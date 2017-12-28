вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Екс-гравець «Волині» перейшов у «Динамо»

Екс-гравець «Волині» перейшов у «Динамо»
Футбольний клуб «Динамо» (Київ) та футбольний клуб «Олімпік» (Донецьк) досягли угоди щодо трансферу захисника Артема Шабанова.

Про це йдеться на сайті ФК «Динамо».

Контракт між гравцем та клубом уклали на чотири роки.

Артем є вихованцем академії київського «Динамо», у якій займався до 15 років.

До слова, він грав за «Волинь» протягом 2014-2016 років. В інтерв’ю для сайту клубу футболіст розповів, що за ці роки він багато навчився, школа Кварцяного загартувала його характер, допомогла зміцніти та вирости як футболісту.

«Я перейшов туди зовсім молодим гравцем. Віталій Володимирович виховав мене, як гравця, за що я йому дуже вдячний. Гадаю, саме той футбол послужив для мене хорошим поштовхом для подальшого прогресу», - розповів Артем.

Також він поділився спогадами про свій «гол», який найбільше запам'ятався:

«Забив один-єдиний, тому він, звісно, запам'ятався. Будучи гравцем «Волині», на снігу в Дніпрі забив «Маріуполю».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спорт, футбол, Артем Шабанов
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Створили премію імені відомого волинського письменника і благодійника
Стрімка кар'єра: луцька укропівка за чотири місяці «пройшла шлях» до заступника директора департаменту
Палиця чи Гунчик: хто допоміг розблокувати рахунки «Луцьктепла»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Ігор Лапін Ігор
Лапін вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
8 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Готуємось святкувати: найгарніші колядки, віншування та щедрівки
07 січень, 23:25
Екс-гравець «Волині» перейшов у «Динамо»
07 січень, 21:45
Лучан закликають приносити кутю, щоб передати бійцям на передову
07 січень, 20:53
Волинська газета святкує 73-річчя
07 січень, 20:50
Схожі новини
Екс-гравець «Волині» переїхав до Польщі Екс-гравець «Волині» переїхав до Польщі
06 січень, 09:51
ЗМІ: Кварцяний може очолити «Верес» ЗМІ: Кварцяний може очолити «Верес»
28 грудень, 2017, 19:46
«Волинь» підписала двох гравців. ФОТО «Волинь» підписала двох гравців. ФОТО
26 грудень, 2017, 14:53
Назвали кращого футболіста України в 2017 році Назвали кращого футболіста України в 2017 році
26 грудень, 2017, 06:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сепаратисти облаштовують нові позиції у населених пунктах, – штаб АТО
Сьогодні, 01:52
 0
У Володимирі влаштували вечір колядок. ФОТО
Сьогодні, 00:39
 0
8 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Готуємось святкувати: найгарніші колядки, віншування та щедрівки
07 січень, 23:25
 0
Екс-гравець «Волині» перейшов у «Динамо»
07 січень, 21:45
 0
Медіа
відео
1/8