Кароль:3. Тиха нічСвята ніч, тиха ніч!Ясність б’є від зірниць,Дитинонька Пресвята,Така ясна, мов зоря,Спочиває в тихім сні.Cвята ніч, тиха ніч!Ой, утри сльози з віч:Бо Син Божий йде до нас,Цілий світ любов’ю спас,Витай нам святе Дитя!Свята ніч настає,Ясний блиск з неба б’є,В людськім тілі Божий СинПрийшо нині в Вифлеєм,Щоб спасти цілий світ.Колядка “Тиха ніч” у виконанні Ірини Стець:4. Сумний святий вечірСумний святий вечір в сорок шостім роціпо всій нашій Україні плач на кожннім кроціСіли вечеряти а діти питають:“Мамо, мамо, де наш тато, чом не вичиряють.Тато на чужині за синами плаче,мав він їх як трьох соколів більше не побаче.Один син у Сибіру, другий у Берліні,третій пішов у бандери, щоб служити Україні.Сумний святий вечір в сорок шостім роціпо всій нашій Україні плач на кожнім кроці.Колядка “Сумний святий вечір” у виконанні Ірини Федишин:5. Старий рік минаєСтарий Рік минає Новий наступаєНовий наступаєПане Господарю Великий ВладарюВеликий Владарю!Дайте нам з Полиці із Медом ПшениціІз Медом Пшениці!А ще щось такого до того смачногоДо того смачного!Новий Рік приxодить Щастя в Дім приноситьЩастя в Дім приносить!Колядка “Старий рік минає” у виконанні DZIDZIO:Бонус:На Різдво в Україні прийнято не тільки колядувати, але й віншувати – тобто вітати господарів із різдвяними святами. Віншування на Коляду мають знати і діти, і дорослі.Віншування для дітей***Я маленький пастушок,Маю куций кожушок,Я прийшов до Вас до хатиМаленького Ісусика привітати!!Христос ся Рождає!***Я маленька дівчинка,Як в городі квіточкаЙду від хати до хатиЗ Різдвом Христовим вітати!***Я – маленький хлопчик,Сів собі на стовпчик,В сопілочку граю,Діток забавляю.А ви, люди, чуйте,Коляду готуйте.Яблучка, горішки –Це мої потішки.Бігла теличка та з березничкаТа до діда в двір.А ти, діду, дай пиріг.А ти, бабо, глянь на поличку.Дай паляничку.Паляничка впала,Дайте кусок сала.***Колядин-дин,Я, бабусю, один.Винеси мені пиріжокТа положи у мішок.З руками, з ногами,Щоб бігав за нами.Коляда, коляда,Дай, дядьку, пирога!Як не даси пирога,Візьму вола за рога,Та виведу на моріг,Та виломлю правий ріг.У ріг буду трубити,Волом буду робити,Хвостом буду поганятьТа на гречку орать.Добривечір!***Нехай малий Ісус на сіні,Що в темну нічНа світ прийшов,Дарує вам і УкраїніНадію, Віру і Любов!***Привітайте в мирній хатіБудьте ласкаві, багаті,Майте ласку добру й гожу.Вірте тільки в ласку Божу.Ласка Божа вас спасе,З краю слабість відведе,Зичу бути здоровеньким,Всім дорослим і маленьким,На потіху всій родині,І на славу Україні.Христос ся Рождає!***В гарну днину, добрий час,Я з Різдвом вітаю вас,І з вечерею святою,Веселою колядою!Нехай Бог благословляєВас і вашу родину!Нехай Різдво у Вашу хатуПринесе Радості багато,Розбудить приспані Надії,Зерном і Щастям Вас засіє,Зігріє сонцем та любов’юІ подарує Вам Здоров’я!З Різдвом Христовим!***Весела ніч, весела година-Ісус народився, маленька дитина.Хоче вам слово Боже сказати,Благословення принести до хати.Може, в тій хаті кого бракує?Може, в тій хаті хтось гірко сумує?Кого бракує не забувайте,Хто гірко сумує – розвеселяйте!Разом з Ісусом маленьким на сініХристос ся Рождає на Україні!***Під обрусом сіно,на обрусі свічка.На всю хату пахнеСвіжа паляничка,Під обрусом – сіноГолубе, дрібненьке.на обрусі – миска,у мисці – підпеньки.У другій – капуста,третя – з голубцями,-Страв дванадцять ниніЄ в нашої мами.На радість дорослим,На втіху малечіЙде до нас у гостіСвятий, добрий вечір.***Відчиняйте двері ясенові!Вже Різдво ступає на поріг —Знак добра й Господньої любовіВ світлі Вифлеємської зорі.