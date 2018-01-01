8 січня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження у колишнього луцького міського голови Богдана Шиби (на фото).Також початок нового року у житті святкують начальник регіонального відділення фонду державного майна України по Волинській області Тетяна Маслечко.Іменинники цього дня Юхим, Костянтин.Вітаємо усіх та бажаємо здоров’я, довголіття, достатку в усьому.8 січня 1913 року у Луцьку народився російський поет Ярослав Смеляков.8 січня 1925 року – дата, з якої почалася історія водопроводу у Луцьку. Цього дня схвалили проект будівництва в Луцьку водопроводу.У 2012 році у Луцьку сталася пожежа в багатоповеріхвці на вулиці Привокзальній, під час якої евакуювали 25 людей.