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8 січня на Волині: гортаючи календар

8 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у колишнього луцького міського голови Богдана Шиби (на фото).

Також початок нового року у житті святкують начальник регіонального відділення фонду державного майна України по Волинській області Тетяна Маслечко.

Іменинники цього дня Юхим, Костянтин.

Вітаємо усіх та бажаємо здоров’я, довголіття, достатку в усьому.

8 січня 1913 року у Луцьку народився російський поет Ярослав Смеляков.

8 січня 1925 року – дата, з якої почалася історія водопроводу у Луцьку. Цього дня схвалили проект будівництва в Луцьку водопроводу.

У 2012 році у Луцьку сталася пожежа в багатоповеріхвці на вулиці Привокзальній, під час якої евакуювали 25 людей.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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