Хай це світло лине в кожну хату,В кожнім серці свій залишить слід!Будьте дужі, щирі і багаті,Щастя вам і довгих многих літ!***Хай Різдво з тим завітає,Чого серце забажає.Хай несе у кожну хатуЩастя, радості багато,Хай смачна кутя Вам вдасться,Хай в сім’ї панує щастя.Щоб весела колядаВ хату радість принесла.Христос Рождається!Оригінальні віншування для дорослихНехай Різдво у вишиванці,Розбудить Вас щасливо вранціІ принесе у вашу хатуусмішок, радості багато,Розбудить приспані надії,Зерном і щастям Вас засіє,Зігріє сонцем і любов’юІ подарує вам здоров’я!***Нехай різдвяні пряникиСамі знаходять вас!Най пампушки нагадуютьПро цей святковий час!А друзі із родиноюПотішать вас разом!Радійте з Україною!Вітайте всіх з Різдвом!***Хай радість і добро несе тиха Ніч Свята,Хай освітлює Вам шлях зірка золота,А у небі зорепад справджує бажання!Щастя Вам, веселих свят, миру і кохання!***Нехай файна львівська колядкаБуде для вас як смачна чоколядка!Бажаю Вам Різдво у Львові зустрітиІ тішитись ним, як вміють лиш діти!А вдома залиште серйозні речі,Проблеми, які тиснуть вам плечі!Бо Різдво – то завжди трішки казка!Тож веселіться собі будь ласка!***Нехай кутя Вам буде з медом й маком,Веселою хай буде коляда!І свят, і буднів Вам — в добрі зі смаком,Нехай розквітне сила молода!***Хай джазовий настрій зимових святДо вас прилетить на крилах коляд!Хай спокій, як кіт білий, ляже до нігДивитись, як тихо падає сніг!Адже на Різдво ви так довго чекали –Побути в теплі зі своїми думками!***Нехай вам засяють різдвяні вогні!Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!Бажаю, щоб завжди робота була,І щоб раділа вся ваша сім’я.Щоб рік що наступить,Був кращим за всіх,Вам злагоди в домі і в справах усіх!***Хай різдвяна добра казкаПодарує тепло й ласку,Хай різдвяні світлі зоріЗнищать смуток весь і горе!Щастя, радість і доброХай несе до вас Різдво!***В Новий рік, в Різдво ХристовеБудьте радісні, панове!Хай до вашої оселіКолядки прийдуть веселі,Буде щастя і здоров’я,В справах лад, комора повна,А на вашому столі — паляниці запашні.Щоб ви нас не забували,З нами завжди справу мали,Хай завжди щастить і всюди,З Вами хай добробут буде!***Віншуємо вам, пане господарю, і вам, господинеЗ цими святами здоровя і щастя.Дай, Боже, святкувати в радостіІ в добрім достатку, а на другий рікЩе кращої Божої благодаті діждатись!Христос ся рождає!***Віншую вас тими святами,Щоб ті свята відпровадили,До Нового року дочекали,Від Нового року – до Богоявління,Від Богоявління – до Воскресіння,І на другий рік, поки Пан Біг призначив вік.Христос ся рождає!***Віншую вам нині,Господарю й господині,І старому, і малому, –Всьому люду земному.Дай вам Боже в цій господіЖити в радості і згоді.Щоб родилося на ниві,Діти щоб росли щасливі:Що синочок – місяць ясний,А що дочка – зірка красна.Буде хай різдвяна хатаСвітла, щедра і багата.Пахне сіном хай в оборі,Всяке збіжжя у коморі.Хай минає хату злоба,Водиться нехай худоба.Щоб весело святкувалось,Куті з медом скуштувалось,У віншівках, у дотепах,З колядою і з вертепом.Щоб добро жило в родиніІ у нашій Україні.Хай бажання це здійсняєтьсяХристос рождається!***Бажаєм вам веселих святІ всій вашій родині,Нехай радість запануєВ вашім домі нині.Хай добробут прибува вам кожну мить,Хай ніколи голова в Вас не болить.Хай вам хліб і білий цукор на столі,Хай вам радісні дороги – по землі.Хай з роси вам, і з води, і з ясних зір.Хай гостей вам щонеділі – повен двір.Хай надіями вас манить далина,Хай вас щастя і здоров’я не мина.Хай пташки вам прилітають щовесни,Вашим дітям й вам хай сняться гарні сни.