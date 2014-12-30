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Лучан закликають приносити кутю, щоб передати бійцям на передову

Лучан закликають приносити кутю, щоб передати бійцям на передову
Лучан закликають приносити кутю, щоб згодом передати її на Схід.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав волонтер Володимир Бут-Гусаїм.

8 січня волонтери їдуть на Схід, щоб привітати малечу та наших захисників зі святами.

"Закликаю вас принести кутю та цукерки, щоб ми могли передати нашим хлопцям", - йдеться у дописі.

Приносити смаколики треба 8 січня з 10:00 до 14:00 на Фабрику Миколая, що знаходиться в Луцьку за адресою вулиця Шопена, 11.

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Теги: кутя, Різдво, благодійність, захисники
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Коментарі 1
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Хватить, весною 2014 передавали. Тепер хай гонтарєва передає, багацько грошей на людській біді за останні роки заробила.
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