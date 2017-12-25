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У Володимирі влаштували вечір колядок. ФОТО

У Володимирі влаштували вечір колядок. ФОТО
7-го січня коляда лине містом. Заспівали колядки цього дня у соборі Різдва Христового.

Привітали традиційними піснями з днем народження Христа вихованці недільної школи, яка діє при храмі, а також архієрейський хор, - пише БУГ.

Отець Ігор Бігун подякував за колядки та вірші дітлахам, а також зазначив, що у класі на них чекають солодкі подарунки.

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Теги: колядки, Різдво, Володимир-Волинський
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