Хай співаються пісні вам голосні,Хай вам ночі будуть мирні й мирні дні.Хай різдвяна коляда вас звеселяє.Веселіться усі разом.Христос ся рождає!За тиждень після коляди, напередодні Нового Року (за старим стилем), – Щедрий Вечір. Це – залишок стародавнього, імовірно, дохристиянського звичаю. За християнським календарем – це день преподобної Меланії. В народній традиції обидва свята об’єднались, і тепер маємо Щедрий Вечір, або свято МеланкиНайкращі щедрівки:1. Щедрик, щедрик, щедрівочкаЩедрик, щедрик, щедрівочкаПрилетіла ластівочка,Стала собі щебетати,Господаря викликати:Вийди, вийди, господарю,Подивися на кошару,Там овечки покотились,А ягнички народились.В тебе товар весь хороший,Будеш мати мірку грошей.Хоч не гроші,то полова,В тебе жінка чорноброва.Щедрик, щедрик, щедрівочка,Прилетіла ластівочка.Перший аудіозапис української пісні «Щедрик» Леонтовича – найпопулярнішої різдвяної мелодії у світі:2. Ой у полі при дорозіОй у полі при дорозіЩедрий вечір, добрий вечір,Там Василько сіно коситьЩедрий вечір, добрий вечір.Сіно косить, коню носить,Щедрий вечір, добрий вечір,Коню носить, коня проситьЩедрий вечір, добрий вечір.Коню носить, коня просить,Щедрий вечір, добрий вечір,Буде йому три дорозі,Щедрий вечір, добрий вечір.А що перша – до батечка,Щедрий вечір, добрий вечір,А другая – до матінки,Щедрий вечір, добрий вечір.А що третя – до дівчини,Щедрий вечір, добрий вечір,До дівчини по хусточку,Щедрий вечір, добрий вечір.До матінки по шапочку,Щедрий вечір, добрий вечір,До батенька по сорочку,Щедрий вечір, добрий вечір.Ой у полі при дорозіЩедрий вечір, добрий вечір,Там Василько сіно коситьЩедрий вечір, добрий вечір.Коню носить, коня просить,Щедрий вечір, добрий вечір,Буде йому три дорозі,Щедрий вечір, добрий вечір.3. Ой там за гороюОй там за горою, та за кам’яною.Щедрий вечір, добрий вечір!Там пан Володимир коника сідлає.Коника сідлає, на гору вступає.Щедрий вечір, добрий вечір!На гору вступає, до царя стріляє.Ой винесли йому полумисок срібла.Щедрий вечір, добрий вечір!А він на той дар ані не дивився.Ой винесли йому полумисок злота.А він на той дар ані подивився.Щедрий вечір, добрий вечір!Принесли до нього третій подарунок.А у тім дарунку там була царівна.А він на той дар пильно подивився,І шапочку зняв, низенько вклонився.Щедрий вечір, добрий вечір!4. Ой сивая та і зозуленькаОй сивая та і зозуленька.Щедрий вечір, добрий вечір,Добрим людям на здоров’я!Усі сади та і облітала,Щедрий вечір, добрий вечір,Добрим людям на здоров’я!А в одному та і не бувала.Щедрий вечір, добрий вечір,Добрим людям на здоров’я!А в тім саду три тереми:Щедрий вечір, добрий вечір,Добрим людям на здоров’я!У першому – красне сонце,Щедрий вечір, добрий вечір,Добрим людям на здоров’я!У другому – ясен місяць,Щедрий вечір, добрий вечір,Добрим людям на здоров’я!А в третьому – дрібні зірки,Щедрий вечір, добрий вечір,Добрим людям на здоров’я!Ясен місяць – пан господар,Щедрий вечір, добрий вечір,Добрим людям на здоров’я!Красне сонце – жона його,Щедрий вечір, добрий вечір,Добрим людям на здоров’я!Дрібні зірки – його дітки,Щедрий вечір, добрий вечір,Добрим людям на здоров’я!5. Павочка ходитьПавочка ходить,Пір’ячко губить.Щедрий вечір добрим людям!За нею ходитьКрасна дівонькаЩедрий вечір добрим людям!Пір’я збираєВ рукав ховає.Щедрий вечір добрим людям!З рукава бере,На лавку кладе.Щедрий вечір добрим людям!З лавоньки бере,Віночки плете.Щедрий вечір добрим людям!А звивши вінок,Понесла в танок.Щедрий вечір добрим людям!Добірку склала

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