Волинян закликають молитися за онкохвору Настю Абрамчук, доки буде операція





Про це йдеться 7 січня на сторінці



"Просимо молитв за Анастасію! Просимо літургій за одужання! За успішну операцію! Завтра з 9:00 починаємо спільну молитву за здравіє Анастасії!!



Завтра на 9:00 починається операція із видалення ракової пухлини- гліобластоми - з головного мозку 7-річної дитинки Насті Абрамчук, яка бореться з хворобою вже рік...Все в руках лікарів та Господа..." - йдеться у повідомленні.



Батьки дівчинки уже підписали папери. Операція дуже ризикована, адже пухлина розрослася у найнедоступніших місцях мозку.



Настя



ЧИТАТИ ІСТОРІЮ НАСТУСІ АБРАМЧУК

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинян просять молитись за 7-річну Настю Абрамчук, якій завтра робитимуть операцію у турецькій клініці.Про це йдеться 7 січня на сторінці «Настуся Абрамчук БИТВА ЗА ЖИТТЯ» у Facebook."Просимо молитв за Анастасію! Просимо літургій за одужання! За успішну операцію! Завтра з 9:00 починаємо спільну молитву за здравіє Анастасії!!Завтра на 9:00 починається операція із видалення ракової пухлини- гліобластоми - з головного мозку 7-річної дитинки Насті Абрамчук, яка бореться з хворобою вже рік...Все в руках лікарів та Господа..." - йдеться у повідомленні.Батьки дівчинки уже підписали папери. Операція дуже ризикована, адже пухлина розрослася у найнедоступніших місцях мозку.Настя перебуває у Стамбулі кілька днів. Турецькі медики відмовились від гонорарів за хірургічне втручання.

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