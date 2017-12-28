«Амністії» на авто з єврономерами не буде, – нардеп
Сьогодні, 12:01
В Україні досі лишається невирішеною проблема автомобілів з іноземною реєстрацією, так званими «євробляхами».
Нардеп Ніна Южаніна, голова комітету Верховної Ради з питань митної та податкової політики, від якої залежать законодавчі зміни щодо ввезення та розмитнення «євроблях», повідомила в інтерв'ю виданню «Новое время», що наразі триває пошук компромісу, – пише ТСН.
«Точно у жодному разі не можна робити таку акцію з амністії, тобто дозволити розмитнити автомобіль за безцінь. Тому я думаю, що буде справедливо, якщо до чинної шкали ставок акцизного податку ми застосуємо певний коефіцієнт. Наприклад, вони (власники «євроблях», – ред.) заплатять 25-30% від встановленої ставки акцизного податку. Але з урахуванням тієї шкали, яка у нас зараз є за ставкою акцизного податку в залежності від віку автомобіля», – заявила Южаніна.
Вона наголосила, що не можна просто зняти всі податки і мита на «євробляхи».
«Усі мита та податки в Україні мали і мають економічне обґрунтування. Робити просто так нічого взагалі не можна в економіці. На все потрібно мати розрахунки. Ми повинні зрозуміти й отримати від Міністерства економіки висновки щодо того, яке економічне майбутнє в нашій автомобілебудівної галузі. Також ми повинні отримати від Асоціації міст, від інших міністерств, пов'язаних з розрахунками, дані щодо пропускної спроможності наших доріг. Тобто реальна кількість автомобілів, той обсяг, який зможуть витримати наші дороги», – заявила Южаніна.
Депутат також зауважила, що вони можуть скористуватися досвідом Білорусі та Молдови, які обрали різні моделі вирішення схожої проблеми.
Южаніна не уточнила щодо строків вирішення проблеми з «євробляхами», зауваживши лише: «Ми до неї зможемо підійти точно вже найближчим часом».
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Нардеп Ніна Южаніна, голова комітету Верховної Ради з питань митної та податкової політики, від якої залежать законодавчі зміни щодо ввезення та розмитнення «євроблях», повідомила в інтерв'ю виданню «Новое время», що наразі триває пошук компромісу, – пише ТСН.
«Точно у жодному разі не можна робити таку акцію з амністії, тобто дозволити розмитнити автомобіль за безцінь. Тому я думаю, що буде справедливо, якщо до чинної шкали ставок акцизного податку ми застосуємо певний коефіцієнт. Наприклад, вони (власники «євроблях», – ред.) заплатять 25-30% від встановленої ставки акцизного податку. Але з урахуванням тієї шкали, яка у нас зараз є за ставкою акцизного податку в залежності від віку автомобіля», – заявила Южаніна.
Вона наголосила, що не можна просто зняти всі податки і мита на «євробляхи».
«Усі мита та податки в Україні мали і мають економічне обґрунтування. Робити просто так нічого взагалі не можна в економіці. На все потрібно мати розрахунки. Ми повинні зрозуміти й отримати від Міністерства економіки висновки щодо того, яке економічне майбутнє в нашій автомобілебудівної галузі. Також ми повинні отримати від Асоціації міст, від інших міністерств, пов'язаних з розрахунками, дані щодо пропускної спроможності наших доріг. Тобто реальна кількість автомобілів, той обсяг, який зможуть витримати наші дороги», – заявила Южаніна.
Депутат також зауважила, що вони можуть скористуватися досвідом Білорусі та Молдови, які обрали різні моделі вирішення схожої проблеми.
Южаніна не уточнила щодо строків вирішення проблеми з «євробляхами», зауваживши лише: «Ми до неї зможемо підійти точно вже найближчим часом».
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Коментарі 1
Ніхто не вічний і ніщо не вічне. І кожен день, по суті, лиш початок. Закінчується все: і зло монополій...На зміну йому прийде хтось ліберальний, інакше "ми" поїдемо, де жити потрібно за законами, які служать для людей, своїх громадян.
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