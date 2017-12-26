Листівки від янголят та одруження «військової» пари. Добрі новини Волині
Сьогодні, 13:00
Інформаційне агентство ВолиньPost нагадує про хороші новини з життя Волинської області, що сталися протягом останнього тижня.
1 січня
На Волині волонтери погасили борг за авто, яке поїхало в зону АТО.
2 січня
Показали, як у Луцьку будують «космічний» житловий комплекс.
3 січня
У Нововолинську одружилися контрактники з 14-ї бригади, які покохали одне одного на війні.
4 січня
Переселенки організували в Луцьку благодійну виставку.
Київський театр влаштував свято для луцької малечі.
У Луцькому замку розцвіли квіти.
5 січня
Для майже шестисот дітей з усіх районів Волині у Луцьку влаштували свято.
6 січня
Учні шкільних лісництв відпочивали у резиденції Санта-Клауса під Луцьком.
7 січня
Сотні лучан прийшли у Свято-Троїцький собор на різдвяну літургію. Крім того, жителі Луцька в цей день отримали листівки від янголят.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
1 січня
На Волині волонтери погасили борг за авто, яке поїхало в зону АТО.
2 січня
Показали, як у Луцьку будують «космічний» житловий комплекс.
3 січня
У Нововолинську одружилися контрактники з 14-ї бригади, які покохали одне одного на війні.
4 січня
Переселенки організували в Луцьку благодійну виставку.
Київський театр влаштував свято для луцької малечі.
У Луцькому замку розцвіли квіти.
5 січня
Для майже шестисот дітей з усіх районів Волині у Луцьку влаштували свято.
6 січня
Учні шкільних лісництв відпочивали у резиденції Санта-Клауса під Луцьком.
7 січня
Сотні лучан прийшли у Свято-Троїцький собор на різдвяну літургію. Крім того, жителі Луцька в цей день отримали листівки від янголят.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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