Волинян закликають молитися за онкохвору Настю Абрамчук, доки буде операція
07 січень, 18:35
Волинян просять молитись за 7-річну Настю Абрамчук, якій завтра робитимуть операцію у турецькій клініці.
Про це йдеться 7 січня на сторінці «Настуся Абрамчук БИТВА ЗА ЖИТТЯ» у Facebook.
"Просимо молитв за Анастасію! Просимо літургій за одужання! За успішну операцію! Завтра з 9:00 починаємо спільну молитву за здравіє Анастасії!!
Завтра на 9:00 починається операція із видалення ракової пухлини- гліобластоми - з головного мозку 7-річної дитинки Насті Абрамчук, яка бореться з хворобою вже рік...Все в руках лікарів та Господа..." - йдеться у повідомленні.
Батьки дівчинки уже підписали папери. Операція дуже ризикована, адже пухлина розрослася у найнедоступніших місцях мозку.
Настя перебуває у Стамбулі кілька днів. Турецькі медики відмовились від гонорарів за хірургічне втручання.
ЧИТАТИ ІСТОРІЮ НАСТУСІ АБРАМЧУК
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Про це йдеться 7 січня на сторінці «Настуся Абрамчук БИТВА ЗА ЖИТТЯ» у Facebook.
"Просимо молитв за Анастасію! Просимо літургій за одужання! За успішну операцію! Завтра з 9:00 починаємо спільну молитву за здравіє Анастасії!!
Завтра на 9:00 починається операція із видалення ракової пухлини- гліобластоми - з головного мозку 7-річної дитинки Насті Абрамчук, яка бореться з хворобою вже рік...Все в руках лікарів та Господа..." - йдеться у повідомленні.
Батьки дівчинки уже підписали папери. Операція дуже ризикована, адже пухлина розрослася у найнедоступніших місцях мозку.
Настя перебуває у Стамбулі кілька днів. Турецькі медики відмовились від гонорарів за хірургічне втручання.
ЧИТАТИ ІСТОРІЮ НАСТУСІ АБРАМЧУК
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Нехай Бог допомагає дитині і її рятівникам.
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