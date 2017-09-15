В Україну йде похолодання
07 січень, 19:15
У понеділок на територію України прийде холодне повітря. У Карпатах і Прикарпатті пройде дощ і мокрий сніг. Також дощ обіцяють у Чернівецькій і Хмельницькій областях. У Вінницькій - мокрий сніг.
На решті території - без опадів, повідомляє Корреспондент.net, посилаючись на Укргідрометцентр.
На півночі України хмарно із проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0 ...- 6 градусів, удень +2 ...- 4 градуси.
У центрі України хмарно із проясненнями, вночі місцями невеликі опади, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4 ...- 3 градусів, вдень +6 ...- 3 градусів.
На сході України хмарно із проясненнями, вночі та вранці дощ із мокрим снігом, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2 ...- 5 градусів, удень +2 ...- 3 градусів.
На півдні України хмарно із проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1 ... + 7 градусів, удень +3 ... + 9 градусів.
У Криму хмарно із проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1 ... + 6 градусів, вдень +4 ... + 9 градусів.
У Києві - без опадів, температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.
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На решті території - без опадів, повідомляє Корреспондент.net, посилаючись на Укргідрометцентр.
На півночі України хмарно із проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0 ...- 6 градусів, удень +2 ...- 4 градуси.
У центрі України хмарно із проясненнями, вночі місцями невеликі опади, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4 ...- 3 градусів, вдень +6 ...- 3 градусів.
На сході України хмарно із проясненнями, вночі та вранці дощ із мокрим снігом, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2 ...- 5 градусів, удень +2 ...- 3 градусів.
На півдні України хмарно із проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1 ... + 7 градусів, удень +3 ... + 9 градусів.
У Криму хмарно із проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1 ... + 6 градусів, вдень +4 ... + 9 градусів.
У Києві - без опадів, температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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