В Україну йде похолодання





На решті території - без опадів, повідомляє



На півночі України хмарно із проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0 ...- 6 градусів, удень +2 ...- 4 градуси.



У центрі України хмарно із проясненнями, вночі місцями невеликі опади, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4 ...- 3 градусів, вдень +6 ...- 3 градусів.



На сході України хмарно із проясненнями, вночі та вранці дощ із мокрим снігом, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2 ...- 5 градусів, удень +2 ...- 3 градусів.



На півдні України хмарно із проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1 ... + 7 градусів, удень +3 ... + 9 градусів.



У Криму хмарно із проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1 ... + 6 градусів, вдень +4 ... + 9 градусів.



У Києві - без опадів, температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок на територію України прийде холодне повітря. У Карпатах і Прикарпатті пройде дощ і мокрий сніг. Також дощ обіцяють у Чернівецькій і Хмельницькій областях. У Вінницькій - мокрий сніг.На решті території - без опадів, повідомляє Корреспондент.net , посилаючись на Укргідрометцентр.На півночі України хмарно із проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0 ...- 6 градусів, удень +2 ...- 4 градуси.У центрі України хмарно із проясненнями, вночі місцями невеликі опади, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4 ...- 3 градусів, вдень +6 ...- 3 градусів.На сході України хмарно із проясненнями, вночі та вранці дощ із мокрим снігом, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2 ...- 5 градусів, удень +2 ...- 3 градусів.На півдні України хмарно із проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1 ... + 7 градусів, удень +3 ... + 9 градусів.У Криму хмарно із проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1 ... + 6 градусів, вдень +4 ... + 9 градусів.У Києві - без опадів, температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

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