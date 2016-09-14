Волинська газета святкує 73-річчя





Непроста біографія районної газети, як непрості й будні жителів Ківерцівської землі. З пожовклих від часу перших сторінок газети дізнаємося про допомогу фронту в роки війни, повоєнну відбудову, пише на шпальтах газети Вільним шляхом» колишня редактор районки Людмила Якимчук з нагоди 65-річчя видання, - передає



Широкого розмаху набув рух за заготівлю лісу для відбудови Донбасу, його шахт. Повідомлення про відкриття нових підприємств, групування селян для колективного обробітку земель, колективізацію. Та все ж однією з провідних тем була тема людей праці, чиїми руками і розумом оновлювалася наша земля. Журналісти – літописці району – інформують читачів про важливі події в державі і в трудових колективах, життя славних жителів села і міста.



Чимало сил, запалу, творчих здібностей віддали газеті люди, які працювали в районці. У різні часи залишили вони помітний творчий слід на шпальтах часопису. Працювали, щоб районна газета була читабельною, мала найтісніші зв’язки з громадським авторським активом.



Перший номер газети у 1945 році друкував Охоцький Севастян, а Дунаєва Євгенія була першим коректором. Через районну газету пройшла когорта талановитих людей, які зберегли в душі і серці теплий спомин про свої перші кроки у журналістику в Ківерцівській газеті.

Редакція газети, 1975 рік

В нас працювала до вступу в університет письменниця Маргарита Малиновська, ще донедавна головний редактор газети «Урядовий кур’єр» Михайло Сорока, власний кореспондент республіканської газети «Сільські вісті» по Волинській і Рівненській областях Олексій Григор’єв, науковий співробітник Центру досліджень періодики, автор поетичних збірок Ігор Павлюк, асистент кафедри мови і засобів масової інформації факультету журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка Людмила Петрук… Так уже, мабуть, судилося, що в раннє повоєння редактори тодішньої двополоски змінювалися разом з прискореною динамікою життя: О. Козубов, А. Демченко, Н. Мельник, П. Черкас, І. Поліщук, Л. Гузь. Та всі рекорди щодо трудового стажу редакторів районки (на той час вже чотириполоски) побив М.Миценко.



Майже двадцять три роки очолював редакційний колектив Микола Іванович Миценко, виховав не одного журналіста і редактора. Має десятки почесних грамот і подяк, нагороджений чотирма медалями. Наша газета впродовж десятків років не випадала з першої трійки кращих місцевих видань в області. Схвальні огляди газети не раз друкувалися в республіканській пресі, не кажучи вже про обласну. Районка виходила навіть на перше місце в Україні за рівнем художньо-поліграфічного виконання.



До 50-річчя газети колишній редактор Нецько Галина писала (скористаємося матеріалами, підготовленими свого часу колегою): «У перші повоєнні роки газета виходила на двох сторінках, набиралася вручну. Тираж мала 1500 примірників (у 1995 році–1200). У 70-80-х роках тираж сягнув 10-12 тисяч примірників. Ще у 1991 році газета виходила тричі на тиждень. Зменшився і штат редакції з 16 до 6 чоловік. Не виходить в ефір і районне радіомовлення, бо несправна апаратура».



