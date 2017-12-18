Смертельне побиття та кримінальний Новий рік. Надзвичайні новини тижня

Інформаційне агентство ВолиньPost нагадує про надзвичайні новини з життя Волинської області, що сталися протягом останнього тижня.



1 січня



9 бійок, 12 конфліктів, 10 сімейних сварок - так лучани



2 січня



П’яна лучанка



У Ковелі в аварії



3 січня







У військового 14-ї бригади в казармі



У Луцьку - смертельна



4 січня











5 січня







6 січня



У Луцьку пограбували та до смерті



7 січня



На Різдво в Луцьку



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