Листівки від янголят та одруження «військової» пари. Добрі новини Волині

Інформаційне агентство ВолиньPost нагадує про хороші новини з життя Волинської області, що сталися протягом останнього тижня.



1 січня



На Волині волонтери



2 січня



Показали, як у Луцьку



3 січня



У Нововолинську



4 січня



Переселенки



Київський театр



У Луцькому замку



5 січня



Для майже шестисот дітей з усіх районів Волині у Луцьку



6 січня



Учні шкільних лісництв



7 січня



Сотні лучан



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