Газета – дзеркало, в ній знаходить відображення все, що діється довкола. Сьогодні чимало наших читачів, держслужбовців і не тільки, користуються підшивками преси для вивчення історії краю. У прискореному ритмі життя відгомонять роки, відходитимуть у невороття покоління за поколінням. Жовтітимуть в архівах спресовані часом підшивки газет, але не зникатимуть. Вони вічно дихатимуть енергією минулих років і промовлятимуть до нащадків нетлінною мовою історії. І, як написав колишній наш колега, директор видавництва «Надстир’я» Микола Богуш: «Мо’то з волі Господньої, а чи просто випадковість, але факт залишається фактом: Ківерцівська районна газета народилася в перший день Різдва 1945-го». Відтак, на це ж велике християнське свято 2018-го їй виповнюється сімдесят три.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У цьому році, 7 січня, виповнюється 73 роки від дня випуску першого номера Ківерцівської районної газети «Вільним шляхом» (1945).Непроста біографія районної газети, як непрості й будні жителів Ківерцівської землі. З пожовклих від часу перших сторінок газети дізнаємося про допомогу фронту в роки війни, повоєнну відбудову, пише на шпальтах газети Вільним шляхом» колишня редактор районки Людмила Якимчук з нагоди 65-річчя видання, - передає Район.Ківерці Широкого розмаху набув рух за заготівлю лісу для відбудови Донбасу, його шахт. Повідомлення про відкриття нових підприємств, групування селян для колективного обробітку земель, колективізацію. Та все ж однією з провідних тем була тема людей праці, чиїми руками і розумом оновлювалася наша земля. Журналісти – літописці району – інформують читачів про важливі події в державі і в трудових колективах, життя славних жителів села і міста.Чимало сил, запалу, творчих здібностей віддали газеті люди, які працювали в районці. У різні часи залишили вони помітний творчий слід на шпальтах часопису. Працювали, щоб районна газета була читабельною, мала найтісніші зв’язки з громадським авторським активом.Перший номер газети у 1945 році друкував Охоцький Севастян, а Дунаєва Євгенія була першим коректором. Через районну газету пройшла когорта талановитих людей, які зберегли в душі і серці теплий спомин про свої перші кроки у журналістику в Ківерцівській газеті.В нас працювала до вступу в університет письменниця Маргарита Малиновська, ще донедавна головний редактор газети «Урядовий кур’єр» Михайло Сорока, власний кореспондент республіканської газети «Сільські вісті» по Волинській і Рівненській областях Олексій Григор’єв, науковий співробітник Центру досліджень періодики, автор поетичних збірок Ігор Павлюк, асистент кафедри мови і засобів масової інформації факультету журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка Людмила Петрук… Так уже, мабуть, судилося, що в раннє повоєння редактори тодішньої двополоски змінювалися разом з прискореною динамікою життя: О. Козубов, А. Демченко, Н. Мельник, П. Черкас, І. Поліщук, Л. Гузь. Та всі рекорди щодо трудового стажу редакторів районки (на той час вже чотириполоски) побив М.Миценко.Майже двадцять три роки очолював редакційний колектив Микола Іванович Миценко, виховав не одного журналіста і редактора. Має десятки почесних грамот і подяк, нагороджений чотирма медалями. Наша газета впродовж десятків років не випадала з першої трійки кращих місцевих видань в області. Схвальні огляди газети не раз друкувалися в республіканській пресі, не кажучи вже про обласну. Районка виходила навіть на перше місце в Україні за рівнем художньо-поліграфічного виконання.До 50-річчя газети колишній редактор Нецько Галина писала (скористаємося матеріалами, підготовленими свого часу колегою): «У перші повоєнні роки газета виходила на двох сторінках, набиралася вручну. Тираж мала 1500 примірників (у 1995 році–1200). У 70-80-х роках тираж сягнув 10-12 тисяч примірників. Ще у 1991 році газета виходила тричі на тиждень. Зменшився і штат редакції з 16 до 6 чоловік. Не виходить в ефір і районне радіомовлення, бо несправна апаратура».Газета – дзеркало, в ній знаходить відображення все, що діється довкола. Сьогодні чимало наших читачів, держслужбовців і не тільки, користуються підшивками преси для вивчення історії краю. У прискореному ритмі життя відгомонять роки, відходитимуть у невороття покоління за поколінням. Жовтітимуть в архівах спресовані часом підшивки газет, але не зникатимуть. Вони вічно дихатимуть енергією минулих років і промовлятимуть до нащадків нетлінною мовою історії. І, як написав колишній наш колега, директор видавництва «Надстир’я» Микола Богуш: «Мо’то з волі Господньої, а чи просто випадковість, але факт залишається фактом: Ківерцівська районна газета народилася в перший день Різдва 1945-го». Відтак, на це ж велике християнське свято 2018-го їй виповнюється сімдесят три.

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