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Волинян закликають молитися за онкохвору Настю Абрамчук, доки буде операція

Волинян закликають молитися за онкохвору Настю Абрамчук, доки буде операція
Волинян просять молитись за 7-річну Настю Абрамчук, якій завтра робитимуть операцію у турецькій клініці.

Про це йдеться 7 січня на сторінці «Настуся Абрамчук БИТВА ЗА ЖИТТЯ» у Facebook.

"Просимо молитв за Анастасію! Просимо літургій за одужання! За успішну операцію! Завтра з 9:00 починаємо спільну молитву за здравіє Анастасії!!

Завтра на 9:00 починається операція із видалення ракової пухлини- гліобластоми - з головного мозку 7-річної дитинки Насті Абрамчук, яка бореться з хворобою вже рік...Все в руках лікарів та Господа..." - йдеться у повідомленні.

Батьки дівчинки уже підписали папери. Операція дуже ризикована, адже пухлина розрослася у найнедоступніших місцях мозку.

Настя перебуває у Стамбулі кілька днів. Турецькі медики відмовились від гонорарів за хірургічне втручання.

ЧИТАТИ ІСТОРІЮ НАСТУСІ АБРАМЧУК

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Теги: Настуся Абрамчук, молитва
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Коментарі 1
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Нехай Бог допомагає дитині і її рятівникам.
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