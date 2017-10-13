У Луцьку розшукують свідків смертельної аварії





Про це на своїй сторінці у Facebook Наталя Троцюк.



"Шукаємо свідків моторошного ДТП (загинуло 2 молодих чоловіка ,а третій в лікарні). Ця аварія сталася 03.01.2018 року близько 22.00 год. на вул. Рівненський (міст біля Автозаводу) в районі Київського майдану міста Луцька.



Наслідки цієї трагедії бачила пара на білому пікапі (Renault,Wolkswagen або Fiat). Зверніться, будь ласка, за вказаним телефоном.



В кого є будь-яка iнформацiя фото або вiдео, будь ласка, вiдгукнiться.



Ми будемо дуже вдячні свідкам за будь яку інформацію!" - йдеться у повідомленні.



Свідків аварії просять звертатись за номером телефону 050 205 19 31 (Наталя).



Нагадаємо, Луцьк 3 січня

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