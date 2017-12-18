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Смертельне побиття та кримінальний Новий рік. Надзвичайні новини тижня

Смертельне побиття та кримінальний Новий рік. Надзвичайні новини тижня
Інформаційне агентство ВолиньPost нагадує про надзвичайні новини з життя Волинської області, що сталися протягом останнього тижня.

1 січня

9 бійок, 12 конфліктів, 10 сімейних сварок - так лучани зустріли Новий рік. Крім того, троє допились до алкогольної коми. Не манш "активні" були й жителі Володимира-Волинського.

2 січня

П’яна лучанка встромила львів’янину ножа в шию.

У Ковелі в аварії загинув поліцейський.

3 січня

Помер Григорій Макарчук –колишній директор Ковельського медучилища (нині - Ковельський медичний коледж).
Смертельне побиття та кримінальний Новий рік. Надзвичайні новини тижня

У військового 14-ї бригади в казармі поцупили банківську картку і зняли гроші.

У Луцьку - смертельна аварія, свідків якої досі розшукують для встановлення винуватців.
Смертельне побиття та кримінальний Новий рік. Надзвичайні новини тижня

4 січня

Знайшли труп волинянина, якого майже місяць розшукувала родина.
Смертельне побиття та кримінальний Новий рік. Надзвичайні новини тижня

Помер військовий капелан із Волині Віталій Філозоф.
Смертельне побиття та кримінальний Новий рік. Надзвичайні новини тижня

5 січня

Затримали групу п’яних молодиків, які гасали на авто нічним Луцьком.

6 січня

У Луцьку пограбували та до смерті побили жінку.

7 січня

На Різдво в Луцьку врятували з вогню людину.
Смертельне побиття та кримінальний Новий рік. Надзвичайні новини тижня

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Теги: ДТП, аварія, надзвичайні новини тижня, смерть
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Коментарі 1
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А патрульний в ДТП загинув? Ти трохи думайте що пишете
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