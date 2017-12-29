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Курс валют у Луцьку на 8 січня

Курс валют у Луцьку на 8 січня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27,918, а продаж - 28,307.

Євро при купівлі становить - 33,347, при продажу - 34,181.

Курс російського рубля: купівля - 0,427, продаж - 0,497.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,438, продаж - 8,235.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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