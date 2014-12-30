Лучан закликають приносити кутю, щоб передати бійцям на передову
07 січень, 20:53
Лучан закликають приносити кутю, щоб згодом передати її на Схід.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав волонтер Володимир Бут-Гусаїм.
8 січня волонтери їдуть на Схід, щоб привітати малечу та наших захисників зі святами.
"Закликаю вас принести кутю та цукерки, щоб ми могли передати нашим хлопцям", - йдеться у дописі.
Приносити смаколики треба 8 січня з 10:00 до 14:00 на Фабрику Миколая, що знаходиться в Луцьку за адресою вулиця Шопена, 11.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав волонтер Володимир Бут-Гусаїм.
8 січня волонтери їдуть на Схід, щоб привітати малечу та наших захисників зі святами.
"Закликаю вас принести кутю та цукерки, щоб ми могли передати нашим хлопцям", - йдеться у дописі.
Приносити смаколики треба 8 січня з 10:00 до 14:00 на Фабрику Миколая, що знаходиться в Луцьку за адресою вулиця Шопена, 11.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Хватить, весною 2014 передавали. Тепер хай гонтарєва передає, багацько грошей на людській біді за останні роки заробила.
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