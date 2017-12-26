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Листівки від янголят та одруження «військової» пари. Добрі новини Волині

Листівки від янголят та одруження «військової» пари. Добрі новини Волині
Інформаційне агентство ВолиньPost нагадує про хороші новини з життя Волинської області, що сталися протягом останнього тижня.

1 січня

На Волині волонтери погасили борг за авто, яке поїхало в зону АТО.

2 січня

Показали, як у Луцьку будують «космічний» житловий комплекс.
Листівки від янголят та одруження «військової» пари. Добрі новини Волині

3 січня

У Нововолинську одружилися контрактники з 14-ї бригади, які покохали одне одного на війні.

4 січня

Переселенки організували в Луцьку благодійну виставку.
Листівки від янголят та одруження «військової» пари. Добрі новини Волині

Київський театр влаштував свято для луцької малечі.
Листівки від янголят та одруження «військової» пари. Добрі новини Волині

У Луцькому замку розцвіли квіти.
Листівки від янголят та одруження «військової» пари. Добрі новини Волині

5 січня

Для майже шестисот дітей з усіх районів Волині у Луцьку влаштували свято.
Листівки від янголят та одруження «військової» пари. Добрі новини Волині

6 січня

Учні шкільних лісництв відпочивали у резиденції Санта-Клауса під Луцьком.
Листівки від янголят та одруження «військової» пари. Добрі новини Волині

7 січня

Сотні лучан прийшли у Свято-Троїцький собор на різдвяну літургію. Крім того, жителі Луцька в цей день отримали листівки від янголят.
Листівки від янголят та одруження «військової» пари. Добрі новини Волині
Листівки від янголят та одруження «військової» пари. Добрі новини Волині

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Теги: добрі новини, вибір редактора
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