«Амністії» на авто з єврономерами не буде, – нардеп





Нардеп Ніна Южаніна, голова комітету Верховної Ради з питань митної та податкової політики, від якої залежать законодавчі зміни щодо ввезення та розмитнення «євроблях», повідомила в інтерв'ю виданню «Новое время», що наразі триває пошук компромісу, – пише



«Точно у жодному разі не можна робити таку акцію з амністії, тобто дозволити розмитнити автомобіль за безцінь. Тому я думаю, що буде справедливо, якщо до чинної шкали ставок акцизного податку ми застосуємо певний коефіцієнт. Наприклад, вони (власники «євроблях», – ред.) заплатять 25-30% від встановленої ставки акцизного податку. Але з урахуванням тієї шкали, яка у нас зараз є за ставкою акцизного податку в залежності від віку автомобіля», – заявила Южаніна.



Вона наголосила, що не можна просто зняти всі податки і мита на «євробляхи».



«Усі мита та податки в Україні мали і мають економічне обґрунтування. Робити просто так нічого взагалі не можна в економіці. На все потрібно мати розрахунки. Ми повинні зрозуміти й отримати від Міністерства економіки висновки щодо того, яке економічне майбутнє в нашій автомобілебудівної галузі. Також ми повинні отримати від Асоціації міст, від інших міністерств, пов'язаних з розрахунками, дані щодо пропускної спроможності наших доріг. Тобто реальна кількість автомобілів, той обсяг, який зможуть витримати наші дороги», – заявила Южаніна.



Депутат також зауважила, що вони можуть скористуватися досвідом Білорусі та Молдови, які обрали різні моделі вирішення схожої проблеми.



Южаніна не уточнила щодо строків вирішення проблеми з «євробляхами», зауваживши лише: «Ми до неї зможемо підійти точно вже найближчим часом».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні досі лишається невирішеною проблема автомобілів з іноземною реєстрацією, так званими «євробляхами».Нардеп, голова комітету Верховної Ради з питань митної та податкової політики, від якої залежать законодавчі зміни щодо ввезення та розмитнення «євроблях», повідомила в інтерв'ю виданню «Новое время», що наразі триває пошук компромісу, – пише ТСН «Точно у жодному разі не можна робити таку акцію з амністії, тобто дозволити розмитнити автомобіль за безцінь. Тому я думаю, що буде справедливо, якщо до чинної шкали ставок акцизного податку ми застосуємо певний коефіцієнт. Наприклад, вони (власники «євроблях», – ред.) заплатять 25-30% від встановленої ставки акцизного податку. Але з урахуванням тієї шкали, яка у нас зараз є за ставкою акцизного податку в залежності від віку автомобіля», – заявила Южаніна.Вона наголосила, що не можна просто зняти всі податки і мита на «євробляхи».«Усі мита та податки в Україні мали і мають економічне обґрунтування. Робити просто так нічого взагалі не можна в економіці. На все потрібно мати розрахунки. Ми повинні зрозуміти й отримати від Міністерства економіки висновки щодо того, яке економічне майбутнє в нашій автомобілебудівної галузі. Також ми повинні отримати від Асоціації міст, від інших міністерств, пов'язаних з розрахунками, дані щодо пропускної спроможності наших доріг. Тобто реальна кількість автомобілів, той обсяг, який зможуть витримати наші дороги», – заявила Южаніна.Депутат також зауважила, що вони можуть скористуватися досвідом Білорусі та Молдови, які обрали різні моделі вирішення схожої проблеми.Южаніна не уточнила щодо строків вирішення проблеми з «євробляхами», зауваживши лише: «Ми до неї зможемо підійти точно вже найближчим часом».

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