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У Луцьку розшукують свідків смертельної аварії

У Луцьку розшукують свідків смертельної аварії
У Луцьку розшукують свідків летальної аварії, яка сталась на вулиці Рівненській.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Наталя Троцюк.

"Шукаємо свідків моторошного ДТП (загинуло 2 молодих чоловіка ,а третій в лікарні). Ця аварія сталася 03.01.2018 року близько 22.00 год. на вул. Рівненський (міст біля Автозаводу) в районі Київського майдану міста Луцька.

Наслідки цієї трагедії бачила пара на білому пікапі (Renault,Wolkswagen або Fiat). Зверніться, будь ласка, за вказаним телефоном.

В кого є будь-яка iнформацiя фото або вiдео, будь ласка, вiдгукнiться.

Ми будемо дуже вдячні свідкам за будь яку інформацію!" - йдеться у повідомленні.

Свідків аварії просять звертатись за номером телефону 050 205 19 31 (Наталя).

Нагадаємо, Луцьк 3 січня сколихнула страшна новина про смертельну ДТП на вулиці Рівненській.

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Теги: ДТП, аварія, смерть, розшук, свідки
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