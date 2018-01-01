8 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження у колишнього луцького міського голови Богдана Шиби (на фото).
Також початок нового року у житті святкують начальник регіонального відділення фонду державного майна України по Волинській області Тетяна Маслечко.
Іменинники цього дня Юхим, Костянтин.
Вітаємо усіх та бажаємо здоров’я, довголіття, достатку в усьому.
8 січня 1913 року у Луцьку народився російський поет Ярослав Смеляков.
8 січня 1925 року – дата, з якої почалася історія водопроводу у Луцьку. Цього дня схвалили проект будівництва в Луцьку водопроводу.
У 2012 році у Луцьку сталася пожежа в багатоповеріхвці на вулиці Привокзальній, під час якої евакуювали 25 людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Також початок нового року у житті святкують начальник регіонального відділення фонду державного майна України по Волинській області Тетяна Маслечко.
Іменинники цього дня Юхим, Костянтин.
Вітаємо усіх та бажаємо здоров’я, довголіття, достатку в усьому.
8 січня 1913 року у Луцьку народився російський поет Ярослав Смеляков.
8 січня 1925 року – дата, з якої почалася історія водопроводу у Луцьку. Цього дня схвалили проект будівництва в Луцьку водопроводу.
У 2012 році у Луцьку сталася пожежа в багатоповеріхвці на вулиці Привокзальній, під час якої евакуювали 25 людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Лапін вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
У Володимирі влаштували вечір колядок. ФОТО
Сьогодні, 00:39
8 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Готуємось святкувати: найгарніші колядки, віншування та щедрівки
07 січень, 23:25
Екс-гравець «Волині» перейшов у «Динамо»
07 січень, 21:45