У Луцьку розшукують свідків смертельної аварії
07 січень, 18:25
У Луцьку розшукують свідків летальної аварії, яка сталась на вулиці Рівненській.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Наталя Троцюк.
"Шукаємо свідків моторошного ДТП (загинуло 2 молодих чоловіка ,а третій в лікарні). Ця аварія сталася 03.01.2018 року близько 22.00 год. на вул. Рівненський (міст біля Автозаводу) в районі Київського майдану міста Луцька.
Наслідки цієї трагедії бачила пара на білому пікапі (Renault,Wolkswagen або Fiat). Зверніться, будь ласка, за вказаним телефоном.
В кого є будь-яка iнформацiя фото або вiдео, будь ласка, вiдгукнiться.
Ми будемо дуже вдячні свідкам за будь яку інформацію!" - йдеться у повідомленні.
Свідків аварії просять звертатись за номером телефону 050 205 19 31 (Наталя).
Нагадаємо, Луцьк 3 січня сколихнула страшна новина про смертельну ДТП на вулиці Рівненській.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Наталя Троцюк.
"Шукаємо свідків моторошного ДТП (загинуло 2 молодих чоловіка ,а третій в лікарні). Ця аварія сталася 03.01.2018 року близько 22.00 год. на вул. Рівненський (міст біля Автозаводу) в районі Київського майдану міста Луцька.
Наслідки цієї трагедії бачила пара на білому пікапі (Renault,Wolkswagen або Fiat). Зверніться, будь ласка, за вказаним телефоном.
В кого є будь-яка iнформацiя фото або вiдео, будь ласка, вiдгукнiться.
Ми будемо дуже вдячні свідкам за будь яку інформацію!" - йдеться у повідомленні.
Свідків аварії просять звертатись за номером телефону 050 205 19 31 (Наталя).
Нагадаємо, Луцьк 3 січня сколихнула страшна новина про смертельну ДТП на вулиці Рівненській.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Лапін вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
В Україну йде похолодання
07 січень, 19:15
У Луцьку розшукують свідків смертельної аварії
07 січень, 18:25
Коли і кому можна колядувати, щедрувати та посівати
07 січень, 18:15
Звільнили керівника Волинської обласної клінічної лікарні
07 січень, 17:40