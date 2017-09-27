Лучанку з собакою хотіли «виставити» з маршрутки
Сьогодні, 11:20
Лучанку Ларису Жаловагу водій виганяв із маршрутного таксі через те, що вона їхала з собакою.
Про це жінка написала в себе на сторінці у Facebook.
«Трохи про людей і про собак. Чи навпаки. Їздили сьогодні до мами в гості, з центру в район Балки. З нашою Корою. Громадським транспортом. Туди – у тролейбусі, звісно, з проплаченим проїздом, пес в наморднику. Все гарно», – йдеться в її дописі.
«Назад маршрутне таксі #2. Забігаємо на задні двері, Кора в наморднику, водій дико кричить: «Ану вийдіть з маршрутки!». Кричить три рази, поки пасажири не починають йому в такт – «Собака в наморднику!». За проїзд заплачено (за собаку теж), сидимо, а настрій – фееее..», – пише Жаловага.
Зауважимо, що загальні умови транспортування домашніх тварин у міському автомобільному транспорті закріплені у Постанові Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1402 (п.44). Правила досить прості: допускається перевозити дрібних тварин у кошиках, сумках із суцільним дном, птахів у клітках, собак у намордниках за наявності повідка, за умови, що тварини не забруднюють салон та речі пасажирів і розташовуються на підлозі, а за наявності підстилки – на сидінні (під час перевезення в таксі).
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Про це жінка написала в себе на сторінці у Facebook.
«Трохи про людей і про собак. Чи навпаки. Їздили сьогодні до мами в гості, з центру в район Балки. З нашою Корою. Громадським транспортом. Туди – у тролейбусі, звісно, з проплаченим проїздом, пес в наморднику. Все гарно», – йдеться в її дописі.
«Назад маршрутне таксі #2. Забігаємо на задні двері, Кора в наморднику, водій дико кричить: «Ану вийдіть з маршрутки!». Кричить три рази, поки пасажири не починають йому в такт – «Собака в наморднику!». За проїзд заплачено (за собаку теж), сидимо, а настрій – фееее..», – пише Жаловага.
Зауважимо, що загальні умови транспортування домашніх тварин у міському автомобільному транспорті закріплені у Постанові Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1402 (п.44). Правила досить прості: допускається перевозити дрібних тварин у кошиках, сумках із суцільним дном, птахів у клітках, собак у намордниках за наявності повідка, за умови, що тварини не забруднюють салон та речі пасажирів і розташовуються на підлозі, а за наявності підстилки – на сидінні (під час перевезення в таксі).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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