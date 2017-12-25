У Володимирі влаштували вечір колядок. ФОТО
Сьогодні, 00:39
7-го січня коляда лине містом. Заспівали колядки цього дня у соборі Різдва Христового.
Привітали традиційними піснями з днем народження Христа вихованці недільної школи, яка діє при храмі, а також архієрейський хор, - пише БУГ.
Отець Ігор Бігун подякував за колядки та вірші дітлахам, а також зазначив, що у класі на них чекають солодкі подарунки.
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Привітали традиційними піснями з днем народження Христа вихованці недільної школи, яка діє при храмі, а також архієрейський хор, - пише БУГ.
Отець Ігор Бігун подякував за колядки та вірші дітлахам, а також зазначив, що у класі на них чекають солодкі подарунки.
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