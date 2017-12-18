Смертельне побиття та кримінальний Новий рік. Надзвичайні новини тижня
Сьогодні, 11:34
Інформаційне агентство ВолиньPost нагадує про надзвичайні новини з життя Волинської області, що сталися протягом останнього тижня.
1 січня
9 бійок, 12 конфліктів, 10 сімейних сварок - так лучани зустріли Новий рік. Крім того, троє допились до алкогольної коми. Не манш "активні" були й жителі Володимира-Волинського.
2 січня
П’яна лучанка встромила львів’янину ножа в шию.
У Ковелі в аварії загинув поліцейський.
3 січня
Помер Григорій Макарчук –колишній директор Ковельського медучилища (нині - Ковельський медичний коледж).
У військового 14-ї бригади в казармі поцупили банківську картку і зняли гроші.
У Луцьку - смертельна аварія, свідків якої досі розшукують для встановлення винуватців.
4 січня
Знайшли труп волинянина, якого майже місяць розшукувала родина.
Помер військовий капелан із Волині Віталій Філозоф.
5 січня
Затримали групу п’яних молодиків, які гасали на авто нічним Луцьком.
6 січня
У Луцьку пограбували та до смерті побили жінку.
7 січня
На Різдво в Луцьку врятували з вогню людину.
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1 січня
9 бійок, 12 конфліктів, 10 сімейних сварок - так лучани зустріли Новий рік. Крім того, троє допились до алкогольної коми. Не манш "активні" були й жителі Володимира-Волинського.
2 січня
П’яна лучанка встромила львів’янину ножа в шию.
У Ковелі в аварії загинув поліцейський.
3 січня
Помер Григорій Макарчук –колишній директор Ковельського медучилища (нині - Ковельський медичний коледж).
У військового 14-ї бригади в казармі поцупили банківську картку і зняли гроші.
У Луцьку - смертельна аварія, свідків якої досі розшукують для встановлення винуватців.
4 січня
Знайшли труп волинянина, якого майже місяць розшукувала родина.
Помер військовий капелан із Волині Віталій Філозоф.
5 січня
Затримали групу п’яних молодиків, які гасали на авто нічним Луцьком.
6 січня
У Луцьку пограбували та до смерті побили жінку.
7 січня
На Різдво в Луцьку врятували з вогню людину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А патрульний в ДТП загинув? Ти трохи думайте що пишете
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