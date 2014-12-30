Лучан закликають приносити кутю, щоб передати бійцям на передову





Про це на своїй



8 січня волонтери їдуть на Схід, щоб привітати малечу та наших захисників зі святами.



"Закликаю вас принести кутю та цукерки, щоб ми могли передати нашим хлопцям", - йдеться у дописі.



Приносити смаколики треба 8 січня з 10:00 до 14:00 на Фабрику Миколая, що знаходиться в Луцьку за адресою вулиця Шопена, 11.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучан закликають приносити кутю, щоб згодом передати її на Схід.Про це на своїй сторінці у Facebook написав волонтер Володимир Бут-Гусаїм.8 січня волонтери їдуть на Схід, щоб привітати малечу та наших захисників зі святами."Закликаю вас принести кутю та цукерки, щоб ми могли передати нашим хлопцям", - йдеться у дописі.Приносити смаколики треба 8 січня з 10:00 до 14:00 на Фабрику Миколая, що знаходиться в Луцьку за адресою вулиця Шопена, 11.

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