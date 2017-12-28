Екс-гравець «Волині» перейшов у «Динамо»

Артема Шабанова.



Про це йдеться на



Контракт між гравцем та клубом уклали на чотири роки.



Артем є вихованцем академії київського «Динамо», у якій займався до 15 років.



До слова, він грав за «Волинь» протягом 2014-2016 років. В інтерв’ю для сайту клубу футболіст розповів, що за ці роки він багато навчився, школа Кварцяного загартувала його характер, допомогла зміцніти та вирости як футболісту.



«Я перейшов туди зовсім молодим гравцем. Віталій Володимирович виховав мене, як гравця, за що я йому дуже вдячний. Гадаю, саме той футбол послужив для мене хорошим поштовхом для подальшого прогресу», - розповів Артем.



Також він поділився спогадами про свій «гол», який найбільше запам'ятався:



«Забив один-єдиний, тому він, звісно, запам'ятався. Будучи гравцем «Волині», на снігу в Дніпрі забив «Маріуполю».

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